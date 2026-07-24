a partagé un nouveau trailer du jeu sur son compte X officiel. Malheureusement, cette nouvelle vidéo ne propose aucune séquence inédite, mais permet de se remémorer les magnifiques chorégraphies du système de combat aperçues dans la démo.Contres Issen, esquives, et parades s'enchaînent dans un montage mettant parfaitement en valeur les superbes animations du titre.La sortie du jeu reste toujours fixée aua également officialisé la présence du jeu à la, laissant présager l'arrivée de nouvelles informations dans les semaines à venir.