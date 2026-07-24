Capcom a partagé un nouveau trailer du jeu sur son compte X officiel. Malheureusement, cette nouvelle vidéo ne propose aucune séquence inédite, mais permet de se remémorer les magnifiques chorégraphies du système de combat aperçues dans la démo.
Contres Isen, esquives, et parades s'enchaînent dans un montage mettant parfaitement en valeur les superbes animations du titre.
La sortie du jeu reste toujours fixée au 4 septembre 2026. Capcom a également officialisé la présence du jeu à la Gamescom, laissant présager l'arrivée de nouvelles informations dans les semaines à venir.
Particulièrement ADORÉ le 4ème (Dawn of dreams)
pour celui-ci , la démo m'a laissé une impression en demi teinte, le jeu peut s'annoncer sympa, mais je l'ai trouvé très mou et vide
A voir en définitif
Tu n'es pas le seul, ça avait même fait un petit bordel sur Gamekyo (les articles des douches...).
Perso hormis le fait que c'était super simple, j'ai adoré. Le jeu sera jouable à la Gamescom mais a voir si ce sera une nouvelle démo ou non, mais un nouveau trailer par contre c'est quasiment sûr.