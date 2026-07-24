1996 - 2026
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Onimusha : Way of the Sword
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name : Onimusha : Way of the Sword
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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Capcom remet en lumière les combats d'Onimusha: Way of the Sword


Capcom a partagé un nouveau trailer du jeu sur son compte X officiel. Malheureusement, cette nouvelle vidéo ne propose aucune séquence inédite, mais permet de se remémorer les magnifiques chorégraphies du système de combat aperçues dans la démo.

Contres Isen, esquives, et parades s'enchaînent dans un montage mettant parfaitement en valeur les superbes animations du titre.

La sortie du jeu reste toujours fixée au 4 septembre 2026. Capcom a également officialisé la présence du jeu à la Gamescom, laissant présager l'arrivée de nouvelles informations dans les semaines à venir.


Lien direct du trailer :


http://www.youtube.com/watch?v=aVfYntDop7c


Capcom - https://x.com/OnimushaGame/status/2079929529791898027
    tags : capcom onimusha onimusha 5 onimusha way of the sword onimusha way of the sword new gameplay onimusha way of the sword news onimusha way of the sword new infos onimusha way of the sword new trailer capcom gamescom gamescom 2026
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    ouken
    posted the 07/24/2026 at 11:49 AM by marchand2sable
    comments (3)
    neetsen posted the 07/24/2026 at 12:12 PM
    J'ai apprécié les 3 premiers volets

    Particulièrement ADORÉ le 4ème (Dawn of dreams)

    pour celui-ci , la démo m'a laissé une impression en demi teinte, le jeu peut s'annoncer sympa, mais je l'ai trouvé très mou et vide

    A voir en définitif
    marchand2sable posted the 07/24/2026 at 12:22 PM
    neetsen

    Tu n'es pas le seul, ça avait même fait un petit bordel sur Gamekyo (les articles des douches...).

    Perso hormis le fait que c'était super simple, j'ai adoré. Le jeu sera jouable à la Gamescom mais a voir si ce sera une nouvelle démo ou non, mais un nouveau trailer par contre c'est quasiment sûr.
    ouken posted the 07/24/2026 at 12:49 PM
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