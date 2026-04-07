profile
Pragmata
3
Likers
name : Pragmata
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
53
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 854
visites since opening : 2660195
marchand2sable > blog
Pragmata : teaser pour Diana et poids du jeu dévoilé


Et encore une nouvelle vidéo pour Pragmata, dévoilée par Capcom sur son compte X officiel. Ce court teaser se concentre exclusivement sur le personnage de Diana, une IA de nouvelle génération à l’apparence d’une petite fille.

Au Shelter, qui servira à la fois de refuge et de hub, vous pourrez offrir à Diana d’innombrables objets du quotidien afin de satisfaire sa soif de curiosité.

Télévision, dessins, jukebox, globe terrestre, garde-robe… Bref, il y aura de quoi faire, et Capcom promet de nombreuses interactions, rendant le refuge vivant, convivial et sûr au sein de la station de recherche lunaire.

Comptez également sur Cabin, un petit robot assistant capable d’améliorer votre armure et vos armes avant de partir en mission.

Au-delà de tout cela, on apprend que Pragmata pèsera 33,4 Go (17,2 Go pour la version Switch 2) et que le pré-téléchargement débutera le 15 avril, soit deux jours avant sa sortie officielle.


Lien direct de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=wl1C5WV_eW0


    tags : resident evil capcom pragmata pragmata gameplay pragmata news pragmata teaser pragmata new teaser pragmata new gameplay official pragmata data de sortie pragmata new infos pragmata switch 2 pragmata xbox pragmata ps5 pragmata steam
    6
    Likes
    Who likes this ?
    link49, burningcrimson, tynokarts, yukilin, iglooo, kibix
    posted the 04/07/2026 at 12:55 PM by marchand2sable
    comments (20)
    marchand2sable posted the 04/07/2026 at 12:58 PM
    À titre de comparo, RE Requiem pèse 73 Go sur PS5.
    natedrake posted the 04/07/2026 at 12:59 PM
    J-10.
    aeris444 posted the 04/07/2026 at 01:39 PM
    Au-delà de tout cela, on apprend que Pragmata pèsera 33,4 Go

    La version Switch 2 pèse 17Go
    marchand2sable posted the 04/07/2026 at 02:02 PM
    aeris942

    Elle est moins lourde car la version Switch 2 sera moins exigeante que les versions PC, PS5 et Xbox.
    aeris444 posted the 04/07/2026 at 02:07 PM
    marchand2sable En lisant ton article certain pourraient croire que les 33.4 Go concernent toute les versions, ce qui n'est pas le cas
    marchand2sable posted the 04/07/2026 at 02:20 PM
    aeris942

    J'ai ajouté pour le coup.
    link49 posted the 04/07/2026 at 02:26 PM
    Vivement!
    sardinecannibale posted the 04/08/2026 at 07:16 AM
    Curieux mais j'attends les tests avant d'acheter ou non.
    iglooo posted the 04/09/2026 at 09:08 AM
    Très bien pour le poids, c'était- une appréhension avec la douille de la mémoire sur S2
    piratees posted the 04/09/2026 at 09:43 AM
    aeris444 oui et en plus en GKC foutage de gueule faudrait que personne achète ce genre de merde pour qu'il comprenne
    ravyxxs posted the 04/09/2026 at 09:49 AM
    Incroyable cette petite,toujours aimé les jeux où on doit sauver ou mener l'aventure avec un enfant.
    mibugishiden posted the 04/09/2026 at 10:37 AM
    Day one, la demo est excellente. Un jeu frais et original comme savent faire le Japon.

    ravyxxs c'est pas un enfant, c'est un robot Diana.
    ravyxxs posted the 04/09/2026 at 10:48 AM
    mibugishiden NAAAAN JURE DIT WALLAH ?? C'EST UN ROBOT ??? ARREEEETTE ??

    HAAANLAALALAAAA
    mibugishiden posted the 04/09/2026 at 10:56 AM
    ravyxxs je passrais sur ton ironie, je commentais juste ce que tu disais, c'est pas un enfant.
    ravyxxs posted the 04/09/2026 at 10:59 AM
    mibugishiden Oui mais quand tu regardes, tu vois quoi, un enfant ou un robot ? On ne demande pas ce que c'est, ou son origine, on s'arrête à son apparence, un enfant ou un robot ? Et je finis mon commentaire en disant que j'aime les jeux d'aventure avec un enfant, car dans le jeu, elle agit pas comme un robot en premier lieu mais un enfant, et très curieuse.

    Ton intervention est pas maligne, c'est pour ça que je suis sarcastique....
    mibugishiden posted the 04/09/2026 at 11:01 AM
    ravyxxs sois sarcastique si tu veux, peu importe je me prends plus la tete ici moi, cela dit un robot et une vraie enfant c'est quand meme 2 choses differentes en terme d'emotions.
    ravyxxs posted the 04/09/2026 at 11:06 AM
    mibugishiden Et qui te dis que tu as tort ? Personne, moi je te parle d'apparence.....c'est pas un robot, c'est un enfant. merci.
    shadix posted the 04/09/2026 at 11:40 AM
    J’ai adoré la démo, l’ambiance me plait beaucoup aussi. J’irai les yeux fermés day one.
    thanatos95 posted the 04/09/2026 at 11:43 AM
    Mibugishiden les robots peuvent être plus humains que les humains, regarde le film I.A. de Spielberg ou joue à Detroit Become Human pour t'en convaincre ;-)
    mibugishiden posted the 04/09/2026 at 12:11 PM
    thanatos95 j'ai vu/joué les 2 et bien aimé. Cela dit le film de Spielberg joue pas mal sur l'aspect dans lequel on sait pas si le garcon est une ia ou un humain si je me souviens bien.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo