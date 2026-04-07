Et encore une nouvelle vidéo pour, dévoilée parsur son compte X officiel. Ce court teaser se concentre exclusivement sur le personnage de Diana, une IA de nouvelle génération à l’apparence d’une petite fille.Au, qui servira à la fois de refuge et de hub, vous pourrez offrir à Diana d’innombrables objets du quotidien afin de satisfaire sa soif de curiosité.Télévision, dessins, jukebox, globe terrestre, garde-robe… Bref, il y aura de quoi faire, etpromet de nombreuses interactions, rendant le refuge vivant, convivial et sûr au sein de la station de recherche lunaire.Comptez également sur Cabin, un petit robot assistant capable d’améliorer votre armure et vos armes avant de partir en mission.Au-delà de tout cela, on apprend que Pragmata pèsera 33,4 Go (17,2 Go pour la version Switch 2) et que le pré-téléchargement débutera le 15 avril, soit deux jours avant sa sortie officielle.