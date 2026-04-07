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Pragmata
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name : Pragmata
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X
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marchand2sable
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Pragmata : un teaser pour Diana et le poids du jeu dévoilé


Et encore une nouvelle vidéo pour Pragmata, dévoilée par Capcom sur son compte X officiel. Ce court teaser se concentre exclusivement sur le personnage de Diana, une IA de nouvelle génération à l’apparence d’une petite fille.

Au Shelter, qui servira à la fois de refuge et de hub, vous pourrez offrir à Diana d’innombrables objets du quotidien afin de satisfaire sa soif de curiosité.

Télévision, dessins, jukebox, globe terrestre, garde-robe… Bref, il y aura de quoi faire, et Capcom promet de nombreuses interactions, rendant le refuge vivant, convivial et sûr au sein de la station de recherche lunaire.

Comptez également sur Cabin, un petit robot assistant capable d’améliorer votre armure et vos armes avant de partir en mission.

Au-delà de tout cela, on apprend que Pragmata pèsera 33,4 Go (17,2 Go pour la version Switch 2) et que le pré-téléchargement débutera le 15 avril, soit deux jours avant sa sortie officielle.


Lien direct de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=wl1C5WV_eW0


    tags : resident evil capcom pragmata pragmata gameplay pragmata news pragmata teaser pragmata new teaser pragmata new gameplay official pragmata data de sortie pragmata new infos pragmata switch 2 pragmata xbox pragmata ps5 pragmata steam
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    link49, burningcrimson
    posted the 04/07/2026 at 12:55 PM by marchand2sable
    comments (7)
    marchand2sable posted the 04/07/2026 at 12:58 PM
    À titre de comparo, RE Requiem pèse 73 Go sur PS5.
    natedrake posted the 04/07/2026 at 12:59 PM
    J-10.
    aeris942 posted the 04/07/2026 at 01:39 PM
    Au-delà de tout cela, on apprend que Pragmata pèsera 33,4 Go

    La version Switch 2 pèse 17Go
    marchand2sable posted the 04/07/2026 at 02:02 PM
    aeris942

    Elle est moins lourde car la version Switch 2 sera moins exigeante que les versions PC, PS5 et Xbox.
    aeris942 posted the 04/07/2026 at 02:07 PM
    marchand2sable En lisant ton article certain pourraient croire que les 33.4 Go concernent toute les versions, ce qui n'est pas le cas
    marchand2sable posted the 04/07/2026 at 02:20 PM
    aeris942

    J'ai ajouté pour le coup.
    link49 posted the 04/07/2026 at 02:26 PM
    Vivement!
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