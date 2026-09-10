profile
Rockstar Games
23
Likers
name : Rockstar Games
description : Ex-DMA Design, Rockstar Games est connu et adulé d'une grosse partie de la population joueuse pour une seule et bonne raison : Grand Theft Auto, c'est eux. Mais ce n'est pas avec cette série que le développeur a commencé son oeuvre à la fin des années 90, puisqu'on leur doit aussi le jeu culte Lemmings.
official website : http://www.rockstargames.com/
profile
altendorf
19
Likes
Likers
altendorf
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 594
visites since opening : 1538587
altendorf > blog
Rockstar Games : une bataille syndicale majeure se joue désormais devant la justice


Le conflit entre Rockstar Games et 31 anciens employés entre dans sa phase décisive. L'audience finale devant le tribunal du travail de Glasgow vient de débuter, plusieurs mois après le licenciement des salariés concernés en octobre 2025.

Avant l'ouverture des débats, des membres de l'IWGB Game Workers, le syndicat britannique qui représente les travailleurs du jeu vidéo, ainsi que plusieurs anciens employés de Rockstar se sont rassemblés devant le tribunal avec des banderoles et des pancartes dénonçant notamment ce qu'ils considèrent comme une tentative de répression syndicale.

Rachel Crawford, l'une des salariées licenciées, a également pris la parole. Elle a expliqué avoir été renvoyée sans avertissement et sans obtenir, selon elle, d'explication suffisamment claire sur les raisons de son licenciement. Son discours s'est notamment concentré sur la peur que peuvent ressentir les employés lorsqu'ils envisagent de dénoncer certaines pratiques au sein de leur entreprise.

Au cœur de l'affaire, deux versions s'affrontent. Le syndicat IWGB Game Workers affirme que les 31 salariés ont été licenciés en raison de leur appartenance au mouvement syndical. Rockstar Games conteste cette accusation et affirme avoir procédé à des licenciements pour faute grave, notamment en raison du partage présumé d'informations confidentielles sur un serveur Discord associé à l'IWGB.

L'affaire a rapidement dépassé le cadre de Rockstar Games et de ses anciens employés. Elle a notamment été évoquée au Parlement britannique et par Keir Starmer lorsqu'il était Premier ministre, ce dernier ayant qualifié la situation de profondément préoccupante.

Depuis les licenciements, un mouvement syndical s'est également développé au sein de Rockstar Games et formule de nouvelles accusations concernant les conditions de travail, le crunch, les primes et les écarts de rémunération entre hommes et femmes.

L'audience doit durer environ cinq semaines, ce qui signifie qu'elle se déroulera jusqu'à une période très proche de la sortie de GTA 6. L'IWGB réclame, au nom des employés concernés, leur réintégration ou une compensation financière, ainsi que la reconnaissance du caractère injuste de leurs licenciements.

L'issue de cette procédure sera particulièrement surveillée dans l'industrie du jeu vidéo britannique. Si le tribunal donne raison aux salariés, la décision pourrait constituer un précédent important pour la reconnaissance des syndicats chez Rockstar Games et renforcer les revendications collectives au sein du secteur.
Eurogamer - https://www.eurogamer.net/rockstar-employment-tribunal-fired-gta-6-employees-iwgb
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/10/2026 at 02:34 PM by altendorf
    comments (4)
    kikoo31 posted the 09/10/2026 at 02:39 PM
    Oui ,mais ça m'étonnerait que ça soit les 31 qui aie leaker
    Peut être un ou 2 dans le lot
    Évidemment,je ne fais que présumé
    cyr posted the 09/10/2026 at 02:43 PM
    kikoo31 j'espère pas pour eux sinon pour le coup au lieu d'être victime, il se retrouveront de l'autre côté et en face tu aura une armée d'avocat de rockstar... et il y aura aucun cadeau.
    sino posted the 09/10/2026 at 03:04 PM
    La pancarte "The Pinkertons salutes you !" est drôle quand on connaît le passif de cette corporation et le passif actuel. Soutien aux salariés, j'espère pour eux qu'il y aura réparation.
    icebergbrulant posted the 09/10/2026 at 03:10 PM
    En me basant sur la photo, je ne vois personne déguisé en poireau...

    Pas d’écriteau "No Disk No Buy" !
    Quel dommage !
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo