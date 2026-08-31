Après toute la polémique qualifiant le DLSS 5 de NVIDIA d'infâme bouillie d'IA, j'ai un peu joué avec la version fuitée du DLSS 5 dans KCD2. Pour commencer, ce qui a fuité n'a absolument rien à voir avec ce que NVIDIA avait présenté à l'origine. Cela ne modifie en rien la géométrie des modèles ni l'apparence des personnages.



Je le répète : cela ne modifie en rien la géométrie des modèles ni l'apparence des personnages !



Ce qu'il fait, c'est prendre les normal maps existantes et créer des textures de peau et des détails du visage bien meilleurs (exemples 6 et 2) que le modèle d'éclairage du jeu. Cela ressemble aussi un peu à une tentative de subsurface scattering (diffusion sous-surfacique) et à d'autres techniques avancées de rendu de la peau. Mais les sceptiques diront que c'est juste une version sophistiquée des filtres de clarté et de suppression du voile (dehaze), qui ont un effet très similaire.



J'ai souvent critiqué le travail des character artists lorsque certains visages du jeu manquaient de détails et de relief, et ils me montraient souvent que le rendu était impeccable sur leurs ordinateurs et que le problème venait de l'éclairage du jeu. Eh bien, maintenant le rendu est correct dans le jeu aussi ! C'est exactement à cela que ces visages étaient censés ressembler. L'IA n'invente rien.



Mais par-dessus tout, on dirait de l'occlusion ambiante sous stéroïdes. Vous n'imaginez pas à quel point j'étais terriblement — et je dis bien vraiment, vraiment — frustré que dans KCD2, il soit impossible de rendre les ombres projetées par les chapeaux, les capuches et les casques sur la tête des personnages, ni même les ombres des petits détails sur les modèles de personnages (boucles, lacets, sacoches). Le DLSS 5 s'en charge, et il le fait avec brio ! (voir exemples 1, 3, 7, 8 et 11).



En plus de cela, il améliore le rendu des ombres dans les cheveux (5), qui ont enfin la bonne densité et la bonne obscurité.



Son impact sur l'environnement est minime, mais fait intéressant, il éclaircit les ombres à certains endroits pour y révéler les textures, tout en les assombrissant là où c'est logique (10, 12, 13, 14). Il y a donc une légère amélioration de ce côté-là aussi. Il gère également mieux les ombres dans l'herbe et la végétation. Ce qui est incontestablement un bon point.



Pour moi, il s'agit avant tout d'une excellente amélioration photoréaliste du modèle d'éclairage des personnages.



Le "petit" bémol, c'est qu'il divise le framerate par deux



Mais ce n'est pas l'infâme bouillie d'IA que nous avons vue il y a quelques mois. J'y vois un énorme potentiel pour l'avenir, et c'est absolument génial que l'éclairage d'anciens jeux puisse également être amélioré de cette manière.



Certains sont littéralement devenus fous.



À gauche, il y a une tête gâchée par le système d'éclairage très limité du moteur du jeu, qui n'arrive pas à rendre correctement les ombres, la texture de la peau et les détails des normal maps.



À droite, c'est LE MÊME MODÈLE SANS AUCUNE MODIFICATION DE LA GÉOMÉTRIE, qui ressemble exactement à un rendu sorti de ZBrush — où un artiste 3D l'a modélisé — mais avec un meilleur éclairage, de meilleures ombres, textures de peau, cheveux, et donc de meilleurs DÉTAILS. Grâce au rendu par réseau de neurones du DLSS 5.



Un taré quelconque sur Internet : C'EST DE L'INFÂME BOUILLIE D'IA ! JE VEUX LA VISION ARTISTIQUE ORIGINALE !



Les modèles des têtes ont été scannés en 3D (par photogrammétrie) à partir de personnes réelles, puis peaufinés par des artistes.



Je suis le directeur créatif du jeu. C'est ça, notre vision artistique originale, et cela ressemble aux rendus statiques des modèles sur ZBrush quand nous les avons créés. Ou au vrai @thisistommckay



Ne pas avoir d'ombres projetées par les casques sur les visages et avoir un rendu foiré des normal maps N'ÉTAIT PAS NOTRE VISION ARTISTIQUE ORIGINALE.

Voici les propos de Daniel Vavra :Deux questions en passant :- les joueurs, habitués aux rendus "JV", ne sont-ils pas plus biaisés qu'un public néophyte en la matière, qui aurait certainement bien du mal à préférer l'image sans DLSS 5 ?- Quid d'un visage dont on connaît la représentation réelle, comme notre cher Henry Cavill ? N'est-il pas plus simple de préférer, dans ce type de scénario, le visage réaliste?( Et si on apprecie pas le résultat du DLSS5 sur son visage, on appreciera au moins l'ambiance musicale