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Call of Duty : Modern Warfare 4
platform :
Switch 2
editor :
Activision Blizzard
developer :
Infinity Ward
genre :
FPS
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PC
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Xbox Series X
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Playstation 5
Switch 2
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aeris201
> blog
[Comparatif] COD Modern Warfare 4 : Switch 2 vs PS5
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posted the 08/30/2026 at 07:43 AM by
aeris201
comments (
25
)
nicolasgourry
posted
the 08/30/2026 at 07:58 AM
Quand on y pense, nous avons d'un côté une portable Hybride et de l'autre, une console de salon ; avec maintenant une différence de prix significative, honnêtement, c'est loin d'être le jour et la nuit.
Moi, ça me bluffe. Dire qu'il y a plusieurs années en arrière, le jeu en portable et en salon n'avait rien à voir pour une même licence qui sortait simultanément ; parfois, ils étaient même obligés de changer le genre pour qu'ils s'adaptent à la machine. Là, même pas besoin.
aeris201
posted
the 08/30/2026 at 07:59 AM
nicolasgourry
badeuh
posted
the 08/30/2026 at 08:02 AM
J'ai testé les deux versions dans les deux cas ça sera sans moi. Mais au moins sur PS5 c'est plus lisible (sur Switch 2 je l'ai fait en mode portable).
nicolasgourry
manette en main, c'est le jour et tard tard dans la soirée. Après je pense que ça ne peut se passer que sur PC, clavier/souris écran à 50cm fluidité et grosse résolution. La PS5 s'était acceptable mais sans saveur
nicolasgourry
posted
the 08/30/2026 at 08:06 AM
badeuh
comparer une version PC et portable, alors que tu n'as pas la même contrainte, c'est le jour et la nuit, pour le coup. Arriver à faire tourner un jeu dernière génération sur une portable hybride, je ne sais pas si tu mesures le défi.
zekk
posted
the 08/30/2026 at 08:14 AM
nicolasgourry
Ben non, en tant que joueur, il s’en fou de "l'exploit" il a testé , l'expérience ne lui convient pas sur Switch 2, il va prendre la version qu’il sait qui va le convaîcre , il ne va pas glisser un billet a Nintendo pour l'effort, juste pour vous faire plaisir
badeuh
posted
the 08/30/2026 at 08:30 AM
nicolasgourry
je n'ai pas comparé PC et portable, j'ai testé PS5 (normal) et Switch 2 (portable). Dans les deux cas, le jeu sera sans moi mais sur S2 c'est mauvais alors que sur PS5 c'est acceptable.
Je suis vieux donc pour moi, un FPS ça me convient sur PC. Quant à ce Call of, avec la démo j'ai pris peu de plaisir.
nicolasgourry
posted
the 08/30/2026 at 08:32 AM
zekk
mais je ne l’empêche pas de jouer sur PC, je dis juste que tu ne peux pas comparer un PC et une console portable ; ce ne sont pas les mêmes contraintes ni le même prix (comme une console portable hybride et une console 100% salon). De plus, pour moi, un PC est plus fait pour créer que pour jouer ; c'est pour ça qu'il y a des consoles de jeu, elles ont été créées justement pour jouer principalement. Après, si des personnes veulent jouer sur leur pc, pas de souci, mais sur PC, pour moi, c'est secondaire.
J'ai joué à Onimusha sur Switch 2, je ne me dis pas : « Bah mince, c'est le jour et la nuit avec la version PS5 » (j'ai vu un comparatif en vidéo), par exemple. C'est pourtant le même jeu, il y a bien sûr des différences, mais ça reste acceptable pour jouer sur une portable et prendre du plaisir à s'amuser partout.
J'ai aussi essayé la démo de Pragmata, le voir tourner sur NS2 m'impressionne, il m'a donné envie de jouer entièrement au jeu.
Il y a encore quelques années, tu n'aurais pas eu le même résultat sur l'essentiel même du jeu entre une portable et une console de salon, c'est ce que j'explique. Ils étaient parfois carrément obligés de changer le genre pour s'adapter aux supports ; là, ils gardent le même genre (la même approche), c'est ça qui me bluffe, l'essentiel est là.
darkwii
posted
the 08/30/2026 at 08:35 AM
Désolé mais je trouve vraiment le multi vraiment moche et alliasé a Mort et je remets pas en cause la puissance de la Switch 2 mais le travail des développeurs la console est vraiment capable de mieux on va me dire que c'est pas la même chose mais Metroid Prime 4 graphiquement je le trouve au dessus
nicolasgourry
posted
the 08/30/2026 at 08:38 AM
badeuh
Personnellement, quel que soit le support, le jeu ne m'intéresse pas, mais je parle juste de l'exploit technique. Par rapport à des années, entre des consoles 100 % portables et 100% salon, la différence sur une même génération était flagrante ; là, je trouve que c'est moins le cas, c'est ça qui me bluffe. Après, je n'ai pas eu le jeu en main ; là, je suis juste sur l'aspect visuel, car la vidéo fait la comparaison sur ce point.
5120x2880
posted
the 08/30/2026 at 08:38 AM
nicolasgourry
Je l'ai pas vu comparer les prix, et après honnêtement, vu la gueule du truc, même sur un PC rincé de la vie ou celui qu'on a tous ça le fera tourner, je sais déjà que mon téléphone ou une Ayn Thor à 250€ pourra l'émuler (donc encore plus impressionnant avec cette contrainte).
tripy73
posted
the 08/30/2026 at 08:39 AM
badeuh
darkwii
: le gros problème de la version Switch 2 c'est que ces boulets utilisent du vieux FSR au lieu du DLSS dédié à la console... Par contre j'ai vu pas mal de joueurs kiffer l'utilisation du gyroscope du joycon pour affiner la viser.
nicolasgourry
posted
the 08/30/2026 at 08:44 AM
5120x2880
Il ne compare pas les prix, mais Il dit que sur PS5, c'est "acceptable", donc je comprends que c'est loin d'être top ; il faut donc mettre un certain prix pour qu'ils soient top sur PC.
Évidemment que tu n'auras pas le même résultat.
darkwii
posted
the 08/30/2026 at 08:44 AM
@
Tripy73
je n' ai que joué a match a mort par équipe je me suis quand même amusé mais oui mon sentiment c est on fait call of sur Switch 2 mais on fait le minimum syndical niveau opti je suis limite a trouver le portage honteux tu prends moderne Warfare 2019 sur ps4 c est plus propre
badeuh
posted
the 08/30/2026 at 08:50 AM
nicolasgourry
Et il y a qqch que les vidéos ne retranscrivent pas c'est les sensations manette en mains. Perso le 30fps dans un amas de texture dégeux ça me va pas. Après je ne tape pas sur la Switch 2, je suis plutôt bon client lorsque la qualité est là. Pour Call of, c'est pas le cas.
tripy73
mouais dans les tranchées ça aide à ajuster l'ennemi après la phase de tank...c'est juste de la merde
zekk
posted
the 08/30/2026 at 08:53 AM
nicolasgourry
Ben si, tu peux pour les même raisons que j’ai dans mon message plus haut, il doit choisir une version, il compare donc les différents supports, c’est son droit en tant que joueur, même si ça te dérange
wickette
posted
the 08/30/2026 at 08:53 AM
J’ai vraiment pas acheté la switch 2 pour jouer à des jeux comme ça perso, je l’ai acheté pour les rpg tiers type persona, digimon, les indies et surtout les exclusivités.
Si un jeu tourne bien dessus type digimon je prends mais sinon c’est pc, Re Requiem par exemple, PC sans hésiter
En plus un multi competitif où tu as besoin d’un max de lisibilité et fluidité
L’exploit ok mais la réalité me faut +
darkwii
Metroid c’est solo, t’as pas à gérer d’autres joueurs, le multi, la latence etc c’est pas comparable
darkwii
posted
the 08/30/2026 at 09:01 AM
Wickette
même le Solo qui tourne a 30 fps et pour se qu il affiche c est honteux c est pas un open World call of franchement si on compare le Solo Metroid et Celui de call of Metroid gagne haut la main sa reste que mon avis
nicolasgourry
posted
the 08/30/2026 at 09:03 AM
badeuh
là où je te rejoins, je peux comprendre que pour jouer avec une souris, ça fait une réelle différence pour les FPS et encore plus pour les RTS, pour ça que l'idée de la manette "souris" sur le papier est bonne. Après, ça ne vaut pas une vraie souris, mais quand tu n'as pas de souris sous la main, c'est déjà ça, pour un point-and-click, ça suffit largement par exemple.
Le PC avait en quelque sorte le "monopole" pour ce genre de jeu d'un point de vue "confort".
zekk
mais en quoi ça me dérange ? Je lui ai dit "il faut que tu achètes la version Switch 2 absolument" ? Non, j'ai juste dit que comparer une portable, une console de salon et un PC, alors que ce ne sont pas les mêmes prix et les mêmes contraintes, ça fait toute la différence.
J'ai surtout voulu expliquer, je me répète, que je suis bluffé par rapport à des années en arrière où la différence entre console et portable était plus grande, pour une même licence qui sortait sur plusieurs supports en même temps.
Après, il achète la version qu'il veut, j'ai écrit nulle part le contraire, il me semble.
asmo889
posted
the 08/30/2026 at 09:16 AM
C’est censer être impressionnant ?
tripy73
posted
the 08/30/2026 at 09:20 AM
darkwii
: ouais clairement, le mec ont juste porté le jeu, fait le nécessaire pour que ça tourne et basta.
badeuh
: je n'ai pas testé donc je peux pas dire, je ne fais que rapporté ce que disent certains joueurs ou le montrent comme dans
ces vidéos
.
nicolasgourry
posted
the 08/30/2026 at 09:21 AM
wickette
pareil, j'ai acheté la NS2 :
-Pour les indés, je trouve que c'est le top
-Les exclusivités
-La rétrocompatibilité qui upgrade c'est cool, car il y a plein de jeux Switch qu'il me reste à faire (je viens de me prendre Bayonetta 3 en occasion, par exemple).
-Jouer à des jeux qui ne sont pas sortie sur Switch, mais qui sortait sur PS4/XOne, ils ressortent en "definitive edition". En gros, comme il y a beaucoup de jeux qui sortent par an, forcément, il y a plein de jeux auxquels je n'ai pas pu jouer.
-Essayer des démos de jeux de grosses sorties qui ne sortent plus sur PS4/XOne, là, je peux essayer le jeu.
Rien que tout ça me suffit personnellement, surtout que je peux faire tout ça, en jouant n'importe où.
zekk
posted
the 08/30/2026 at 09:22 AM
nicolasgourry
le problème, c’est que tu imposes ton point de vue, le fait que tu sois bluffé par la Switch 2 n’a pas à rentrer en ligne de compte sur la omparaison qu’il a fait qui a toute sa légitimité.
Ça a l’air de te déranger parce que tu n’acceptes pas que l'on puisse se dire ok , ce jeu là, je préfère le faire sur PC.
C’est un joueur pas un fan boy ou un la presse, il peut faire toutes les comparaisons qu'il veut pour décider sur quel support, il achète le jeu
nicolasgourry
posted
the 08/30/2026 at 09:52 AM
zekk
Est-ce que je lui est imposé un support à jouer, montre moi la phrase qui le dit clairement ?
Je te rappelle que c'est
badeuh
qui m'interpelle et me dit "Après je pense que ça ne peut se passer
que sur PC
, clavier/souris écran à 50cm fluidité et grosse résolution. ", tu trouves qu'il donne un avis ou il impose, en ne disant "que sur PC" (un fan boy PC ou un mec de la presse, si je suis ton raisonnement) ?
D'ailleurs
tripy73
qui n'a pas joué au jeu écrit "je ne fais que rapporté ce que disent certains joueurs ou le montrent comme dans ces vidéos." Donc d'autres joueurs qui ont joué à la version NS2, pour donner un autre point de vue, il écrit "Par contre j'ai vu pas mal de joueurs kiffer l'utilisation du gyroscope du joycon pour affiner la viser." , là, il essaye d'imposer un point de vue (car ça serait un "fan boy ou un mec de la presse") où il donne juste un autre point de vue (à moins qu'il soit pas légitime, car il n'a pas joué au jeu) ?
Je dis juste qu'il faut comparer ce qui est comparable (prix et la machine par rapport à ce qu'elle est) et qu'il y a quelques années en arrière la différence entre portable et salon étaient plus flagrante pour une même licence qui sortait simultanément sur plusieurs supports de la même génération. Je donne mon avis (mon point de vue) sur le fait que je suis bluffé pour certes raison.
zekk
posted
the 08/30/2026 at 10:00 AM
nicolasgourry
Tu ne sais pas te remettre en question, c’est dingue.
Je laisse tomber, ça n’en vaut pas la peine
nicolasgourry
posted
the 08/30/2026 at 10:06 AM
zekk
me remette en question par rapport à des réponses que tu me donnes pas à des questions que je te posais.
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Moi, ça me bluffe. Dire qu'il y a plusieurs années en arrière, le jeu en portable et en salon n'avait rien à voir pour une même licence qui sortait simultanément ; parfois, ils étaient même obligés de changer le genre pour qu'ils s'adaptent à la machine. Là, même pas besoin.
nicolasgourry manette en main, c'est le jour et tard tard dans la soirée. Après je pense que ça ne peut se passer que sur PC, clavier/souris écran à 50cm fluidité et grosse résolution. La PS5 s'était acceptable mais sans saveur
Je suis vieux donc pour moi, un FPS ça me convient sur PC. Quant à ce Call of, avec la démo j'ai pris peu de plaisir.
J'ai joué à Onimusha sur Switch 2, je ne me dis pas : « Bah mince, c'est le jour et la nuit avec la version PS5 » (j'ai vu un comparatif en vidéo), par exemple. C'est pourtant le même jeu, il y a bien sûr des différences, mais ça reste acceptable pour jouer sur une portable et prendre du plaisir à s'amuser partout.
J'ai aussi essayé la démo de Pragmata, le voir tourner sur NS2 m'impressionne, il m'a donné envie de jouer entièrement au jeu.
Il y a encore quelques années, tu n'aurais pas eu le même résultat sur l'essentiel même du jeu entre une portable et une console de salon, c'est ce que j'explique. Ils étaient parfois carrément obligés de changer le genre pour s'adapter aux supports ; là, ils gardent le même genre (la même approche), c'est ça qui me bluffe, l'essentiel est là.
Évidemment que tu n'auras pas le même résultat.
tripy73 mouais dans les tranchées ça aide à ajuster l'ennemi après la phase de tank...c'est juste de la merde
Si un jeu tourne bien dessus type digimon je prends mais sinon c’est pc, Re Requiem par exemple, PC sans hésiter
En plus un multi competitif où tu as besoin d’un max de lisibilité et fluidité
L’exploit ok mais la réalité me faut +
darkwii
Metroid c’est solo, t’as pas à gérer d’autres joueurs, le multi, la latence etc c’est pas comparable
Le PC avait en quelque sorte le "monopole" pour ce genre de jeu d'un point de vue "confort".
zekk mais en quoi ça me dérange ? Je lui ai dit "il faut que tu achètes la version Switch 2 absolument" ? Non, j'ai juste dit que comparer une portable, une console de salon et un PC, alors que ce ne sont pas les mêmes prix et les mêmes contraintes, ça fait toute la différence.
J'ai surtout voulu expliquer, je me répète, que je suis bluffé par rapport à des années en arrière où la différence entre console et portable était plus grande, pour une même licence qui sortait sur plusieurs supports en même temps.
Après, il achète la version qu'il veut, j'ai écrit nulle part le contraire, il me semble.
badeuh : je n'ai pas testé donc je peux pas dire, je ne fais que rapporté ce que disent certains joueurs ou le montrent comme dans ces vidéos.
-Pour les indés, je trouve que c'est le top
-Les exclusivités
-La rétrocompatibilité qui upgrade c'est cool, car il y a plein de jeux Switch qu'il me reste à faire (je viens de me prendre Bayonetta 3 en occasion, par exemple).
-Jouer à des jeux qui ne sont pas sortie sur Switch, mais qui sortait sur PS4/XOne, ils ressortent en "definitive edition". En gros, comme il y a beaucoup de jeux qui sortent par an, forcément, il y a plein de jeux auxquels je n'ai pas pu jouer.
-Essayer des démos de jeux de grosses sorties qui ne sortent plus sur PS4/XOne, là, je peux essayer le jeu.
Rien que tout ça me suffit personnellement, surtout que je peux faire tout ça, en jouant n'importe où.
Ça a l’air de te déranger parce que tu n’acceptes pas que l'on puisse se dire ok , ce jeu là, je préfère le faire sur PC.
C’est un joueur pas un fan boy ou un la presse, il peut faire toutes les comparaisons qu'il veut pour décider sur quel support, il achète le jeu
Est-ce que je lui est imposé un support à jouer, montre moi la phrase qui le dit clairement ?
Je te rappelle que c'est badeuh qui m'interpelle et me dit "Après je pense que ça ne peut se passer que sur PC, clavier/souris écran à 50cm fluidité et grosse résolution. ", tu trouves qu'il donne un avis ou il impose, en ne disant "que sur PC" (un fan boy PC ou un mec de la presse, si je suis ton raisonnement) ?
D'ailleurs tripy73 qui n'a pas joué au jeu écrit "je ne fais que rapporté ce que disent certains joueurs ou le montrent comme dans ces vidéos." Donc d'autres joueurs qui ont joué à la version NS2, pour donner un autre point de vue, il écrit "Par contre j'ai vu pas mal de joueurs kiffer l'utilisation du gyroscope du joycon pour affiner la viser." , là, il essaye d'imposer un point de vue (car ça serait un "fan boy ou un mec de la presse") où il donne juste un autre point de vue (à moins qu'il soit pas légitime, car il n'a pas joué au jeu) ?
Je dis juste qu'il faut comparer ce qui est comparable (prix et la machine par rapport à ce qu'elle est) et qu'il y a quelques années en arrière la différence entre portable et salon étaient plus flagrante pour une même licence qui sortait simultanément sur plusieurs supports de la même génération. Je donne mon avis (mon point de vue) sur le fait que je suis bluffé pour certes raison.
Je laisse tomber, ça n’en vaut pas la peine