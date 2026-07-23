Et ca va se vendre, le public dématérialisé toujours au rdv des bonnes affaires.Ce n'est que le DÉBUT.Pour ceux qui jouent encore a ce jeu cancer en 2026 sachez que vous avez encore le choix (de pas acheter cest mieux) ou encore profiter une dernière fois d'un prix magasins a 55 euros.(Spoiler 2 mois apres 30 euros sur LBC)On va rire dans 5 ans je vous le dis.160 balles un jeu de foot ,ca c'est du bon collector ca va prendre de la valeur!