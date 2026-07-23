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On va ou?!!
Et ca va se vendre, le public dématérialisé toujours au rdv des bonnes affaires.Ce n'est que le DÉBUT.
Pour ceux qui jouent encore a ce jeu cancer en 2026 sachez que vous avez encore le choix (de pas acheter cest mieux) ou encore profiter une dernière fois d'un prix magasins a 55 euros.
(Spoiler 2 mois apres 30 euros sur LBC)

On va rire dans 5 ans je vous le dis.
160 balles un jeu de foot ,ca c'est du bon collector ca va prendre de la valeur!




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    posted the 07/23/2026 at 09:01 PM by jasonduval
    comments (11)
    keiku posted the 07/23/2026 at 09:03 PM
    De toute facon, ils sont en train de se faire racheter, donc comme tous les autres ils vont finir par disparaitre
    deathegg posted the 07/23/2026 at 09:08 PM
    Non mais c'est comme ça, faut l'accepter, c'est l'avenir. Le déni. blablabla

    (voila comme ça, quelqu'un l'aura sorti)
    walterwhite posted the 07/23/2026 at 09:14 PM
    Un avant goût du full démat’ sur consoles

    FC c’est devenu la cours des miracles. FUT partout, avec des femmes complètement boostées, des joueurs décédés, des retraités…

    Bref, plus moyen d’avoir un vrai jeu de foot !
    forte posted the 07/23/2026 at 09:17 PM
    160 balles prix de base ou avec TOUTES les options ?
    jasonduval posted the 07/23/2026 at 09:18 PM
    forte prix de base 80 euros
    forte posted the 07/23/2026 at 09:21 PM
    forte Ok merci, c'est bien ce qui me semblait. Comme d'hab, ca transforme tout. Faut comparer ce qui est comparable. Ouais, c'est abusé MAIS ca n'est pas le prix obligatoire du jeu
    jasonduval posted the 07/23/2026 at 09:25 PM
    walterwhite tiens ca arrive regarde lolll

    forte je transforme quoi? Déjà mis l'article et clique sur la photo.
    80 EUROS EN demat minimum pour ce jeu de daube qui sort tous les ans,et ca gueule pour gta 6 avec l'édition a 99 un jeu qui va durer 15 ans mdrrr changé rien
    forte posted the 07/23/2026 at 09:30 PM
    jasonduval Oui, c'est sur la photo, mais nulle part dans ton texte, d'om ma remarque. Et oui, je suis d'accord pour ta gueulante envers GTA6, assez drôle. Mais bon, ce genre de jeu de foot annuel, 30 balles devrait être le prix, et encore
    magneto860 posted the 07/23/2026 at 10:39 PM
    Si Carrefour le sort à 55 euros je me laisserai ptet tenter.
    Histoire de pouvoir jouer le 11 de Deschamps.
    olex posted the 07/23/2026 at 10:39 PM
    C'est le genre de proposition où le numérique demeure imbattable et que ne peut proposer le physique, quand bien même l'intérêt et la pratique soient discutables. Quand on aime on compte pas, dirons-nous...
    magneto860 posted the 07/23/2026 at 10:50 PM
    60 euros chez Carrefour + un bon d'achat de 10e, donc en physique le jeu PS5 tombe à 50e.

    Chez Leclerc faut attendre demain j'imagine, il n'est pas encore sur le site.

    On peut penser ce que l'on veut de ce "jeu", mais vive le format physique.
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