Et ca va se vendre, le public dématérialisé toujours au rdv des bonnes affaires.Ce n'est que le DÉBUT.
Pour ceux qui jouent encore a ce jeu cancer en 2026 sachez que vous avez encore le choix (de pas acheter cest mieux) ou encore profiter une dernière fois d'un prix magasins a 55 euros.
(Spoiler 2 mois apres 30 euros sur LBC)
On va rire dans 5 ans je vous le dis.
160 balles un jeu de foot ,ca c'est du bon collector ca va prendre de la valeur!
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posted the 07/23/2026 at 09:01 PM by jasonduval
(voila comme ça, quelqu'un l'aura sorti)
FC c’est devenu la cours des miracles. FUT partout, avec des femmes complètement boostées, des joueurs décédés, des retraités…
Bref, plus moyen d’avoir un vrai jeu de foot !
forte je transforme quoi? Déjà mis l'article et clique sur la photo.
80 EUROS EN demat minimum pour ce jeu de daube qui sort tous les ans,et ca gueule pour gta 6 avec l'édition a 99 un jeu qui va durer 15 ans mdrrr changé rien
Histoire de pouvoir jouer le 11 de Deschamps.
Chez Leclerc faut attendre demain j'imagine, il n'est pas encore sur le site.
On peut penser ce que l'on veut de ce "jeu", mais vive le format physique.