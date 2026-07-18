Bon bah Saros terminé j'ai adoré !!!
Mention spéciale aux bosses et au sound design !
Niveau difficulté je l'ai pas trouvé ni plus facile ou plus difficile que Returnal juste différent ( tout de même plus accessible de base par certains choix).
Assurément un indispensable de la console
Un studio qui continue son ascension vivement la suite
Hyper impatient de voir ce qu’ils vont pondre sur next gen !
Sony a voulu vendre une nouvelle franchise au scénario scandinave, de niche, rogue-like, 80 Euro..le tout sans démo. De vrais génies.
ils vont dire ensuite que comme les joueurs ne veulent pas de jeux solo on va sortir de tout ça le 1er Janvier 2030
J'avais apprécié Resogun sur Vita mais c'était pas aussi dingue.
Si j'avais une PS5 (ce qui n'arrivera jamais maintenant) je prendrais carrément ce Saros.
Par contre on voit le sydrome du "jeu à la 3e personne cinématique" ils ont même réussi à changer les bullet hell shooters dans ce format-là...
En suite ce n’est pas un jeu pour le grand public je pense ils sont au courant.
Le studio a déjà lancé le chantier de son prochain jeu (d’ailleurs ils ne font jamais de suite )
Il est plus accessible que Returnal apparement
Pardon du cynisme mais c'est connu que les studios n'ont pas besoin de beaucoup de ventes pour ne pas subir des annulations voir des licenciements.
Aussi, je doute que les ventes sur la longueurs se sont appliqués à Returnals, ça reste des jeux de niche mais quand même avec un certains budget derrière
Move on.
Tiens regarde
https://www.gameblog.fr/jeu-video/ed/guides/guide-saros-meilleurs-modificateurs-carcosiens-jeu-facile-715384
Vite, prenez une capture, cette phrase va devenir rare. C'est du collector!
Sans conteste mon GOTY 2026 actuel et largement. Quel jeu !
"Je comprend pas se que tu dit, alors tes con".
Ou tu es pas assez éclairé pour comprendre. Le contraire de lumière.
Je suppose que tu es du genre a te servire plus souvent de tes poings que ta tête. A moins que tu te sert de ta tête pour cogner. Ça peux expliquer la faiblesse de l'esprit dans ce cas......
Donc du coup, je me contente d'un simple soulagement cathartique. Ca épargne mon cerveau et mon temps.
(PS : "faut vivre avec sont temps"... bordel illettré en prime)
Alors oui, c'est plutôt niche, ça va pas se vendre des dizaines millions mais on a pas besoin que de jeux qui se vendent des dizaines de millions. Je leur souhaite de continuer a faire des jeux de cette qualité.