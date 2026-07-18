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Saros
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name : Saros
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Housemarque
genre : action
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beppop
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beppop
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beppop > blog
[Jeu terminé] Merci Sony pour cette tuerie + photos maison
Bon bah Saros terminé j'ai adoré !!!
Mention spéciale aux bosses et au sound design !
Niveau difficulté je l'ai pas trouvé ni plus facile ou plus difficile que Returnal juste différent ( tout de même plus accessible de base par certains choix).
Assurément un indispensable de la console
Un studio qui continue son ascension vivement la suite














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    neptonic, rickles, ouroboros4, plistter, 51love, icebergbrulant
    posted the 07/18/2026 at 02:59 PM by beppop
    comments (28)
    cyr posted the 07/18/2026 at 03:00 PM
    La suite qui sera en full demat pour le coup.
    beppop posted the 07/18/2026 at 03:03 PM
    cyr pas grave on fera comme ceux qui précommandent GTA 6
    neptonic posted the 07/18/2026 at 03:11 PM
    Quelle pépite ce studio un quasi sans faute sur son tableau

    Hyper impatient de voir ce qu’ils vont pondre sur next gen !
    wickette posted the 07/18/2026 at 03:17 PM
    cyr il se serait trop peu vendu, donc la suite c'est même pas sûr.

    Sony a voulu vendre une nouvelle franchise au scénario scandinave, de niche, rogue-like, 80 Euro..le tout sans démo. De vrais génies.

    ils vont dire ensuite que comme les joueurs ne veulent pas de jeux solo on va sortir de tout ça le 1er Janvier 2030
    rickles posted the 07/18/2026 at 03:24 PM
    J'ai passé des heures sur SuperStardust HD (en 3D avec les lunettes) sur PS3. Et j'ai plié Dead Nation en solo et en coop.
    J'avais apprécié Resogun sur Vita mais c'était pas aussi dingue.

    Si j'avais une PS5 (ce qui n'arrivera jamais maintenant) je prendrais carrément ce Saros.

    Par contre on voit le sydrome du "jeu à la 3e personne cinématique" ils ont même réussi à changer les bullet hell shooters dans ce format-là...
    metroidvania posted the 07/18/2026 at 03:26 PM
    Une tuerie ce jeu. Je l'ai terminé 8 x seulement
    ouroboros4 posted the 07/18/2026 at 03:34 PM
    beppop ce sera juste une autre exception
    cyr posted the 07/18/2026 at 03:34 PM
    beppop un homme qui vit dans l'air du temps
    neptonic posted the 07/18/2026 at 03:36 PM
    wickette le jeu n’a pas besoin de vendre beaucoup d’unités à ce prix conseillé. Il continuera à se vendre sur la durée aucun soucis.

    En suite ce n’est pas un jeu pour le grand public je pense ils sont au courant.

    Le studio a déjà lancé le chantier de son prochain jeu (d’ailleurs ils ne font jamais de suite )
    ouroboros4 posted the 07/18/2026 at 03:40 PM
    Mais j'ai bien l'intention de le faire un jour même si ce n'est pas mon genre de jeu.
    Il est plus accessible que Returnal apparement
    vers0 posted the 07/18/2026 at 03:42 PM
    J'attends quil baisse pour le faire .
    wickette posted the 07/18/2026 at 03:44 PM
    neptonic
    Pardon du cynisme mais c'est connu que les studios n'ont pas besoin de beaucoup de ventes pour ne pas subir des annulations voir des licenciements.

    Aussi, je doute que les ventes sur la longueurs se sont appliqués à Returnals, ça reste des jeux de niche mais quand même avec un certains budget derrière
    walterwhite posted the 07/18/2026 at 03:45 PM
    Ça claque
    azerty posted the 07/18/2026 at 03:48 PM
    cyr comme tout les jeux PC...
    Move on.
    brook1 posted the 07/18/2026 at 03:52 PM
    Une tuerie, je les ai trouvés mieux que Returnal
    beppop posted the 07/18/2026 at 03:56 PM
    ouroboros4 oui de base déjà plus accéssible tu as aussi la possibilité de le rendre plus accessible ( tu as un modificateur de difficultés pour rendre plus ou moins intense selon tes goûts)

    Tiens regarde

    https://www.gameblog.fr/jeu-video/ed/guides/guide-saros-meilleurs-modificateurs-carcosiens-jeu-facile-715384
    mrvince posted the 07/18/2026 at 04:26 PM
    Mon jeu de l'année pour le moment et au vu de ce qui reste a venir cette année ca va pas trop bouger je pense...
    deathegg posted the 07/18/2026 at 04:27 PM
    cyr tu t'arrête jamais de rappeler que t'es le membre le plus stupide du site toi décidément.
    51love posted the 07/18/2026 at 04:57 PM
    walterwhite posted the 07/18/2026 at 05:04 PM
    deathegg
    tripy73 posted the 07/18/2026 at 05:57 PM
    Perso je dirais plutôt merci Housemarque qui est le studio derrière la création du jeu, l'éditeur lui s'occupe principalement du financement et peut donc être remplacer par n'importe quel éditeur.
    22 posted the 07/18/2026 at 06:26 PM
    "merci Sony"

    Vite, prenez une capture, cette phrase va devenir rare. C'est du collector!
    jaeg01 posted the 07/18/2026 at 06:26 PM
    Bien avancé sur le Platine mais je l'ai prêté à un pote pour lui faire découvrir le haut degré de qualité de ce titre.

    Sans conteste mon GOTY 2026 actuel et largement. Quel jeu !
    zanpa posted the 07/18/2026 at 08:50 PM
    j'avais bien aimé mais flemme de faire le dernier boss, tombé des mains
    cyr posted the 07/18/2026 at 10:00 PM
    deathegg faut vivre avec sont temps. Et les insulte démontre la faiblesse de l'esprit. Je suis stupide pour toi, et j'en suis heureux. C'est ce que disent les gens ignare qui comprennent rien.

    "Je comprend pas se que tu dit, alors tes con".

    Ou tu es pas assez éclairé pour comprendre. Le contraire de lumière.

    Je suppose que tu es du genre a te servire plus souvent de tes poings que ta tête. A moins que tu te sert de ta tête pour cogner. Ça peux expliquer la faiblesse de l'esprit dans ce cas......
    deathegg posted the 07/18/2026 at 10:47 PM
    cyr Tu sais pourquoi je t'insulte ? parce qu'essayer de débattre avec toi, c'est l'équivalent de jouer des échecs avec un pigeon : 1h de perdue, un échiquier rempli de merde et un pigeon tout fier de sa connerie qui va repartir en dandiner du croupion persuadé d'avoir fait un K.O technique.

    Donc du coup, je me contente d'un simple soulagement cathartique. Ca épargne mon cerveau et mon temps.

    (PS : "faut vivre avec sont temps"... bordel illettré en prime)
    oreillesal posted the 07/19/2026 at 03:46 AM
    Jamais entendu parler, c'est sortie en quelle année ?
    maxx posted the 07/19/2026 at 02:51 PM
    Je suis dessus et je suis très fan. Encore plus que Returnal que j'avais déjà adoré. Franchement bien ouej Housemarque, c'est carré ce qu'ils nous proposent Le jeu est so agréable à jouer, et bordel la DA c'est canon
    Alors oui, c'est plutôt niche, ça va pas se vendre des dizaines millions mais on a pas besoin que de jeux qui se vendent des dizaines de millions. Je leur souhaite de continuer a faire des jeux de cette qualité.
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