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Freddy Krueger ENFIN de retour


Freddy Krueger s’apprête à hanter une nouvelle génération de spectateurs. Paramount a en effet conclu un accord avec les représentants de l’héritage de Wes Craven afin de développer un nouveau film situé dans l’univers des Griffes de la nuit. Le projet, encore sans titre officiel, est présenté comme une priorité pour Paramount Primal, le label du studio consacré au cinéma de genre. Iya Labunka et Jonathan Craven, représentants de l’héritage Craven, annoncent vouloir faire découvrir ce cauchemar culte à « une nouvelle génération de fans ».

J.D. Lifshitz et Raphael Margules superviseront le projet comme producteurs exécutifs. Ces derniers affirment ne pas se souvenir « d’une époque où nous n’étions pas fans de Wes Craven » (voilà qui a de quoi inquiéter…), et se disent honorés de pouvoir « accueillir Freddy à la maison ». On attendra d’en savoir un peu plus sur le réalisateur, le casting et le scénario pour pouvoir juger des intentions des deux producteurs.

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    posted the 07/13/2026 at 07:49 PM by negan
    comments (8)
    zekk posted the 07/13/2026 at 08:02 PM
    J’ai hâte et peur en même temps
    shanks posted the 07/13/2026 at 08:06 PM
    zekk
    J'aurais pas dit mieux...

    Sauf s'ils le filent à Sébastien Vanicek pour faire lien avec mon précédent article
    negan posted the 07/13/2026 at 08:12 PM
    zekk Pareil mais tellement content de revoir le bon vieux Fred

    shanks Tu vas pas nous coller ton gars partout
    jasonduval posted the 07/13/2026 at 08:12 PM
    C'est pas une bonne nouvelle du tout.

    Je me rappelle du remake la dans les années 2000 wow la daube j'étais fou.

    Qu'ils arrêtent de toucher aux films cultes comme ca ca commence à soûler,déjà j'ai sauter de ma chaise quand j'ai vu qu'ils aller remake la trilogie du dollar...
    shinz0 posted the 07/13/2026 at 08:21 PM
    J'espère un film inventif et non un simple remake copié/collé
    ducknsexe posted the 07/13/2026 at 08:21 PM
    Le dernier Freddy date de 2010 et c'était une sacré merde. Mais pourquoi pas après tout, il manque un vrai vilain culte au cinéma.
    taiko posted the 07/13/2026 at 08:29 PM
    shanks j'ai revu Vermines. J'ai été plus mitigé que quand je l'est vu au ciné.
    Déjà je me rappelais pas que c'était aussi weshland. Assez pénible de les voir beugler à tout bout de champs.
    Et quelques incohérences. Voir décisions stupides.
    ravyxxs posted the 07/13/2026 at 08:41 PM
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