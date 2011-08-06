Après quasiment 15 ans d'existence, les fonctionnalités en ligne de Infamous 2 cesseront de fonctionner le 31 août 2026.Les chasseurs de trophées devraient également prendre note, car la liste des récompenses d'inFAMOUS 2 comprend trois trophées qui nécessitent d'utiliser les fonctionnalités de contenu généré par les utilisateurs du jeu. Autrement dit, obtenir le trophée platine deviendra impossible après la fin du mois d'août.