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InFamous 2
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name : InFamous 2
platform : PlayStation 3
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Sucker Punch
genre : action
multiplayer : non
european release date : 06/08/2011
us release date : 06/07/2011
official website : http://www.infamousthegame.com/country-selector.html
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ouroboros4
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InFamous 2 : il ne sera bientôt plus possible d'obtenir le Platine


Après quasiment 15 ans d'existence, les fonctionnalités en ligne de Infamous 2 cesseront de fonctionner le 31 août 2026.

"En raison de considérations techniques en cours, le support en ligne des fonctionnalités de contenu généré par l'utilisateur (UGC) dans inFAMOUS 2 sur PlayStation 3 prendra fin le 31 août 2026.

Après cette date, les joueurs ne pourront plus accéder aux missions UGC, ni les consulter, les télécharger ou y jouer via les serveurs en ligne d'inFAMOUS 2. Les fonctionnalités hors ligne, y compris la campagne principale, resteront jouables.

Les chasseurs de trophées devraient également prendre note, car la liste des récompenses d'inFAMOUS 2 comprend trois trophées qui nécessitent d'utiliser les fonctionnalités de contenu généré par les utilisateurs du jeu. Autrement dit, obtenir le trophée platine deviendra impossible après la fin du mois d'août.
https://www.pushsquare.com/news/2026/07/after-15-years-infamous-2s-online-features-are-coming-to-an-end
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    posted the 07/10/2026 at 07:32 AM by ouroboros4
    comments (10)
    maxx posted the 07/10/2026 at 07:37 AM
    Le tout premier jeu que j'ai platiné ! Peut être le seul même haha.
    Bon sinon, c'est toujours con ce genre de truc. Enfin bon, au moins le BR existe pour y jouer des années a venir n'est-ce-pas ?
    ouroboros4 posted the 07/10/2026 at 07:41 AM
    maxx j'aimerai tellement un remaster
    gasmok2 posted the 07/10/2026 at 08:14 AM
    maxx Je me suis dit exactement la même chose...au moins le disque existe
    maxx posted the 07/10/2026 at 08:29 AM
    gasmok2 Faut vraiment qu'à terme quelque chose soit fait pour la préservation du JV. Que ce soit pour les jeux solos et pouvoir les utiliser pendant des années mais aussi les jeux en ligne où dans les faits quand tu paye ton Concord, y a pas de raison a ce que le jeu soit fermé quelques semaines plus tard sans alternative pour continuer a y jouer (bon il me semble qu'ils avaient remboursé le jeu mais bon).

    ouroboros4 Tellement L'ambiance était folle! J'ai adoré la Nouvelle Orléans et les musiques étaient géniales. A l'époque le jeu était si beau, je comprenais pas comment c'était possible que PS3. Puis y a eu le DLC que j'ai beaucoup aimé et le support des PS Move que je trouvais très cool. Bref, j'adore ce jeu. J'écoute d'ailleurs encore régulièrement les musiques
    marchand2sable posted the 07/10/2026 at 08:56 AM
    Vraiment bien ce jeu.
    cyr posted the 07/10/2026 at 08:57 AM
    Le mec qui a voulu le platiner l'a déjà fait y a 15 pige.

    Après pas grave. Les platines donne accès a aucune réduction pour récompenser le joueurs.
    niflheim posted the 07/10/2026 at 09:13 AM
    Ah ouais j'étais même pas au courant qu'il y avait des survivants sur PS3 qui avaient encore leurs serveurs actifs. Pratiquement tous les jeux ont eu leur serveur coupé.

    D'un point de vue collection, les inFamous font parti des plus belles éditions sur PS3. J'ai la version édition spéciale cartonnée pour le 1 et la version lenticulaire pour le 2.
    yani posted the 07/10/2026 at 09:53 AM
    Je sais plus si je l'ai platiné ou pas.

    Mais c'est vraiment une licence qui manque. Le un et le deux était top. Le trois j'avais apprécié mais le un et le deux étaient au dessus easy.
    gasmok2 posted the 07/10/2026 at 10:29 AM
    C'est vraiment un licence que SOny devrait relancer car elle a du potentiel....mais ce sera surement en démat si ça sort un jour...et FUCK LE DEMAT
    rasalgul posted the 07/10/2026 at 12:07 PM
    Qu'est-ce que j'avais ADORÉ ce jeu, d'ailleurs je suis un peu deg que les InFamous Like n'existent plus
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