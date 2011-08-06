Après quasiment 15 ans d'existence, les fonctionnalités en ligne de Infamous 2 cesseront de fonctionner le 31 août 2026.
"En raison de considérations techniques en cours, le support en ligne des fonctionnalités de contenu généré par l'utilisateur (UGC) dans inFAMOUS 2 sur PlayStation 3 prendra fin le 31 août 2026.
Après cette date, les joueurs ne pourront plus accéder aux missions UGC, ni les consulter, les télécharger ou y jouer via les serveurs en ligne d'inFAMOUS 2. Les fonctionnalités hors ligne, y compris la campagne principale, resteront jouables.
Les chasseurs de trophées devraient également prendre note, car la liste des récompenses d'inFAMOUS 2 comprend trois trophées qui nécessitent d'utiliser les fonctionnalités de contenu généré par les utilisateurs du jeu. Autrement dit, obtenir le trophée platine deviendra impossible après la fin du mois d'août.
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posted the 07/10/2026 at 07:32 AM by ouroboros4
Bon sinon, c'est toujours con ce genre de truc. Enfin bon, au moins le BR existe pour y jouer des années a venir n'est-ce-pas ?
ouroboros4 Tellement L'ambiance était folle! J'ai adoré la Nouvelle Orléans et les musiques étaient géniales. A l'époque le jeu était si beau, je comprenais pas comment c'était possible que PS3. Puis y a eu le DLC que j'ai beaucoup aimé et le support des PS Move que je trouvais très cool. Bref, j'adore ce jeu. J'écoute d'ailleurs encore régulièrement les musiques
Après pas grave. Les platines donne accès a aucune réduction pour récompenser le joueurs.
D'un point de vue collection, les inFamous font parti des plus belles éditions sur PS3. J'ai la version édition spéciale cartonnée pour le 1 et la version lenticulaire pour le 2.
Mais c'est vraiment une licence qui manque. Le un et le deux était top. Le trois j'avais apprécié mais le un et le deux étaient au dessus easy.