Dans le récent podcast de Attack The Backlog et Nash Weedle, les 2 intervenants ont expliqué les dessous de potentiels accords entre Microsoft et Atlus :- Un accord de blocage aurait été instauré par Microsoft pour garantir des sorties Day One sur le Game Pass et tenter de gagner en présence au Japon- Ce blocage ciblait spécifiquement la Switch 2 (et non Sony), empêchant l'annonce de jeux comme ceux de la licence Persona sur cette console- Atlus a récemment indiqué à la nouvelle direction de Xbox qu’il ne voulait pas renouveler cet accord : leurs futurs jeux devraient donc sortir sur la Switch 2 sans souciCette rumeur expliquerait le fait que Persona 4 Revival ne soit toujours pas annoncé sur Switch 2