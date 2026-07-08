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Persona 4 Revival
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name : Persona 4 Revival
platform : Xbox Series X
editor : Atlus
developer : Atlus
genre : RPG
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aeris201
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aeris201 > blog
[Rumeur] Xbox aurait bloqué l’arrivée de jeux Atlus sur Switch 2
Dans le récent podcast de Attack The Backlog et Nash Weedle, les 2 intervenants ont expliqué les dessous de potentiels accords entre Microsoft et Atlus :

- Un accord de blocage aurait été instauré par Microsoft pour garantir des sorties Day One sur le Game Pass et tenter de gagner en présence au Japon
- Ce blocage ciblait spécifiquement la Switch 2 (et non Sony), empêchant l'annonce de jeux comme ceux de la licence Persona sur cette console
- Atlus a récemment indiqué à la nouvelle direction de Xbox qu’il ne voulait pas renouveler cet accord : leurs futurs jeux devraient donc sortir sur la Switch 2 sans souci

Cette rumeur expliquerait le fait que Persona 4 Revival ne soit toujours pas annoncé sur Switch 2

https://x.com/astrogo360/status/2074715975346217030?s=20
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    posted the 07/08/2026 at 07:27 AM by aeris201
    comments (31)
    zekk posted the 07/08/2026 at 07:29 AM
    comme si ça allait changer quelque chose
    temporell posted the 07/08/2026 at 07:34 AM
    ah Microslop
    darkxehanort94 posted the 07/08/2026 at 07:39 AM
    Xbox commence a casser les pieds
    aeris201 posted the 07/08/2026 at 07:45 AM
    Entre Playstation qui propose une PS5 Digital en langue japonaise uniquement + moins cher qu'en occident et Xbox qui fait un deal avec Atlus pour tenter de gagner en présence au Japon, ca démontre que Xbox et Playstation considerent que le marché japonais reste important pour eux et meme si ils sont en PLS sur ce territoire ils tentent quand meme des choses
    ouroboros4 posted the 07/08/2026 at 07:46 AM
    rocan posted the 07/08/2026 at 07:50 AM
    Mais quel enfer, tout ça pour tenter de reconquérir un Japon qui ne voudra jamais d'eux
    derno posted the 07/08/2026 at 07:57 AM
    sacrifier son marché principal pour sortir en exclu sur une console mondialement à la dérive ...ça me semble un peut gros, difficile de croire que sega/atlus ai pu négocier cela ou alors le chèque est à la hauteur du dev de deux persona.
    fiveagainstone posted the 07/08/2026 at 08:00 AM
    Ce qui a permis de vendre 50 xbox en plus l'année dernière. GG MS.
    ouroboros4 posted the 07/08/2026 at 08:04 AM
    Ah OK la source c'est NWeedle. Laisse tomber.
    kikoo31 posted the 07/08/2026 at 08:07 AM
    Genre comme si Atlus allait rendre Microsoft attrayant au Japon

    Déjà qu'un Mario sur Xbox au Japon ça change a peine la donne ....

    Pas crédible la source
    51love posted the 07/08/2026 at 08:09 AM


    Ils se sont desinsteressés du Japon pendant 2 générations, comme PlayStation, et maintenant ils espèrent quoi?


    La risée du JV ce constructeur, quand on sait tout le fric qu'ils ont.
    narukamisan posted the 07/08/2026 at 08:12 AM
    Je pense que cette rumeur est fake, je pense que atlus veux juste pas se faire de l'ombre a lui même car il a du retard sur Switch 2 faire la com autour de persona 4 et 6 alors que métaphore sort en novembre sur la machine serait con, la com seras sans doute lancé après sa sortie. En plus des mecs qui sortent leur exclu sur ps5 se sentent menacés par la switch 2 sincèrement je me pisse dessus de rire..... PS pour rappel personna 3/4/5 avant étais annoncé sur Xbox avant la switch et pourtant ils sont sortit dessus
    suikoden posted the 07/08/2026 at 08:14 AM
    Pas tres cool pour le coup, surtout que Nintendo leur a jamais fais de coup bas
    negan posted the 07/08/2026 at 08:17 AM
    Le p'tit artisanculeur qui se fait enculé
    cyr posted the 07/08/2026 at 08:19 AM
    Pas vraiment convaincu . Déjà on parle du Japon, microsoft n'a rien a gagner a vouloir conquérir un territoire de niche.....enfin soit les japonais achètent massivement full démat, et que les top jap ne prennent pas en compte les ventes démat, et donc du coup on a un top 10 ridicule en volumes, mais je comprends pas l'intérêt de faire un chèque a atlus....


    51love justement il y avait qu'un rachat a faire ou faire un chèque, avoir gta6 exclusif sur xbox.

    La c'était un coup a joué. Le public aurai suivi. Et ensuite il rachète EA, et comme ça il on le jeux de foot.


    Il on déjà call of duty, manque gta et fifa enfin le remplaçant.


    Par contre avec la masse salariale dans les studio xbox, il pouvait pas sortir plus de jeux?
    newtechnix posted the 07/08/2026 at 08:33 AM
    "- Ce blocage ciblait spécifiquement la Switch 2 (et non Sony), empêchant l'annonce de jeux comme ceux de la licence Persona sur cette console"

    Je pense que cela pourrait être vrai, on a des anomalie notable sur des annonces de titres... assez curieuse et cela ne concernerait à mon avis pas seulement Atlus.

    Quand Bandai Namco annonce Ace Combat 8 et Dragon Ball Xenoverse 3 ...on peut noter l'absence de version Switch 2.... malgré le marché Japonais, malgré le succès de la Switch 2, malgré des liens de supports développement pour des studios Nintendo qui aurait du en théorie donner un avantages à Bandai Namco pour développer

    Concernant Microsoft on pouvait s'attendre à un portage sur Switch 1 d'un Call of depuis le temps et pourtant cela traine la patte même avec la Switch 2.
    Microsoft a sorti quelques jeux mais pas obligatoirement ce qui aurait pu être évident: La Switch 2 peut largement accueillir Halo: Campaign Evolved mais le jeu sortira sur Xbox, PC et PS5.

    Maintenant on peut être curieux du pourquoi de cette stratégie de blacklistage d'autant que si cela s'avérait vraie les répercussions derrière.

    Mais dans l'autre sens, on voit que Square Enix et Capcom sont on fire sur Switch 2....comme si ils étaient partenaires privilégiés de la Switch 2.

    Wait'n See.
    shido posted the 07/08/2026 at 08:33 AM
    et la source , c'est deux gros fanboys nintendo lol
    brook1 posted the 07/08/2026 at 08:36 AM
    la gueule de la source
    newtechnix posted the 07/08/2026 at 08:39 AM
    Après on parle de quoi de chèque tout simplement... y'a rien de nouveau.

    Philou avait fait des déplacements au Japon afin de passer de rencontrer des éditeurs et développeurs et passer des accords. Tout cela on le savait.

    Mais si c'est cela on peut juste rigoler en essayant de comprendre l'intérêt
    xynot posted the 07/08/2026 at 08:59 AM
    Source inconnue au bataillon
    zekk posted the 07/08/2026 at 09:18 AM
    negan
    kikoo31 posted the 07/08/2026 at 09:25 AM
    brook1 shido
    hyoga57 posted the 07/08/2026 at 09:25 AM
    negan Bien joué.
    jenicris posted the 07/08/2026 at 10:01 AM
    La source
    khazawi posted the 07/08/2026 at 10:59 AM
    Vrai ou non, Asha Sharma va probablement mettre fin à ce partenariat qui ne bénéficie qu'à Atlus vu que personne n'achète de jeux Astlus sur Xbox.
    keiku posted the 07/08/2026 at 12:12 PM
    ce que je comprends c'est que le partenariat existait, et qu'il n'existe plus
    hyoga57 posted the 07/08/2026 at 01:07 PM
    jenicris zekk ouroboros4 Heureusement qu’on a évité Nintendo Town.
    zekk posted the 07/08/2026 at 01:48 PM
    hyoga57
    ouroboros4 posted the 07/08/2026 at 02:16 PM
    hyoga57 ça arrivera
    mibugishiden posted the 07/08/2026 at 03:00 PM
    C'est pas Microsoft mais Microsalopes, sérieux faire ce genre d'accords pour mettre des bâtons dans les roues de la concurrence c'est minable, surtout que les jeux A tous doivent pas se vendre des masses sur Xbox.
    lz posted the 07/08/2026 at 03:03 PM
    Ah sacrée Asha ... mais je lui pardonne tout
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