Dans le récent podcast de Attack The Backlog et Nash Weedle, les 2 intervenants ont expliqué les dessous de potentiels accords entre Microsoft et Atlus :
- Un accord de blocage aurait été instauré par Microsoft pour garantir des sorties Day One sur le Game Pass et tenter de gagner en présence au Japon
- Ce blocage ciblait spécifiquement la Switch 2 (et non Sony), empêchant l'annonce de jeux comme ceux de la licence Persona sur cette console
- Atlus a récemment indiqué à la nouvelle direction de Xbox qu’il ne voulait pas renouveler cet accord : leurs futurs jeux devraient donc sortir sur la Switch 2 sans souci
Cette rumeur expliquerait le fait que Persona 4 Revival ne soit toujours pas annoncé sur Switch 2
Déjà qu'un Mario sur Xbox au Japon ça change a peine la donne ....
Pas crédible la source
Ils se sont desinsteressés du Japon pendant 2 générations, comme PlayStation, et maintenant ils espèrent quoi?
La risée du JV ce constructeur, quand on sait tout le fric qu'ils ont.
51love justement il y avait qu'un rachat a faire ou faire un chèque, avoir gta6 exclusif sur xbox.
La c'était un coup a joué. Le public aurai suivi. Et ensuite il rachète EA, et comme ça il on le jeux de foot.
Il on déjà call of duty, manque gta et fifa enfin le remplaçant.
Par contre avec la masse salariale dans les studio xbox, il pouvait pas sortir plus de jeux?
Je pense que cela pourrait être vrai, on a des anomalie notable sur des annonces de titres... assez curieuse et cela ne concernerait à mon avis pas seulement Atlus.
Quand Bandai Namco annonce Ace Combat 8 et Dragon Ball Xenoverse 3 ...on peut noter l'absence de version Switch 2.... malgré le marché Japonais, malgré le succès de la Switch 2, malgré des liens de supports développement pour des studios Nintendo qui aurait du en théorie donner un avantages à Bandai Namco pour développer
Concernant Microsoft on pouvait s'attendre à un portage sur Switch 1 d'un Call of depuis le temps et pourtant cela traine la patte même avec la Switch 2.
Microsoft a sorti quelques jeux mais pas obligatoirement ce qui aurait pu être évident: La Switch 2 peut largement accueillir Halo: Campaign Evolved mais le jeu sortira sur Xbox, PC et PS5.
Maintenant on peut être curieux du pourquoi de cette stratégie de blacklistage d'autant que si cela s'avérait vraie les répercussions derrière.
Mais dans l'autre sens, on voit que Square Enix et Capcom sont on fire sur Switch 2....comme si ils étaient partenaires privilégiés de la Switch 2.
Wait'n See.
Philou avait fait des déplacements au Japon afin de passer de rencontrer des éditeurs et développeurs et passer des accords. Tout cela on le savait.
Mais si c'est cela on peut juste rigoler en essayant de comprendre l'intérêt