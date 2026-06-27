Une démo dea été présentée à huis clos aux journalistes et aux influenceurs juste après le, en ce début de mois.Contrairement à la démo « La Fille » del'année dernière, dont l'embargo avait été levé très rapidement, celle dereste encore totalement sous embargo.Une information concernant le gameplay aurait toutefois filtré aujourd'hui. Selon plusieurs bruits de couloir,ne disposerait d'aucun système de parade ou de CQC, mais bénéficierait en revanche d'une mécanique d'esquive lui permettant d'éviter les attaques des zombies et des autres créatures du jeu.allait d'ailleurs déjà dans ce sens lors d'une précédente interview, en expliquant que l'expérience de jeu se rapprocherait davantage deque deet que, malgré son expérience avec les armes grâce à son frère, Claire reste avant tout une étudiante confrontée à une situation désespérée.Si cette rumeur se confirme, il y a donc peu de chances de voir Claire enchaîner les coups de pied à la Leon tout au long de l'aventure.