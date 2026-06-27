Une démo de Resident Evil Veronica
a été présentée à huis clos aux journalistes et aux influenceurs juste après le Summer Game Fest
, en ce début de mois.
Contrairement à la démo « La Fille » de Resident Evil Requiem
l'année dernière, dont l'embargo avait été levé très rapidement, celle de Resident Evil Veronica
reste encore totalement sous embargo.
Une information concernant le gameplay aurait toutefois filtré aujourd'hui. Selon plusieurs bruits de couloir, Claire
ne disposerait d'aucun système de parade ou de CQC, mais bénéficierait en revanche d'une mécanique d'esquive lui permettant d'éviter les attaques des zombies et des autres créatures du jeu.
Capcom
allait d'ailleurs déjà dans ce sens lors d'une précédente interview, en expliquant que l'expérience de jeu se rapprocherait davantage de Resident Evil 2 Remake
que de Resident Evil 4 Remake
et que, malgré son expérience avec les armes grâce à son frère Chris
, Claire reste avant tout une étudiante confrontée à une situation désespérée.
Si cette rumeur se confirme, il y a donc peu de chances de voir Claire enchaîner les coups de pied à la Leon tout au long de l'aventure.
Je ne connais pas cette personne, j’ai juste repris la photo d’un partage sur X mais j’ai l’impression qu’il a fait ça pour le droit à l’image. Je vais retirer au cas ou.