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Resident Evil Veronica
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name : Resident Evil Veronica
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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marchand2sable
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Resident Evil Veronica : une mécanique de gameplay aurait fuité


Une démo de Resident Evil Veronica a été présentée à huis clos aux journalistes et aux influenceurs juste après le Summer Game Fest, en ce début de mois.

Contrairement à la démo « La Fille » de Resident Evil Requiem l'année dernière, dont l'embargo avait été levé très rapidement, celle de Resident Evil Veronica reste encore totalement sous embargo.

Une information concernant le gameplay aurait toutefois filtré aujourd'hui. Selon plusieurs bruits de couloir, Claire ne disposerait d'aucun système de parade ou de CQC, mais bénéficierait en revanche d'une mécanique d'esquive lui permettant d'éviter les attaques des zombies et des autres créatures du jeu.

Capcom allait d'ailleurs déjà dans ce sens lors d'une précédente interview, en expliquant que l'expérience de jeu se rapprocherait davantage de Resident Evil 2 Remake que de Resident Evil 4 Remake et que, malgré son expérience avec les armes grâce à son frère Chris, Claire reste avant tout une étudiante confrontée à une situation désespérée.

Si cette rumeur se confirme, il y a donc peu de chances de voir Claire enchaîner les coups de pied à la Leon tout au long de l'aventure.
https://x.com/immalkwalahi/status/2070596382084268236
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    posted the 06/27/2026 at 10:42 AM by marchand2sable
    comments (4)
    brook1 posted the 06/27/2026 at 10:47 AM
    Comme dans l'original, (de ce que je me souviens), peut-être qu'ils vont reprendre celui du remake du 3 en l'améliorant
    marchand2sable posted the 06/27/2026 at 10:48 AM
    Certains vont voir ça comme une régression dans le gameplay, mais pour moi pas du tout et je préfère ce style de jeu perso. Curieux de voir quand même si ce sera une amélioration de l'esquive de Jill dans RE3R ou si ce sera juste le même principe.
    guiguif posted the 06/27/2026 at 10:55 AM
    Pourquoi la Suzi Hunter est flouté ?
    marchand2sable posted the 06/27/2026 at 11:17 AM
    guiguif

    Je ne connais pas cette personne, j’ai juste repris la photo d’un partage sur X mais j’ai l’impression qu’il a fait ça pour le droit à l’image. Je vais retirer au cas ou.
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