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Grand Theft Auto IV
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name : Grand Theft Auto IV
platform : Xbox 360
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action-aventure
multiplayer : oui (online)
european release date : 04/29/2008
us release date : 04/29/2008
japanese release date : 10/30/2008
other versions : PlayStation 3
official website : http://www.rockstargames.com/IV/
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altendorf
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GTA 6 : les boutiques et missions exclusives de l’Édition Ultime


Disponible à 99,99 euros en "physique" (une boite sans code) et en numérique, l’Édition Ultime de Grand Theft Auto VI permettra d'avoir accès à des boutiques et missions exclusives :

- Rideout Customs : Transformez des véhicules classiques en magnifiques œuvres d’art aux intérieurs détaillés, aux jantes raffinées et au style donk.

- Sara’s Unisex Salon : Adoptez les styles inimitables du salon pour Jason et Lucia, y compris pour la pilosité faciale de Jason et pour le maquillage et les ongles de Lucia.

- Stock 305 : Créez différents looks uniques et exclusifs pour Jason et Lucia dans la meilleure boutique de streetwear haut de gamme de Stockyard.

- Electric Fang Tattoo : Le salon de tatouage le plus emblématique de Stockyard, avec plus de 50 tatouages signature pour Jason et Lucia, tous conçus par le collectif d’artistes FAILE.

- One-Eyed Willie : Cet atelier de tuning de Lake Leonida est spécialisé dans les modifications tout-terrain et les décorations automobiles peintes à la main. Disponible uniquement dans l’Édition Ultime.

- Repaire des PTT YOUNGIN$ : Attaquez le repaire d'un des gangs les plus tapageurs et les plus actifs du quartier de Southside, à Vice City, puis sauvez-vous pour récupérer des objets spéciaux et de la contrebande de choix.

- Collection de voitures classiques : Retrouvez des voitures classiques abandonnées ou inachevées et relookez-les au cours de cette commande spéciale.
Rockstar Games - https://www.rockstargames.com/VI
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    posted the 06/24/2026 at 10:57 PM by altendorf
    comments (5)
    losz posted the 06/24/2026 at 11:01 PM
    Que des trucs inutile, comme d'hab dans ce genre d'édition.
    arquion posted the 06/24/2026 at 11:01 PM
    Qu'est ce qui faut comprendre réellement ??
    Choix 1, sans l'ultimate aucun tuning, aucun tatouage, coiffures etc ?
    Choix 2, il y aura bien tout cela dans le jeu de base, sauf que la version ultimate contiendra quelques boutique de plus.

    je pense pour le choix 2.
    bladagun posted the 06/24/2026 at 11:02 PM
    En gros c'est des boutique parmis tant d'autre, sûrement des endroit en plus ou se faire couper les tiffs etc....
    altendorf posted the 06/24/2026 at 11:04 PM
    arquion Oui c'est que du bonus. Il y aura toujours les boutiques classiques.
    suzukube posted the 06/24/2026 at 11:09 PM
    day one 99 €
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