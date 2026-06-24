Disponible à 99,99 euros en "physique" (une boite sans code) et en numérique, l’Édition Ultime de Grand Theft Auto VI permettra d'avoir accès à des boutiques et missions exclusives :
- Rideout Customs : Transformez des véhicules classiques en magnifiques œuvres d’art aux intérieurs détaillés, aux jantes raffinées et au style donk.
- Sara’s Unisex Salon : Adoptez les styles inimitables du salon pour Jason et Lucia, y compris pour la pilosité faciale de Jason et pour le maquillage et les ongles de Lucia.
- Stock 305 : Créez différents looks uniques et exclusifs pour Jason et Lucia dans la meilleure boutique de streetwear haut de gamme de Stockyard.
- Electric Fang Tattoo : Le salon de tatouage le plus emblématique de Stockyard, avec plus de 50 tatouages signature pour Jason et Lucia, tous conçus par le collectif d’artistes FAILE.
- One-Eyed Willie : Cet atelier de tuning de Lake Leonida est spécialisé dans les modifications tout-terrain et les décorations automobiles peintes à la main. Disponible uniquement dans l’Édition Ultime.
- Repaire des PTT YOUNGIN$ : Attaquez le repaire d'un des gangs les plus tapageurs et les plus actifs du quartier de Southside, à Vice City, puis sauvez-vous pour récupérer des objets spéciaux et de la contrebande de choix.
- Collection de voitures classiques : Retrouvez des voitures classiques abandonnées ou inachevées et relookez-les au cours de cette commande spéciale.
Choix 1, sans l'ultimate aucun tuning, aucun tatouage, coiffures etc ?
Choix 2, il y aura bien tout cela dans le jeu de base, sauf que la version ultimate contiendra quelques boutique de plus.
je pense pour le choix 2.