profile
Stellar Blade
17
Likers
name : Stellar Blade
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Shift Up
genre : action-aventure
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
masharu
21
Likes
Likers
masharu
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 837
visites since opening : 1843792
masharu > blog
Stellar Blade - Pendant ce temps Playasia se fait taper dessus par SHIFT UP sur la version physique
Vous l'avez peut être vu passer, Playasia a ouvert hier les précommandes pour la version physique asiatique (multilanguage) de Stellar Blade sur Nintendo Switch 2. Sauf qu'il n'y a eu aucun communiqué officiel de SHIFT UP, et il a fallu que le chef de l'équipe publishing du studio monte au front et parle carrément de fake. Relayé comme vous pouvez le voir ci-dessous par Cosmograph le sound director de NIKKE :



Playasia affirme que Stellar Blade sur NS2 est complet sur cartouche, mais avec cette intervention la question plane toujours. Complet ou non, le débat reste ouvert.
    tags : shift up stellar blade
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 06/24/2026 at 06:35 PM by masharu
    comments (1)
    derno posted the 06/24/2026 at 07:20 PM
    pour quelqu'un qui nous a fait une illu IA de nier je les trouves bien chatouilleux.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo