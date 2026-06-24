Vous l'avez peut être vu passer, Playasia a ouvert hier les précommandes pour la version physique asiatique (multilanguage) de Stellar Blade sur Nintendo Switch 2. Sauf qu'il n'y a eu aucun communiqué officiel de SHIFT UP, et il a fallu que le chef de l'équipe publishing du studio monte au front et parle carrément de fake. Relayé comme vous pouvez le voir ci-dessous par Cosmograph le sound director de NIKKE :Playasia affirme que Stellar Blade sur NS2 est complet sur cartouche, mais avec cette intervention la question plane toujours. Complet ou non, le débat reste ouvert.