Solarr the PC Master

... in a box. La ficelle est trop grosse, mais future grosse teuf à toto pour Rockstar de toute façon.



Loot Box Gaming, un autre détaillant en ligne américain de jeux vidéo spécialisé dans les supports physiques, ne fait pas dans le détail ; il a également annoncé qu'il ne vendrait pas GTA 6 lors de sa sortie si le jeu n'est pas disponible sur disque.



« Nous suivons de près la situation concernant la sortie physique de GTA 6 au cours des prochaines 24 heures. Nous n'avons pas encore reçu tous les détails, mais si l'information selon laquelle il s'agirait simplement d'un code dans une boîte s'avère exacte, nous ne soutiendrons pas la sortie de GTA 6 », a déclaré LBG. « Lorsque nous avons lancé LBG, c'était par amour pour notre média de prédilection, le jeu vidéo, ainsi que pour la préservation de ce dernier. Si un produit ne respecte pas les personnes qui dépensent l'argent durement gagné pour l'acheter, alors nous n'avons aucune raison d'essayer de le vendre à nos clients, que nous chérissons par-dessus tout. »



Lorsqu'une personne a fait remarquer que le refus d'un petit détaillant de vendre GTA 6 n'affecterait ni Rockstar Games ni les ventes du jeu, l'entreprise a précisé qu'elle ne cherchait pas à influer sur le jeu ou sur son succès.



« Nous espérons que GTA 6 connaîtra un immense succès et deviendra le plus grand jeu de tous les temps, comme le laisse présager l'engouement actuel, mais nous ne pouvons pas pour autant aller à l'encontre de nos principes commerciaux », a déclaré LBG.