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Des licenciements massif a venir chez Bungie ?


DetectiveSeeds qui nous a souvent apporter des informations avant tout le monde annonce des licenciements massif a venir chez Bungie

Malheureusement, les studios Xbox s'apprêtent à subir une vague de licenciements, et il semblerait que PlayStation s'apprête également à procéder prochainement à des licenciements massifs chez Bungie.
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    posted the 06/15/2026 at 10:01 PM by negan
    comments (20)
    taiko posted the 06/15/2026 at 10:03 PM
    C'est que des studios coquilles vides. Ils vivent sur leurs noms mais en réalité les créatifs qui leur ont donné leur aura se sont barrés depuis longtemps.
    xynot posted the 06/15/2026 at 10:03 PM
    L'enchaînement de merde...
    ouroboros4 posted the 06/15/2026 at 10:04 PM
    Malheureusement sur Reddit, DetectiveSeeds est carrément banni comme source tellement il est pas fiable

    https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/wiki/index/
    marcus62 posted the 06/15/2026 at 10:05 PM
    C’est plutôt Haven Studios que je vois être fermé très prochainement. Avant que leur jeu ne sorte et fasse un immense flop.

    Bungie, je pense davantage qu’il va redevenir indépendant. Qu’il bosse sur un Destiny 3 plutôt qu’à continuer Marathon qui a été un échec.
    altendorf posted the 06/15/2026 at 10:05 PM
    DetectiveSeeds est loin d'être une source fiable (banni de Reddit d'ailleurs) sachant qu'on savait déjà qu'il y allait avoir des licenciements chez Bungie d'ici les prochaines semaines. Jason Schreier en avait déjà parlé : https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-21/bungie-plans-layoffs-after-ending-destiny-2-development
    negan posted the 06/15/2026 at 10:06 PM
    ouroboros4 altendorf N'ayez pas peur les fan boy
    altendorf posted the 06/15/2026 at 10:07 PM
    negan https://www.youtube.com/watch?v=plbe7twV0fk
    ouroboros4 posted the 06/15/2026 at 10:11 PM
    negan C'est pas de la peur, j'invente rien
    Pour que Reddit te bannisse comme source il faut généralement avoir déjà raconter un sacré paquet de conneries
    akinen posted the 06/15/2026 at 10:25 PM
    Quel stupidité de suivre xbox dans cette course aux « exclu ». Le nbr de développeurs qui doivent avoir la rage.

    Franchement, j’espère qu’ils deviendront tous indé ou feront du AA sans succomber au rachat. Vous faites plus avoir les mecs
    ravyxxs posted the 06/15/2026 at 10:32 PM
    taiko Complètement !

    marcus62 Ce studio passe tellement innaperçu.. Le choc serait d'apprendre que Sony a versé plus de 400 millions pour eux

    akinen Jte jure, les Pro M à l'époque qui l'avait énorme comme une patate douce et les Pro S qui pensait que Bungie et Bluepoint faisait le poids face à 65 milliards. Au final y a que Insomniac qui a été une valeur sûre.

    La plupart du temps ceux et celles qui se font racheter sont des CEO qui une fois le chèque pris, se barre un an ou deux après. Regarde Jade Raymond, le talent de cette personne est questionnable de nos jours, et voilà qu'elle lâche son studio sans avoir sorti quoique ce soit...

    ouroboros4 Pas forcément des conneries mais que tes sources t'ont soit lâché soit tromper, dans tous les cas, tu n'es pas lucide donc pour le bien de tous, tu dégages.
    newtechnix posted the 06/15/2026 at 10:38 PM
    Franchement ce qui se passe actuellement est simplement la continuité d'un modèle économique à bout de souffle...ok le JV est le marché numéro 1 du divertissement devant le cinéma, la musique,etc mais sauf qu'aujourd'hui ce marché est risqué et à une rentabilité nettement moins inférieur qu'un film de cinéma.

    Les gens travaillant tous dans l'industrie devrait s'inquiéter.
    altendorf posted the 06/15/2026 at 10:41 PM
    ravyxxs marcus62 Haven va sans doute finir par être absorbé par la division PlayStation Studios Technology, Creative & Services Group vu qu'ils ont principalement développé des outils utilisés par l'ensemble des studios de Sony.
    kratoszeus posted the 06/15/2026 at 11:18 PM
    negan gars tu supportes la fermeture de ninja theory et t ose pondre encore un article mensonger comme ton dernier sur wolverine.
    tokito posted the 06/16/2026 at 02:11 AM
    Sony a une gestion complètement merdique de ce studio, c'est logique.
    burningcrimson posted the 06/16/2026 at 02:22 AM
    tokito La gestion merdique de Bungie ça date pas de Sony.
    mrvince posted the 06/16/2026 at 04:01 AM
    Normal. Vu les bouses qu'ils sortent. Comme les studios Xbox.
    cyr posted the 06/16/2026 at 05:27 AM
    burningcrimson tu achète pas un studio qui a une gestion merdique....
    Et encore moins parce qu 'un autre a racheter activision....
    brook1 posted the 06/16/2026 at 06:58 AM
    tokito Justement Sony ne gère pas le studio, Bungie reste indépendant, financièrement ils n'ont pas respecté les accords établis pendant le rachat, ce qui amène Sony à prendre le contrôle du studio maintenant.
    rider288 posted the 06/16/2026 at 09:13 AM
    Detective machin, faut vraiment arreter de lui donner l'heure
    ouken posted the 06/16/2026 at 10:09 AM
    Et oui ya pas que chez le voisin que c'est la merde ...blue point bungie ext ext .... Cette année de merde ..
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