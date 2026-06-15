DetectiveSeeds qui nous a souvent apporter des informations avant tout le monde annonce des licenciements massif a venir chez Bungie
Malheureusement, les studios Xbox s'apprêtent à subir une vague de licenciements, et il semblerait que PlayStation s'apprête également à procéder prochainement à des licenciements massifs chez Bungie.
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posted the 06/15/2026 at 10:01 PM by negan
https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/wiki/index/
Bungie, je pense davantage qu’il va redevenir indépendant. Qu’il bosse sur un Destiny 3 plutôt qu’à continuer Marathon qui a été un échec.
Pour que Reddit te bannisse comme source il faut généralement avoir déjà raconter un sacré paquet de conneries
Franchement, j’espère qu’ils deviendront tous indé ou feront du AA sans succomber au rachat. Vous faites plus avoir les mecs
marcus62 Ce studio passe tellement innaperçu.. Le choc serait d'apprendre que Sony a versé plus de 400 millions pour eux
akinen Jte jure, les Pro M à l'époque qui l'avait énorme comme une patate douce et les Pro S qui pensait que Bungie et Bluepoint faisait le poids face à 65 milliards. Au final y a que Insomniac qui a été une valeur sûre.
La plupart du temps ceux et celles qui se font racheter sont des CEO qui une fois le chèque pris, se barre un an ou deux après. Regarde Jade Raymond, le talent de cette personne est questionnable de nos jours, et voilà qu'elle lâche son studio sans avoir sorti quoique ce soit...
ouroboros4 Pas forcément des conneries mais que tes sources t'ont soit lâché soit tromper, dans tous les cas, tu n'es pas lucide donc pour le bien de tous, tu dégages.
Les gens travaillant tous dans l'industrie devrait s'inquiéter.
Et encore moins parce qu 'un autre a racheter activision....