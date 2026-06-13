Après avoir torché Rayman Origins que j'avais vraiment bien aimé, je me devais de faire sa suite Legends qui selon les avis que j'ai pu voir était encore meilleure, est ce que c'est le cas ? Je vous donne la réponse dans ce test !Inutile de s'attarder sur le "scénario" qui ne sert avant tout que de prétexte pour une nouvelle aventure de Rayman, mais en gros 5 Ptizêtres maléfique ont envahis la Croisée des Rêves de cauchemar et c'est à Rayman et tout sa clique de gérer.Le jeu est composé de 5 Mondes et à peu près 8 ou 9 niveaux dans chaque, le 6 ème Monde n'est qu'un Monde Bonus qui refais certains des niveaux en version plus difficile donc pas vraiment un nouveau monde.(Le jeu est une fois de plus magnifique graphiquement)D'ailleurs, petite déception à ce niveau là, je m'attendais à un vrai gros Monde ultime mais non, dommage. Même si Rayman Legends n'a "que" 5 mondes le contenu est quand même plutôt conséquent, puisque en bonus, vous pourrez jouer également à des niveaux de Rayman Origins en les débloquant grâce à des tickets à gratter. Bon c'est pas la meilleure idée du siècle pour débloquer des niveaux surtout que ça se joue surtout sur la chance. Il aurait été je pense plus judicieux que à chaque fois que le joueur termine un monde, ça débloque le monde 1, puis 2 et 3 de Origins etc plutôt que ce truc hasardeux.Pareil, le fait de gagner des créatures ne sert pas à grand chose, si ce n'est récupérer des Lums qu'on gagne déjà à la pelle pour débloquer une bonne panoplie de personnage. Rayman évidemment mais aussi Globox, les Ptizètre mais également une petite nouvelle, La Princesse Barbara qui a un design plutôt sympa. Vous pouvez changer de personnage à votre guise mais hormis le skin, rien ne change c'est exactement le même gameplay pour tout le monde.(Mon monde préféré du jeu).Bref, perso je jouais ces tickets à gratter surtout pour jouer au niveau de Origins, bien sûr pour ceux l'ayant déjà torché comme moi, certains diront que Ubisoft cède à la facilité mais pour ceux l'ayant jamais touché, c'est un ajout vraiment cool, même si tous les niveaux de Origins ne sont pas non plus disponible mais yen a quand même pas mal.En plus de ces niveaux, Rayman Legends ajoutera aussi de nombreux défis chrono nommé "Envahi" certains sont vraiment très chaud et pour sauver les 3 Ptizêtres va falloir se lever tôt. J'ai trouvé le jeu plus facile que Origins mais également moins frustrant, mais je dirais pas qu'il est trop simple non plus. Les derniers niveaux sont quand même assez retors notamment ceux en course poursuite qui sont d'ailleurs excellent à parcourir.En effet, la plupart des niveaux du jeu sont excellent avec de très bonne idées, et oui moi j'ai même aimé la mécanique avec Murfy, je trouve que ça fonctionne bien. Dans certains niveaux, Rayman pourra se faire aider par la mouche verte qui a l'aide d'un bouton pourra créer des plate-forme pour Rayman, des passages notamment quand on mange du gâteau dans le monde 3, ou encore activer des mécanismes. Comme je l'ai dis, j'ai trouvé que c'est niveaux fonctionner super bien, et c'était bien fun.(Les excellentes phases aquatique sont de retours).De toute façon, il ya pas à tortiller, Rayman Legends a un gameplay absolument impeccable, les sauts sont bien plus précis et moins hasardeux que Origins et l'inertie a été repensé intelligemment, c'est du quasi perfect. Parfois, quelques soucis de collision mais rien de méchant. Non vraiment, le gameplay c'est du caviar, il est fun et rapide, et je me suis éclaté, notamment dans les niveaux course poursuite qui en plus d'être super bien mise en scène, tabasse visuellement.Les Graphismes sont magnifiques, la DA est absolument parfaite et certains arrière plan sont à tomber à la renverse. Les décors sont variés et superbement bien animé, de même que Rayman et compagnie. La grosse nouveauté de ce jeu c'est également les niveaux musicaux, au nombre de 6 ils sont excellent et super fun et rigolo bien qu'un peu court. On sourit comme un gamin en les faisant, parfois même pour les refaire pour le plaisir.Les mondes sont très variés, mention spéciale au monde 4 qui est je pense mon préféré, la base sous marine avec la musique m'a transporté comme jamais, mais vous visiterez entre autre des donjons, forêts enchantées et même les cieux. A la fin de chaque monde, un boss qui je trouve sont meilleur dans cet épisode même si ya pas de quoi sauter au plafond non plus, j'ai quand même trouvé ça correcte.(Les boss sont meilleurs dans cet épisode)L'OST est en revanche excellente, j'ai adoré et certains thème me reviennent en tête, même le Main Thème du jeu est également très sympa, et que dire des niveaux musicaux alors là, du miel pour les oreilles.Le jeu est également moins frustrant que Rayman Origins pour le 100 %, qui nécessité limite de rien rater, notamment quand il fallait se grouiller avec la musique qui double les points des Lums. Ici, c'est beaucoup plus accessible et moins rageant, de plus pouvoir recommencer une séquence si jamais il nous manque quelque chose offre un confort de jeu optimale. Pour boucler un niveau à 100 % il faudra récupérer toutes les cages mais également avoir la médaille d'or, 600 Lums, 450 pour débloquer le trèfle pour les tickets à gratter. Honnêtement c'est largement faisable et comme je le disais déjà, beaucoup plus abordable que son grand frère.Conclusion : Inutile de s'éterniser 107 ans, Rayman Legends est un excellent jeu qui pour ma part surpasse même le Origins. J'ai en vérité quasi rien à lui reprocher hormis du chipotage comme les tickets à gratter que je trouve pas génial mais à part ça, rien à dire. Tu vois Ubisoft que tu sais faire aussi de très bon jeu ! Je ferais bien évidemment son RemakeLes + :- Graphiquement magnifique- L'OST Divine- Plutôt une bonne durée de vie- Excellent gameplay- Les niveaux musicaux- Une difficulté très bien dosée- Des boss rigolos- Les courses poursuites- Du fun en barre- Beaucoup de personnages à débloquer- Les niveaux de Origins inclus- Super variés dans ses environnements- Le 100 % beaucoup moins frustrant- Un super Level DesignLes - :- Les tickets à gratter mouif- J'aurai pas craché sur un dernier monde ultime9,5/10