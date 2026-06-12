Selon Tom Henderson d'Insider Gaming, dans le dernier épisode du podcast Insider Gaming , le budget de développement de Gears of War : E-Day dépasserait les 400 millions de dollars.
Ce rapport comporte toutefois quelques réserves : on ignore si ce budget de développement inclut des éléments tels que le marketing, des primes pour le personnel ou le studio, ou quoi que ce soit d’autre.
Quoi qu'il en soit, c'est une somme astronomique à investir dans le prochain Gears of War, dont la campagne solo devrait durer 14 heures . Autrement dit, le jeu devra se vendre à des millions d'exemplaires pour être rentable. En fait, un calcul rapide et approximatif suggère qu'il faudrait vendre environ 5,7 millions d'exemplaires à 70 $ pour atteindre le seuil de rentabilité, ce qui représente un défi de taille compte tenu de l'existence du Game Pass. Bien sûr, le Game Pass implique également que Microsoft utilise des critères de mesure du succès différents de ceux auxquels nous n'avons pas accès.
Mais même avec une version PS5, c'est pas dit non plus qu'ils en auraient vendus.
Mais si c'est vrai, à 400M, day one sur le GP, Steam comme seul porte pour acheter, ça va être très très chaud.
Son seuil de rentabilité sera très compliqué à atteindre…
M’enfin, venant d’un cloaque qui soutient sa marque chérie en grattant des abo au fin fond de Tijuana faut pas s’attendre à grand chose.
De toutes façons, vu les rumeurs, ca risque d'etre le cas pour les futurs titres.
Mais notez bien, qu'ils ont annuler la sortie du jeu sur PS5 le jour même du trailer au XBOXSHOWCASE.
Alors Asha,je t'aimes, t'es ma femme, ma habibi, mais j'espère que tu as les reins solide toi et ton équipe avec ce genre de décision, parce que Satya ne va surtout pas vous loupez...
tu arrete le gp le jeu fais 3 à 5millions de ventes , ce genre de jeux c'est la raison pour laquelle certains sont abo gp , le gp n'a pas vocation a etre un agregat de jeu d1 qui ne se vendrait pas hein ou de ne tout simplement pas en avoir , les 30 millions d'abo reccurrent étant important aux yeux de MS pour des raisons qui visiblement vous echape et ne cessent de vous échaper
Le GP est justement ce qui a mis Microsoft dans la merde avec 20 milliards de couts et échecs de jeux
sans GP
pas de cloud
pas d'investissements (XGS/zenimax/activisions)
=>plus de consoles xbox
c'est incroyable la remise en question constante de la legitimité de Xbox a avoir LA MOINDRE exclu il faut vraiment aller se faire ...