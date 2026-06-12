Ce rapport comporte toutefois quelques réserves : on ignore si ce budget de développement inclut des éléments tels que le marketing, des primes pour le personnel ou le studio, ou quoi que ce soit d’autre.Quoi qu'il en soit, c'est une somme astronomique à investir dans le prochain Gears of War, dont la campagne solo devrait durer 14 heures . Autrement dit, le jeu devra se vendre à des millions d'exemplaires pour être rentable. En fait, un calcul rapide et approximatif suggère qu'il faudrait vendre environ 5,7 millions d'exemplaires à 70 $ pour atteindre le seuil de rentabilité, ce qui représente un défi de taille compte tenu de l'existence du Game Pass. Bien sûr, le Game Pass implique également que Microsoft utilise des critères de mesure du succès différents de ceux auxquels nous n'avons pas accès.