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Gears of War : E-Day
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name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
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ouroboros4
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[Rumeur] D'après Tom Henderson, Gears of War E-Day aurait un budget de 400 millions de dollars
Selon Tom Henderson d'Insider Gaming, dans le dernier épisode du podcast Insider Gaming , le budget de développement de Gears of War : E-Day dépasserait les 400 millions de dollars.

Ce rapport comporte toutefois quelques réserves : on ignore si ce budget de développement inclut des éléments tels que le marketing, des primes pour le personnel ou le studio, ou quoi que ce soit d’autre.

Quoi qu'il en soit, c'est une somme astronomique à investir dans le prochain Gears of War, dont la campagne solo devrait durer 14 heures . Autrement dit, le jeu devra se vendre à des millions d'exemplaires pour être rentable. En fait, un calcul rapide et approximatif suggère qu'il faudrait vendre environ 5,7 millions d'exemplaires à 70 $ pour atteindre le seuil de rentabilité, ce qui représente un défi de taille compte tenu de l'existence du Game Pass. Bien sûr, le Game Pass implique également que Microsoft utilise des critères de mesure du succès différents de ceux auxquels nous n'avons pas accès.

https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1u4a0cc/tom_henderson_of_insider_gaming_gears_of_war_eday/?utm_source=ifttt
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    posted the 06/12/2026 at 11:32 PM by ouroboros4
    comments (16)
    khazawi posted the 06/12/2026 at 11:39 PM
    Même à 200M de budget, très compliqué de rentabiliser ce genre de jeu avec comme seul créneau de ventes le store Steam.
    Mais même avec une version PS5, c'est pas dit non plus qu'ils en auraient vendus.

    Mais si c'est vrai, à 400M, day one sur le GP, Steam comme seul porte pour acheter, ça va être très très chaud.
    walterwhite posted the 06/12/2026 at 11:41 PM
    Dispo sur le GP que beaucoup grattent pour des cacahouètes et 48è sur STEAM.

    Son seuil de rentabilité sera très compliqué à atteindre…
    davidsexking posted the 06/13/2026 at 12:13 AM
    Sachant ça, qui est assez naïf pour penser que ça va rester exclusif ? Nommez vous qu'on fasse la liste
    skuldleif posted the 06/13/2026 at 12:19 AM
    lets go
    skuldleif posted the 06/13/2026 at 12:22 AM
    5milliards de revenu préaugmentation pour le GP juste au cas ou pour les ...
    walterwhite posted the 06/13/2026 at 12:34 AM
    Confondre revenus et résultat

    M’enfin, venant d’un cloaque qui soutient sa marque chérie en grattant des abo au fin fond de Tijuana faut pas s’attendre à grand chose.
    spartan1985 posted the 06/13/2026 at 01:04 AM
    Ils auraient du le supprimer du Day one GP, si certains veulent rebouffer des exclus, il faut leur (ré)apprendre a acheter leurs jeux.
    De toutes façons, vu les rumeurs, ca risque d'etre le cas pour les futurs titres.
    ravyxxs posted the 06/13/2026 at 01:05 AM
    Ok en attendant les vrais résultat si rentabiliser d'ici Février 2027, ne nous avançons point.

    Mais notez bien, qu'ils ont annuler la sortie du jeu sur PS5 le jour même du trailer au XBOXSHOWCASE.

    Alors Asha,je t'aimes, t'es ma femme, ma habibi, mais j'espère que tu as les reins solide toi et ton équipe avec ce genre de décision, parce que Satya ne va surtout pas vous loupez...
    skuldleif posted the 06/13/2026 at 01:09 AM
    spartan1985 c'est quoi le lien entre exclu et arret du D1 gp ?
    tu arrete le gp le jeu fais 3 à 5millions de ventes , ce genre de jeux c'est la raison pour laquelle certains sont abo gp , le gp n'a pas vocation a etre un agregat de jeu d1 qui ne se vendrait pas hein ou de ne tout simplement pas en avoir , les 30 millions d'abo reccurrent étant important aux yeux de MS pour des raisons qui visiblement vous echape et ne cessent de vous échaper
    skuldleif posted the 06/13/2026 at 01:10 AM
    saros il a du kiffer la vente unitaire only en exclu
    davidsexking posted the 06/13/2026 at 01:16 AM
    skuldleif Que le jeu soit présent ou non dans le GP ne change rien aux revenus du GP

    Le GP est justement ce qui a mis Microsoft dans la merde avec 20 milliards de couts et échecs de jeux
    davidsexking posted the 06/13/2026 at 01:17 AM
    Et Saros a coûté 10x moins cher à dev que ce Gears donc lui il a bien plus kiffer ses ventes unitaires que Gears ne kiffera son bide hors GP
    skuldleif posted the 06/13/2026 at 01:21 AM
    davidsexking aller on va la refaire
    sans GP
    pas de cloud
    pas d'investissements (XGS/zenimax/activisions)

    =>plus de consoles xbox

    c'est incroyable la remise en question constante de la legitimité de Xbox a avoir LA MOINDRE exclu il faut vraiment aller se faire ...
    davidsexking posted the 06/13/2026 at 01:31 AM
    skuldleif On en reparle bientôt quand elle annoncera la fin des day one
    skuldleif posted the 06/13/2026 at 01:34 AM
    davidsexking le fait que tu le souhaite est assez anormal
    skuldleif posted the 06/13/2026 at 01:35 AM
    mais bon tu me trouvera sans doute des arguments pour masquer ta haine gratuite
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