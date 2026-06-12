Dans l'interview, on m'interroge sur une remarque que j'ai faite avant d'être embauché chez XBOX ; j'ai ensuite précisé que je n'occupais ce poste que depuis 10 jours et que je ne m'exprimais pas au nom de l'entreprise quant à ses projets ou ses convictions

• Ce que je dis, c'est que la publicité devrait être utilisée pour proposer des alternatives plus abordables parallèlement aux expériences sans publicité actuelles, dans l'espoir que cela permette à davantage de personnes de jouer. À l'instar de Netflix et Disney+, qui proposent des formules avec publicité offrant le même contenu, mais à environ la moitié du prix

• À aucun moment je ne mentionne les publicités dans les jeux



(Je pense personnellement qu'interrompre l'expérience de jeu serait une mauvaise chose)