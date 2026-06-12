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negan
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Xbox n'envisage pas de mettre de la publicité dans ses jeux


Contrairement a ce qu'affirme l'auteur de l'autre article ( auteur qui ferait passer le casting du film un p'tit truc en plus pour des chercheurs du CNRS en comparaison de lui ).

Non Xbox n'a pas prévu de mettre des publicités dans ses jeux ( par contre a l'époque il y avait bien un brevet pour ça chez eux et chez PlayStation).

Voici la clarification de Ball Matthew :

Dans l'interview, on m'interroge sur une remarque que j'ai faite avant d'être embauché chez XBOX ; j'ai ensuite précisé que je n'occupais ce poste que depuis 10 jours et que je ne m'exprimais pas au nom de l'entreprise quant à ses projets ou ses convictions
• Ce que je dis, c'est que la publicité devrait être utilisée pour proposer des alternatives plus abordables parallèlement aux expériences sans publicité actuelles, dans l'espoir que cela permette à davantage de personnes de jouer. À l'instar de Netflix et Disney+, qui proposent des formules avec publicité offrant le même contenu, mais à environ la moitié du prix
• À aucun moment je ne mentionne les publicités dans les jeux

(Je pense personnellement qu'interrompre l'expérience de jeu serait une mauvaise chose)



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    triplewater
    posted the 06/12/2026 at 07:43 AM by negan
    comments (4)
    zekk posted the 06/12/2026 at 08:13 AM
    Franchement, je vois bien EA être les premiers à nous faire le coup
    kevisiano posted the 06/12/2026 at 08:14 AM
    zekk Electronics Ads
    zekk posted the 06/12/2026 at 08:18 AM
    kevisiano
    negan posted the 06/12/2026 at 08:23 AM
    zekk Ubisoft aussi xD
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