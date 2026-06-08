Maintenant que la folle semaine des conférences est derrière nous, les joueurs se demandent si Nintendo va enfin montrer le bout de son nez. Après Sony et Microsoft, les rumeurs insistent sur le fait que la firme de Kyoto pourrait prendre la parole dès cette semaine à l’occasion d’un nouveau Nintendo Direct.Il faut dire que certains titres ne se sont toujours pas montrés, à l’instar du remake de Tales of Eternia ou de la Definitive Edition de Sonic Frontiers. De plus, le planning de Nintendo est désespérément vide sur le dernier tiers de l’année, ce qui signifie que des annonces se préparent en coulisses, sans oublier que Fire Emblem: Fortune’s Weave attend toujours sa date de sortie.Et concernant les projets en cours chez le géant japonais, l’insider [b]noarmsandnolegs[/b] affirme que Wario sera le héros d’un nouveau jeu. Après avoir vu juste concernant le nouveau jeu Spyro, il précise qu’il ne sait pas si ce titre sera annoncé lors du prochain Nintendo Direct ou non, et n’indique pas s’il s’agira d’une compilation de mini-jeux à la Wario Ware ou d’un jeu de plateformes à la Wario Land/World.Alors que Mario connaît un succès sans précédent ces dernières années, que ce soit à travers de nombreux jeux ou sur la partie cross-media et goodies, on ne serait en tout cas pas étonnés d’apprendre que Nintendo cherche à capitaliser sur d’autres figures fortes pour continuer d’étendre son nouvel empire.