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Fire Emblem : Fortune's Wave
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name : Fire Emblem : Fortune's Wave
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Intelligent Systems
genre : tactical-RPG
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redxiii102
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Un nouveau jeu Wario serait en développement


Maintenant que la folle semaine des conférences est derrière nous, les joueurs se demandent si Nintendo va enfin montrer le bout de son nez. Après Sony et Microsoft, les rumeurs insistent sur le fait que la firme de Kyoto pourrait prendre la parole dès cette semaine à l’occasion d’un nouveau Nintendo Direct.

Il faut dire que certains titres ne se sont toujours pas montrés, à l’instar du remake de Tales of Eternia ou de la Definitive Edition de Sonic Frontiers. De plus, le planning de Nintendo est désespérément vide sur le dernier tiers de l’année, ce qui signifie que des annonces se préparent en coulisses, sans oublier que Fire Emblem: Fortune’s Weave attend toujours sa date de sortie.

Et concernant les projets en cours chez le géant japonais, l’insider [b]noarmsandnolegs[/b] affirme que Wario sera le héros d’un nouveau jeu. Après avoir vu juste concernant le nouveau jeu Spyro, il précise qu’il ne sait pas si ce titre sera annoncé lors du prochain Nintendo Direct ou non, et n’indique pas s’il s’agira d’une compilation de mini-jeux à la Wario Ware ou d’un jeu de plateformes à la Wario Land/World.

Alors que Mario connaît un succès sans précédent ces dernières années, que ce soit à travers de nombreux jeux ou sur la partie cross-media et goodies, on ne serait en tout cas pas étonnés d’apprendre que Nintendo cherche à capitaliser sur d’autres figures fortes pour continuer d’étendre son nouvel empire.
https://xbox-mag.net/2026/06/08/apres-spyro-un-insider-affirme-q
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    ducknsexe, zmaragdus, gaeon
    posted the 06/08/2026 at 01:09 PM by redxiii102
    comments (10)
    vonkuru posted the 06/08/2026 at 01:13 PM
    escobar
    zmaragdus posted the 06/08/2026 at 01:16 PM
    Putin mais faîtes un Wario Land bordel. Ok, ça se vend pas comme un Mario mais ça ferait plaisir à la fanbase Nintendo, surtout si c'est du niveau du 4.
    ducknsexe posted the 06/08/2026 at 01:17 PM
    Nintendo sont capable de sortir un Remake de Wario world, après le renard des surfaces
    keiku posted the 06/08/2026 at 01:20 PM
    j'adorais les wario land (plus que les mario) donc je suis content

    Mais bon aujourd'hui j'ai retrouver un picsou like et pour le coup je suis encore plus content
    rogeraf posted the 06/08/2026 at 01:23 PM
    Un Wario 3D serait bienvenue c'est sur. Ca fait 40 ans que j'attend ça
    rocan posted the 06/08/2026 at 01:24 PM
    Un Wario Land j'espère... Un peu marre des Wario Ware, même si c'est plus simple à développer et que j'imagine qu'ils sont parti sur cette piste là
    vieuxconsoleux posted the 06/08/2026 at 01:24 PM
    Il aurait du faire de bananza un jeu Wario : la destruction , la recherche d’or, les transformation loufoque,…ça aurait parfaitement collé
    giru posted the 06/08/2026 at 01:30 PM
    Wario Land: Shake It sur Wii était pas mal et avait un chouette style graphique. J'aimerais bien qu'ils en fassent un nouveau dans ce style, ou simplement un Wario Land "5".

    Et aussi que Wario soit dans le prochain Mario 3D à la place (ou en plus de) Bowser
    kameofever posted the 06/08/2026 at 01:32 PM
    Le dernier vrai Wario sur WII était magnifique quoi qu'un peu trop simple.
    De ce fait, ça doit faire une quinzaine d'années que j'attends un nouveau Wario Land/World.
    gaeon posted the 06/08/2026 at 01:37 PM
    Je pense que ça va se faire oui, parce que je vois pas comment le 3ème film Mario pourrait faire l'impasse sur Wario.
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