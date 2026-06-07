accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
23
Likes
Likers
Who likes this ?
iiii
,
link49
,
milo42
,
kurosama
,
raph64
,
minx
,
torotoro59
,
lughost30
,
sephiroth07
,
biboys
,
giusnake
,
barberousse
,
suzukube
,
solidfisher
,
zozoba
,
shaco
,
jamrock
,
motomoto
,
spartan1985
,
halki
,
negan
,
calishnikov
,
kleoo
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
798
visites since opening :
1927911
skuldleif
> blog
MS a offert gratuitement une Series X edition limité (25 ans) a tout ceux présent lors du Xbox FANFEST
wow
https://youtu.be/0DSqsiHZ-EA?si=MpPiuL8cJbYZHj6u
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 06/07/2026 at 08:08 PM by
skuldleif
comments (
27
)
ouroboros4
posted
the 06/07/2026 at 08:09 PM
51love
posted
the 06/07/2026 at 08:10 PM
Comment écouler les invendus
ravyxxs
posted
the 06/07/2026 at 08:11 PM
51love
walterwhite
posted
the 06/07/2026 at 08:13 PM
51love
Ils auraient pu penser au bénévole auteur de cet article n’empêche
negan
posted
the 06/07/2026 at 08:13 PM
walterwhite
Alors E-day ?
jenicris
posted
the 06/07/2026 at 08:13 PM
51love
skuldleif
posted
the 06/07/2026 at 08:14 PM
51love
l'edition halo etait parti extremement vite et a bien coté
celle ci etant assez stylé je trouve ne fera pas exception
bon j'ai la brochette des trisomique visiblement
khazawi
posted
the 06/07/2026 at 08:15 PM
Ils donnent vien des chèques pour des jeux tiers qui se vendront ailleurs, alors des consoles que personne n'achète...
walterwhite
posted
the 06/07/2026 at 08:16 PM
negan
Bah day one c’est GEARS
raoh38
posted
the 06/07/2026 at 08:16 PM
Toutes versions collector s'arrachera, c'est une règle pour tous les produits, d'ailleurs toutes les xbox collector se sont généralement arrachées (scorpio one x ou la magnifique gears of war)
negan
posted
the 06/07/2026 at 08:16 PM
walterwhite
Je viens de preco le collector
22
posted
the 06/07/2026 at 08:17 PM
51love
rhooo méchant
negan
posted
the 06/07/2026 at 08:18 PM
khazawi
"
khazawi publié le 07/06/2026 à 22:15
Ils donnent vien des chèques pour des jeux tiers qui se vendront ailleurs, alors des consoles que personne n'achète...""
Ton anus aussi large d'une pornstar c'est tellement beau de te voir l'anus en choux fleur de rage
raoh38
posted
the 06/07/2026 at 08:18 PM
negan
j’hésite la figurine a l'air cool mais pas top ...
negan
posted
the 06/07/2026 at 08:19 PM
raoh38
J'hésite jamais pour Gears xD
walterwhite
posted
the 06/07/2026 at 08:20 PM
negan
Collector du jeu ?
khazawi
posted
the 06/07/2026 at 08:20 PM
negan
eh oui, je n'ai pas fait des études et pourtant j'avais pre shot l'échec de la stratégie de Xbox sur cette génération, que ce soit le hardware, les rachats, les abonnements. Mais bon, paraît il que MS a une armée de gens compétents
negan
posted
the 06/07/2026 at 08:20 PM
walterwhite
Oui 300 Euros
https://eu.shop.xboxgamestudios.com/products/gears-of-war-e-day-collectors-edition
negan
posted
the 06/07/2026 at 08:21 PM
khazawi
Pas lu
raoh38
posted
the 06/07/2026 at 08:22 PM
negan
franchement ils auraient fait une manette ou même la console de la même trempe que celle de la collector one x j'aurai craquer...
khazawi
posted
the 06/07/2026 at 08:22 PM
negan
mais tu réponds
walterwhite
posted
the 06/07/2026 at 08:24 PM
negan
Elle est faire par des artistes connus la statue ?
Punaise je vais faire une bêtise.
Je cherche à me faire un full set Gears, avec figurines, collectors et consoles.
negan
posted
the 06/07/2026 at 08:24 PM
raoh38
La manette on va y avoir droit je pense
negan
posted
the 06/07/2026 at 08:26 PM
walterwhite
Alors la je sais pas je sais juste que j'ai instant Buy comme une pute
walterwhite
posted
the 06/07/2026 at 08:28 PM
negan
C’est GEARS je vais faire la même je sens
judgedredd
posted
the 06/07/2026 at 08:32 PM
Negan
préco également, merci pour ton lien
320 euros
keiku
posted
the 06/07/2026 at 09:31 PM
il vont pouvoir dire que le nombre d'abonner grimpe comme ca
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Ils auraient pu penser au bénévole auteur de cet article n’empêche
celle ci etant assez stylé je trouve ne fera pas exception
bon j'ai la brochette des trisomique visiblement
khazawi publié le 07/06/2026 à 22:15
Ils donnent vien des chèques pour des jeux tiers qui se vendront ailleurs, alors des consoles que personne n'achète...""
Ton anus aussi large d'une pornstar c'est tellement beau de te voir l'anus en choux fleur de rage
https://eu.shop.xboxgamestudios.com/products/gears-of-war-e-day-collectors-edition
Punaise je vais faire une bêtise.
Je cherche à me faire un full set Gears, avec figurines, collectors et consoles.
320 euros