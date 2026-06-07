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skuldleif > blog
MS a offert gratuitement une Series X edition limité (25 ans) a tout ceux présent lors du Xbox FANFEST

wow


https://youtu.be/0DSqsiHZ-EA?si=MpPiuL8cJbYZHj6u
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    Who likes this ?
    posted the 06/07/2026 at 08:08 PM by skuldleif
    comments (27)
    ouroboros4 posted the 06/07/2026 at 08:09 PM
    51love posted the 06/07/2026 at 08:10 PM
    Comment écouler les invendus
    ravyxxs posted the 06/07/2026 at 08:11 PM
    51love
    walterwhite posted the 06/07/2026 at 08:13 PM
    51love

    Ils auraient pu penser au bénévole auteur de cet article n’empêche
    negan posted the 06/07/2026 at 08:13 PM
    walterwhite Alors E-day ?
    jenicris posted the 06/07/2026 at 08:13 PM
    51love
    skuldleif posted the 06/07/2026 at 08:14 PM
    51love l'edition halo etait parti extremement vite et a bien coté
    celle ci etant assez stylé je trouve ne fera pas exception

    bon j'ai la brochette des trisomique visiblement
    khazawi posted the 06/07/2026 at 08:15 PM
    Ils donnent vien des chèques pour des jeux tiers qui se vendront ailleurs, alors des consoles que personne n'achète...
    walterwhite posted the 06/07/2026 at 08:16 PM
    negan Bah day one c’est GEARS
    raoh38 posted the 06/07/2026 at 08:16 PM
    Toutes versions collector s'arrachera, c'est une règle pour tous les produits, d'ailleurs toutes les xbox collector se sont généralement arrachées (scorpio one x ou la magnifique gears of war)
    negan posted the 06/07/2026 at 08:16 PM
    walterwhite Je viens de preco le collector
    22 posted the 06/07/2026 at 08:17 PM
    51love rhooo méchant
    negan posted the 06/07/2026 at 08:18 PM
    khazawi "
    khazawi publié le 07/06/2026 à 22:15
    Ils donnent vien des chèques pour des jeux tiers qui se vendront ailleurs, alors des consoles que personne n'achète...""

    Ton anus aussi large d'une pornstar c'est tellement beau de te voir l'anus en choux fleur de rage
    raoh38 posted the 06/07/2026 at 08:18 PM
    negan j’hésite la figurine a l'air cool mais pas top ...
    negan posted the 06/07/2026 at 08:19 PM
    raoh38 J'hésite jamais pour Gears xD
    walterwhite posted the 06/07/2026 at 08:20 PM
    negan Collector du jeu ?
    khazawi posted the 06/07/2026 at 08:20 PM
    negan eh oui, je n'ai pas fait des études et pourtant j'avais pre shot l'échec de la stratégie de Xbox sur cette génération, que ce soit le hardware, les rachats, les abonnements. Mais bon, paraît il que MS a une armée de gens compétents
    negan posted the 06/07/2026 at 08:20 PM
    walterwhite Oui 300 Euros


    https://eu.shop.xboxgamestudios.com/products/gears-of-war-e-day-collectors-edition
    negan posted the 06/07/2026 at 08:21 PM
    khazawi Pas lu
    raoh38 posted the 06/07/2026 at 08:22 PM
    negan franchement ils auraient fait une manette ou même la console de la même trempe que celle de la collector one x j'aurai craquer...
    khazawi posted the 06/07/2026 at 08:22 PM
    negan mais tu réponds
    walterwhite posted the 06/07/2026 at 08:24 PM
    negan Elle est faire par des artistes connus la statue ?

    Punaise je vais faire une bêtise.

    Je cherche à me faire un full set Gears, avec figurines, collectors et consoles.
    negan posted the 06/07/2026 at 08:24 PM
    raoh38 La manette on va y avoir droit je pense
    negan posted the 06/07/2026 at 08:26 PM
    walterwhite Alors la je sais pas je sais juste que j'ai instant Buy comme une pute
    walterwhite posted the 06/07/2026 at 08:28 PM
    negan C’est GEARS je vais faire la même je sens
    judgedredd posted the 06/07/2026 at 08:32 PM
    Negan préco également, merci pour ton lien
    320 euros
    keiku posted the 06/07/2026 at 09:31 PM
    il vont pouvoir dire que le nombre d'abonner grimpe comme ca
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