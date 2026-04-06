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L'Âge de Glace 6 : Premier teaser
Le 6 ème opus de L'âge de Glace se dévoile dans un premier teaser, sorti en février 2027 !

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    skuldleif, megadeth
    posted the 06/04/2026 at 09:07 PM by mrpopulus
    comments (5)
    natedrake posted the 06/04/2026 at 09:10 PM
    Premier Âge de Glace sans BlueSky aux commandes, la fin d'une époque.
    drybowser posted the 06/04/2026 at 09:16 PM
    Le 3 et le 5 étaient tellement à chier et ridicules que je sais franchement pas si j irais voir celui là
    liberty posted the 06/04/2026 at 09:23 PM
    Ça ce trouve les enfants qui ont vue les premiers films au cinéma sont de jeune parents aujourd'hui mdr et vont emmener leurs enfants le voir
    magneto860 posted the 06/04/2026 at 10:51 PM
    Y a plus ou moins déjà un 6, les aventures de Buck ou un truc comme ça. Manque que Scrat. C'est une suite du 3eme épisode et du 5eme épisode.
    magneto860 posted the 06/04/2026 at 10:53 PM
    "Le réveil du volcan" ça me rappelle aussi le jeu vidéo PS4 avec Scrat. La dernière zone était avec de la lave partout.
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