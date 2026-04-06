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mrpopulus
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L'Âge de Glace 6 : Premier teaser
Le 6 ème opus de L'âge de Glace se dévoile dans un premier teaser, sorti en février 2027 !
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skuldleif
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megadeth
posted the 06/04/2026 at 09:07 PM by
mrpopulus
comments (
5
)
natedrake
posted
the 06/04/2026 at 09:10 PM
Premier Âge de Glace sans BlueSky aux commandes, la fin d'une époque.
drybowser
posted
the 06/04/2026 at 09:16 PM
Le 3 et le 5 étaient tellement à chier et ridicules que je sais franchement pas si j irais voir celui là
liberty
posted
the 06/04/2026 at 09:23 PM
Ça ce trouve les enfants qui ont vue les premiers films au cinéma sont de jeune parents aujourd'hui mdr et vont emmener leurs enfants le voir
magneto860
posted
the 06/04/2026 at 10:51 PM
Y a plus ou moins déjà un 6, les aventures de Buck ou un truc comme ça. Manque que Scrat. C'est une suite du 3eme épisode et du 5eme épisode.
magneto860
posted
the 06/04/2026 at 10:53 PM
"Le réveil du volcan" ça me rappelle aussi le jeu vidéo PS4 avec Scrat. La dernière zone était avec de la lave partout.
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