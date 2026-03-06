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Onimusha : Way of the Sword
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name : Onimusha : Way of the Sword
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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beppop
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[Demo] Onimusha...la douche froide ?


Bon n'allons pas par 4 chemin...je suis le seul à être hyper mitigé voire déçu ?

Y'a de bonnes choses (animations, visages, les contres) mais dans l'ensemble je trouve les combats hyper mou du genou pour un jeu qui va durer les 15/20 heures ?, où sont les impact des coups ? Ah aussi c'est trop facile.
Graphiquement c'est plutôt jolie mais Ragnarock en crossgen sortie y a 4 ans est plus beau quoi..


M'enfin à voir à la sortie pour ce qui est de l'histoire, les boss, etc..
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    posted the 06/03/2026 at 05:39 PM by beppop
    comments (4)
    burningcrimson posted the 06/03/2026 at 05:50 PM
    Pour moi oui, douche froide. En plus, je n aime vraiment pas le héros. À voir sur le long terme car je l'achèterai quand même.
    jenicris posted the 06/03/2026 at 05:52 PM
    Y a que l'impact de l'épée qui me pose soucis mais sinon j'ai bien aimé notamment au niveau du gameplay
    redxiii102 posted the 06/03/2026 at 05:55 PM
    Moi je pense que vous êtes surtout trop exigeant.
    zanpa posted the 06/03/2026 at 06:00 PM
    Démo faite sur pc : C’est mou du genou et c’est pas spécialement beau (le RE Engine commence à souffler) la force du RE c’est les visage et les caracter model , le reste .. foliage, textures baveuse, ray tracing à des années lumière de Crimson ou même de RE requiem)
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