Bon n'allons pas par 4 chemin...je suis le seul à être hyper mitigé voire déçu ?Y'a de bonnes choses (animations, visages, les contres) mais dans l'ensemble je trouve les combats hyper mou du genou pour un jeu qui va durer les 15/20 heures ?, où sont les impact des coups ? Ah aussi c'est trop facile.Graphiquement c'est plutôt jolie mais Ragnarock en crossgen sortie y a 4 ans est plus beau quoi..M'enfin à voir à la sortie pour ce qui est de l'histoire, les boss, etc..