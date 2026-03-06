Bon n'allons pas par 4 chemin...je suis le seul à être hyper mitigé voire déçu ?
Y'a de bonnes choses (animations, visages, les contres) mais dans l'ensemble je trouve les combats hyper mou du genou pour un jeu qui va durer les 15/20 heures ?, où sont les impact des coups ? Ah aussi c'est trop facile.
Graphiquement c'est plutôt jolie mais Ragnarock en crossgen sortie y a 4 ans est plus beau quoi..
M'enfin à voir à la sortie pour ce qui est de l'histoire, les boss, etc..
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posted the 06/03/2026 at 05:39 PM by beppop