Marqué par un développement particulièrement chaotique (5 ans de développement et de nombreux reports), Pragmata
s’est finalement imposé en ce mois d’avril avec plus de 2 millions
de ventes dans le monde.
Le titre a également obtenu d’excellentes critiques, aussi bien du côté de la presse que des joueurs. En bref, le jeu est une réussite totale pour Capcom
actuellement, mais beaucoup se demandent encore si le titre aura droit à une suite ou si l’éditeur se contentera d’un simple one-shot.
Le directeur du jeu, Yonghee Cho
, a répondu à cette question :
« Bien sûr, j’adorerais voir une suite. Mais je ne suis pas le seul à décider chez Capcom, donc malheureusement, je ne peux pas en dire plus. »
On espère que les hauts responsables de la firme entendront cet appel et corrigeront les quelques rares défauts du jeu dans une éventuelle suite.