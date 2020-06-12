« Bien sûr, j’adorerais voir une suite. Mais je ne suis pas le seul à décider chez Capcom, donc malheureusement, je ne peux pas en dire plus. »

Marqué par un développement particulièrement chaotique (5 ans de développement et de nombreux reports),s’est finalement imposé en ce mois d’avril avec plus dede ventes dans le monde.Le titre a également obtenu d’excellentes critiques, aussi bien du côté de la presse que des joueurs. En bref, le jeu est une réussite totale pouractuellement, mais beaucoup se demandent encore si le titre aura droit à une suite ou si l’éditeur se contentera d’un simple one-shot.Le directeur du jeu,, a répondu à cette question :On espère que les hauts responsables de la firme entendront cet appel et corrigeront les quelques rares défauts du jeu dans une éventuelle suite.