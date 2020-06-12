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Pragmata
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name : Pragmata
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X
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marchand2sable
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Une suite à Pragmata ? Le directeur du jeu répond


Marqué par un développement particulièrement chaotique (5 ans de développement et de nombreux reports), Pragmata s’est finalement imposé en ce mois d’avril avec plus de 2 millions de ventes dans le monde.

Le titre a également obtenu d’excellentes critiques, aussi bien du côté de la presse que des joueurs. En bref, le jeu est une réussite totale pour Capcom actuellement, mais beaucoup se demandent encore si le titre aura droit à une suite ou si l’éditeur se contentera d’un simple one-shot.

Le directeur du jeu, Yonghee Cho, a répondu à cette question :

« Bien sûr, j’adorerais voir une suite. Mais je ne suis pas le seul à décider chez Capcom, donc malheureusement, je ne peux pas en dire plus. »


On espère que les hauts responsables de la firme entendront cet appel et corrigeront les quelques rares défauts du jeu dans une éventuelle suite.
GamesRadar
    tags : resident evil capcom re engine pragmata capcom games 2026 pragmata 2 pragmata sequel capcom games 2027 yonghee cho pragmata sales pragmata ventes pragmata million
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    posted the 05/29/2026 at 04:57 PM by marchand2sable
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