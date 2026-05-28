C'était quand meme des tarés de ouf SE quand on y repense, sort DQ8 sur PS2 le DQ le plus vendu, DQ9 hop exclues NDS, une console succés certes mais.... portable, ce jeu (que j'avais fait 3 fois de bout en bout en passant) aurait une dinguerie monumental sur PS360 avec online coop, puis je parle pas de la travesti qu'ils ont fait avec DQX, sortir sur la Wii basé très online alors que les 360 et PS3 c'était les console online du moment, et en exclue Japon pour je sais plus combien d'années, et tu t'étonne que DQ n'ont pas assez de fans hors Japon?Sacrée bande d'ahuris, et aujourd'hui récemment le gars chez SE ou ils se plaignent qu'ils se font voler le marché par pas mal dont Hoyoverse principalement... Mais brefEt ils balancent un truc genre "Square enix aurait du être celui qui a fait Genshin Impact", Mais frère de 1 Genshin Impact c'est un jeu fait par Mihoyo pas Square Enix, et de 2 meme si SE l'avait fait ça aurait flop pour plusieurs raisons par ci par la, genre ça aurait était exclue sur une seule console et portable, et qui aura le online le moins avancé du marché.Bref fallait que je lâche ça après tant de bêtises par SE, mais bon DQ12 enfin de retour je l'avait presque oublié meme si c'est une de mes licence préféré haha (je le préfère meme à FF c'est dire). Vivement et espérons qua ça sera aussi culte que les precedents dont les 5,8, ou 11 (Oui le 11 est une bombe rien à cirer de nostalgique aux gout de chiottesEspérons qu'ils vont pas mettre 5 ans à le sortir par contre, mais vivement