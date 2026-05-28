C'était quand meme des tarés de ouf SE quand on y repense, sort DQ8 sur PS2 le DQ le plus vendu, DQ9 hop exclues NDS, une console succés certes mais.... portable, ce jeu (que j'avais fait 3 fois de bout en bout en passant) aurait une dinguerie monumental sur PS360 avec online coop, puis je parle pas de la travesti qu'ils ont fait avec DQX, sortir sur la Wii basé très online alors que les 360 et PS3 c'était les console online du moment, et en exclue Japon pour je sais plus combien d'années, et tu t'étonne que DQ n'ont pas assez de fans hors Japon? Sacrée bande d'ahuris , et aujourd'hui récemment le gars chez SE ou ils se plaignent qu'ils se font voler le marché par pas mal dont Hoyoverse principalement... Mais bref
Et ils balancent un truc genre "Square enix aurait du être celui qui a fait Genshin Impact", Mais frère de 1 Genshin Impact c'est un jeu fait par Mihoyo pas Square Enix, et de 2 meme si SE l'avait fait ça aurait flop pour plusieurs raisons par ci par la, genre ça aurait était exclue sur une seule console et portable, et qui aura le online le moins avancé du marché.
Bref fallait que je lâche ça après tant de bêtises par SE, mais bon DQ12 enfin de retour je l'avait presque oublié meme si c'est une de mes licence préféré haha (je le préfère meme à FF c'est dire). Vivement et espérons qua ça sera aussi culte que les precedents dont les 5,8, ou 11 (Oui le 11 est une bombe rien à cirer de nostalgique aux gout de chiottes )
Espérons qu'ils vont pas mettre 5 ans à le sortir par contre, mais vivement
De toute façon si l'histoire est lié aux rêves, le fait qu'il ait une gueule de mec qu'a pas dormi depuis 2 jours n'est pas anodin, même si ça change pas que Toriyama aurait pu faire mieux.
Il est évident qu'ils ne changeront rien par respect pour Toriyama, c'est pas d'un artiste random, c'est dieu dans le milieu.
Changer son design serait comme cracher sur son travail et sa mémoire en mode " oui bon t'es mort et ça gueule sur internet alors qu'ils ne connaissent pas l'histoire du jeu, ni la personnalité du perso, alors bon...".
je suis d’accord mais je pense qu'il y a moyen de revoir la modélisation ou encore le rendu 3D en y injectant une dose de cell shading parce que je trouve qu'en l'état il ne respecte pas trop son illustration 2D....c'est particulièrement visible sur la transition crane rasé/crête bien plus smoth sur l'illu que sur le modèle 3D.
Moi je suis plus réaliste, ils ne changeront pas pour des contraintes de temps, ni plus ni moins. Ils vont préférer tank ça et passer à DQXIII et cie que devoir réinvestir de l'argent. Parce que changer oui mais en quoi, avec qui et l'artiste qui va designer va devoir proposer X modèle et ça devoir faire tester 3D etc, ça prendra des mois tout ça.
Puis bon les gueulards représentent une bulle, suffit de voir le ratio like/dislike sur la video.
En gros, à part les fans et ceux qui connaissent la réputation de la licence, ce truc ne pourra jamais concurrencer les marchés d’hoyoverse, de la team persona ou d’un quelconque JRPG « révolutionnaire ».
Comme FF, c’est pour les vieux, les enfants de ces vieux, les amateurs de retro et les connaisseurs.
D’ailleurs, on en voir beaucoup des collab F2P avec les perso de DQ? J’ai pas l’impression.
Final Fantasy XII
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c'est les seuls jeux que square a développer tous seul sans aide d'autre studio sur ces 20 dernières années, je vous laisse chercher les rare succès...