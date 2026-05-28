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C'était quand meme des tarés de ouf SE quand on y repense
C'était quand meme des tarés de ouf SE quand on y repense, sort DQ8 sur PS2 le DQ le plus vendu, DQ9 hop exclues NDS, une console succés certes mais.... portable, ce jeu (que j'avais fait 3 fois de bout en bout en passant) aurait une dinguerie monumental sur PS360 avec online coop, puis je parle pas de la travesti qu'ils ont fait avec DQX, sortir sur la Wii basé très online alors que les 360 et PS3 c'était les console online du moment, et en exclue Japon pour je sais plus combien d'années, et tu t'étonne que DQ n'ont pas assez de fans hors Japon? Sacrée bande d'ahuris , et aujourd'hui récemment le gars chez SE ou ils se plaignent qu'ils se font voler le marché par pas mal dont Hoyoverse principalement... Mais bref

Et ils balancent un truc genre "Square enix aurait du être celui qui a fait Genshin Impact", Mais frère de 1 Genshin Impact c'est un jeu fait par Mihoyo pas Square Enix, et de 2 meme si SE l'avait fait ça aurait flop pour plusieurs raisons par ci par la, genre ça aurait était exclue sur une seule console et portable, et qui aura le online le moins avancé du marché.

Bref fallait que je lâche ça après tant de bêtises par SE, mais bon DQ12 enfin de retour je l'avait presque oublié meme si c'est une de mes licence préféré haha (je le préfère meme à FF c'est dire). Vivement et espérons qua ça sera aussi culte que les precedents dont les 5,8, ou 11 (Oui le 11 est une bombe rien à cirer de nostalgique aux gout de chiottes )


Espérons qu'ils vont pas mettre 5 ans à le sortir par contre, mais vivement

Foxstep
    tags : dq12 htfu
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    posted the 05/28/2026 at 11:13 AM by foxstep
    comments (15)
    shanks posted the 05/28/2026 at 11:16 AM
    Les mecs ont carrément reboot DQIX pour abandonner la tentative de temps réel donc j'ai confiance qu'ils changent la gueule du perso d'ici la sortie.
    vyse posted the 05/28/2026 at 11:19 AM
    Une boîte en crise existentielle depuis ff12..
    guiguif posted the 05/28/2026 at 11:20 AM
    shanks Si c'est bien un taf fait par Toriyama, je doute qu'ils le modifient par respect.
    De toute façon si l'histoire est lié aux rêves, le fait qu'il ait une gueule de mec qu'a pas dormi depuis 2 jours n'est pas anodin, même si ça change pas que Toriyama aurait pu faire mieux.
    masharu posted the 05/28/2026 at 11:25 AM
    Je doute aussi que l'équipe change plus par "le projet est trop avancé pour changer", mais le "respect pour Toriyama" a bon dos sur Internet pour ceux qui défende ce design, il y a encore des gens vivant chez Square Enix hein.
    shinz0 posted the 05/28/2026 at 11:48 AM
    foxstep d'accord avec toi DQ 11 est un bon jeu et un bon DQ
    guiguif posted the 05/28/2026 at 11:50 AM
    masharu C'est pourtant pas compliqué de modifier un model 3D et de redessiner un artwork.
    Il est évident qu'ils ne changeront rien par respect pour Toriyama, c'est pas d'un artiste random, c'est dieu dans le milieu.
    Changer son design serait comme cracher sur son travail et sa mémoire en mode " oui bon t'es mort et ça gueule sur internet alors qu'ils ne connaissent pas l'histoire du jeu, ni la personnalité du perso, alors bon...".
    derno posted the 05/28/2026 at 11:59 AM
    guiguif
    je suis d’accord mais je pense qu'il y a moyen de revoir la modélisation ou encore le rendu 3D en y injectant une dose de cell shading parce que je trouve qu'en l'état il ne respecte pas trop son illustration 2D....c'est particulièrement visible sur la transition crane rasé/crête bien plus smoth sur l'illu que sur le modèle 3D.
    masharu posted the 05/28/2026 at 12:06 PM
    guiguif Bah voyons. Je m'en bat les couilles que c'est un dieu du manga. Il est mort et dans le future on aura le Dragon Quest XIII avec un artiste qui s'en rapprochera pour le chara-design, ce n'est pas nouveau dans le milieu. Raison de plus de changer l'apparence du personnage principal hein.

    Moi je suis plus réaliste, ils ne changeront pas pour des contraintes de temps, ni plus ni moins. Ils vont préférer tank ça et passer à DQXIII et cie que devoir réinvestir de l'argent. Parce que changer oui mais en quoi, avec qui et l'artiste qui va designer va devoir proposer X modèle et ça devoir faire tester 3D etc, ça prendra des mois tout ça.
    foxstep posted the 05/28/2026 at 12:09 PM
    shinz0 Grave je l'est 100% fois la version de base puis la version S
    keiku posted the 05/28/2026 at 12:11 PM
    foxstep j'ai envie de rappeler que le 8 c'était level 5 qui l'a développer, square n'était que l'éditeur
    serve posted the 05/28/2026 at 12:13 PM
    C'est dingue à quel point le perso est dégueulasse. Heureusement que sur PC, il sera possible de le modifier xD
    aozora78 posted the 05/28/2026 at 12:19 PM
    Les Persona roulent sur les Dragon Quest en terme de flow, de mécaniques de gameplay et d'ambiance. Il serait temps que Dragon Quest se modernise sans dénigrer leur formule.
    guiguif posted the 05/28/2026 at 12:30 PM
    masharu Sauf que les japs se foutent aussi de ton avis aussi tu le penses bien. Donc oui pour le 13 ils changeront, des artistes qui ont le style de Toriyama yen a une blinde, la preuve avec le jeu mobile et les derniers remakes, mais pour le 12 ils garderont les travaux de Toriyama, ce qui est juste normal, et pas pour une question budgétaire/temps, ils ne sont plus à ça prés chez SE.

    Puis bon les gueulards représentent une bulle, suffit de voir le ratio like/dislike sur la video.
    akinen posted the 05/28/2026 at 12:30 PM
    Ils auraient jamais pu faire « genshin impact » vu qu’ils sont enfermés dans un charac design pourrave, des musiques qui ne sont pas du tout en phase avec le jv actuel et une communication/fanfare qui est la même chaque p… d’années.

    En gros, à part les fans et ceux qui connaissent la réputation de la licence, ce truc ne pourra jamais concurrencer les marchés d’hoyoverse, de la team persona ou d’un quelconque JRPG « révolutionnaire ».

    Comme FF, c’est pour les vieux, les enfants de ces vieux, les amateurs de retro et les connaisseurs.

    D’ailleurs, on en voir beaucoup des collab F2P avec les perso de DQ? J’ai pas l’impression.
    keiku posted the 05/28/2026 at 12:41 PM
    en vrai si on regarde les jeux que square enix a développer tous seul (sans studio externe comme DQ8 et 9et autre) ces 20 dernières année le constat est la :

    Final Fantasy XII
    Final Fantasy XIII
    Final Fantasy XIII-2
    Lightning Returns: Final Fantasy XIII
    Final Fantasy XIV
    Final Fantasy XV
    Final Fantasy VII Remake
    Final Fantasy VII Rebirth
    Final Fantasy XVI

    Kingdom Hearts II
    Kingdom Hearts Birth by Sleep
    Kingdom Hearts III
    Kingdom Hearts Melody of Memory

    Dragon Quest X
    Dragon Quest X Offline

    Forspoken
    Foamstars

    c'est les seuls jeux que square a développer tous seul sans aide d'autre studio sur ces 20 dernières années, je vous laisse chercher les rare succès...
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