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Red Dead Redemption 2
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name : Red Dead Redemption 2
platform : PC
editor : Take Two Interactive
developer : Rockstar Games
genre : action-aventure
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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ouroboros4
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Red Dead Redemption 2 devient officiellement le 3eme jeu le plus vendu de tous les temps

Red Dead Redemption 2 est devenu le troisième jeu le plus vendu de tous les temps. Ce cap historique a été révélé jeudi soir par Take-Two Interactive, la société mère de Rockstar Games.
Il détrône donc le fameux Wii Sports sur Wii avec ses 82,9 millions d'exemplaires vendus.

Lors de la présentation des résultats trimestriels du quatrième trimestre 2026 et des résultats de l'exercice 2026 de la société , le PDG Strauss Zelnick a expliqué à quel point les titres de Rockstar Games avaient bien fonctionné au cours des trois derniers mois, notamment Red Dead Redemption 2 et Red Dead Online.

Entre mars et mai, Red Dead Redemption 2 s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. C'est sa moyenne trimestrielle habituelle. Avec ces 3 millions d'exemplaires supplémentaires, Red Dead Redemption 2 totalise désormais plus de 85 millions de ventes dans le monde, contre 82 millions lors du précédent décompte en février.
https://rockstarintel.com/red-dead-redemption-2-is-now-the-3rd-best-selling-game-of-all-time-with-85-million-copies-sold/
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    iglooo
    posted the 05/22/2026 at 03:11 PM by ouroboros4
    comments (10)
    rogeraf posted the 05/22/2026 at 03:12 PM
    Red Dead Redemption 3 fera mieux
    natedrake posted the 05/22/2026 at 03:13 PM
    Impressionnant.
    djfab posted the 05/22/2026 at 03:17 PM
    Jamais fait ! Je le ferai quand il y aura une version PS5 !
    altendorf posted the 05/22/2026 at 03:17 PM
    Et toujours pas de version PS5...
    zorroauditore posted the 05/22/2026 at 03:20 PM
    Mérité. Pour moi le meilleur jeu rockstar
    rupinsansei3 posted the 05/22/2026 at 03:30 PM
    Et sans Nintendo
    rupinsansei3 posted the 05/22/2026 at 03:31 PM
    Wii sport 82M ?! Le jeu étais offert avec la console a part le Japon...
    heracles posted the 05/22/2026 at 03:33 PM
    zorroauditore Je crois qu'on peux le dire oui. Et oui c'est pas GTA
    tab posted the 05/22/2026 at 03:33 PM
    altendorf ah quoi bon… il est toujours aussi incroyable graphiquement
    jobiwan posted the 05/22/2026 at 03:39 PM
    rupinsansei3 C'est exact mais à une plus petite échelle, il y a eu également des packs ou bundles avec Red Dead Redemption 2. A noter également de belles promos de ce titre sur les différents stores.
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