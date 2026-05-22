Red Dead Redemption 2 est devenu le troisième jeu le plus vendu de tous les temps. Ce cap historique a été révélé jeudi soir par Take-Two Interactive, la société mère de Rockstar Games.Il détrône donc le fameux Wii Sports sur Wii avec ses 82,9 millions d'exemplaires vendus.Lors de la présentation des résultats trimestriels du quatrième trimestre 2026 et des résultats de l'exercice 2026 de la société , le PDG Strauss Zelnick a expliqué à quel point les titres de Rockstar Games avaient bien fonctionné au cours des trois derniers mois, notamment Red Dead Redemption 2 et Red Dead Online.Entre mars et mai, Red Dead Redemption 2 s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. C'est sa moyenne trimestrielle habituelle. Avec ces 3 millions d'exemplaires supplémentaires,, contre 82 millions lors du précédent décompte en février.