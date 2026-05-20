Entre les Game-Key Cards, les jeux incomplets sur disque/cartouche, les téléchargements obligatoires, le démat qui explose et les abonnements type Game Pass/PS Plus, on a parfois l’impression que le support physique devient surtout un “symbole” plus qu’une vraie garantie de possession.
Et pourtant, une grosse partie des joueurs continue de défendre le physique. Pour la collection, la revente, la préservation, le côté concret… ou simplement parce qu’acheter une boîte avec juste une clé dedans, beaucoup trouvent ça absurde.
Le paradoxe, c’est que malgré les critiques, le marché continue doucement d’aller vers le tout numérique. Sur PC, le physique a quasiment disparu. Sur consoles, Sony, Microsoft et même Nintendo poussent de plus en plus dans cette direction.
Mais est-ce vraiment inévitable ?
Parce qu’en face, il y a quand même une vraie résistance : succès des éditions collectors, attachement aux cartouches Nintendo, marché rétro qui explose, joueurs qui refusent les consoles full démat, inquiétudes autour de la conservation des jeux dans 10 ou 20 ans…
Le physique survivra peut-être, mais sous une autre forme : produit premium, collector, niche pour passionnés, un peu comme le vinyle dans la musique.
Perso, ce qui me dérange le plus aujourd’hui, ce n’est même pas le démat en lui-même. C’est surtout quand un jeu physique ne contient plus réellement le jeu.
posted the 05/20/2026 at 11:35 AM by julie54
Arrêter d'acheter peut-être ?
Le physique va disparaitre c'est certain avec toute la bonne volonté du monde ou la résistance possible, c'est comme ça par contre ces générations là vont connaitre aussi ce que c'est de ne plus rien avoir au moment ou toutes les licences seront revoquées, services annulés ect....
ou alors faut tres peu consommer de jeux ,et meme un jeu vaut t-il 70/80€?
je sais pas si vous vous rendez compte mais avoir le monopole sur ce plan ce n'est pas rien , c'est du marketing physique permanent qui coute rien et un monopole de store sur le marché physique.
C’est inévitable.
Et de toute façon, quasiment tout, est, et finira, par devenir accessible sur PC d’une manière ou d’une autre. (émulateur, abandonware, version crack, etc...)
Donc pour moi, ce n’est pas trop un problème, mais j’aimerais quand même que le physique continue d’exister, et aussi pour éviter certains abus et autres.
Peut être que l'IA va les aider sur tout ses points, sinon le support disparaîtra aussi vite que le dema évolue chez certains constructeurs ou autres studios de développement.
Ensuite j'y ai pris goût. Jai joué à Clair Obscur pour 3 euros. Je m'attends à jouer à Death Stranding 2 pour zéro euro (je l'ai eu pour 35 euros). Et j'ai précommandé 007 First Light à 50 euros, en me disant que le prix risquait fort d'augmenter.
Donc perso j'arrête mon abonnement PS Plus extra, non pas pour posséder des jeux, mais parce qu'acheter / revendre me permet de choisir des jeux AAA (qui ne sont même pas dans l'abonnement) et que ça me revient à priori beaucoup moins cher (sauf si je me plante).
La différence clé pour moi, c'est que je platinerai moins de jeux mais que je jouerai à des jeux que j'ai choisi.
Le jeu vidéo tend à devenir un loisir de luxe (avant je payais mon Ps Plus 4 € / mois en promo), le physique est une manière en France de continuer à jouer. Et pas que pour moi j'imagine.
Donc le jour où le physique sera condamné, le marché du JV se rétrécira, et ça ne servira à rien pour eux de se plaindre.
Dans un monde où Epic Game Store vous donne deux jeux gratuits tous les mois (Telltale Batman cette semaine ?), il m'apparaît ridicule de penser que tout le monde est prêt à payer 60 ou 80 euros pour un jeu, ou 13+ €/mois pour un abonnement / un accès dématérialisé.
J'aime le dématérialisé en soi, pas de disque à mettre, la console qui ne ronfle pas, c'est pratique. Les promos PSN m'ont permis d'avoir un tas de jeux à petit prix.
Pendant plus de deux ans, j'ai eu une PS5 avec disque et je n'ai strictement rien inséré dedans.
Mais mon point de vue a changé car mon appétit a changé. Je ne veux plus choisir un jeu parmi une sélection de dix jeux mensuels qui viennent ou qui partent. Je veux pouvoir jouer également à des jeux primés ou à des jeux sorti cette année. Et pas question pour moi de cumuler cette envie avec un abonnement que je ne rentabiliserai pas.
A ce titre, je pense que le physique a encore de beaux jours devant lui (quant au phénomène des jeux pas entiers sur le disque, perso ça ne me fait rien. La France est fibrée quasi complètement en 2026, donc télécharger un package ça prend 15 minutes).
Peut-être que ce serait le moment de mettre ça en avant ,s'il y a suffisamment de monde qui manifeste un intérêt pour le "vrai" physique peut-être qu'ils le prendrons en considération.
Même s'il y a peu de chance il vaut mieux mettre son énergie là-dedans que dans des postes de blog random
Justement c'est une solution .
victornewman ben normalement si tu a bien acheter sur le store, tu peux retelechargé autant de fois que tu veux. Bon perso j'ai rien acheter sur le store ps3 puisque je ne l'ai plus de toute façon.
On est une majorité sur ce site à défendre le physique, mais on est une niche pour le grand public qui lui s'en fout.
Il y a aussi une fracture générationnelle.
Si tu as plus de 30 ans, tu seras plus sensible au jeux en physique (catégorie dont je fais partie).
Mais quand je vois neveux s'en foutre royalement et même s'étonnent que j'achète des jeux en boite (ou pire des films et CD), je me dis que le marché est plié car ils représentent la catégorie majoritaire qui ne va que s’accroître avec le temps.
Le seul paradoxe que je ne m'explique pas c'est le chiffres des ventes de consoles avec lecteurs (une majorité de machines vendues le sont avec lecteur).
Or les gens achètent tout en numérique, alors pourquoi acheter une machine plus chère pour ne quasiment pas utiliser le dit lecteur.
Mais oui, ça deviendra un produit de collectionneurs/amateurs. Le grand public lui a déjà fait la transition
Là on a :
Les blu ray qui ne contiennent qu'une clé (call of duty)
Les blu ray qui ne contiennent qu'une partie du jeu (indiana jones, crimson desert)
Les gamekey card
Les codes dans la boite
Toutes ces merdes sont le dernier palier avant le tout démat et malheureusement, on a fini par les accepter. J'évite de prendre les jeux dans ces formats mais pour crimson desert qui m'a beaucoup hypé, on a pas le choix donc j'ai craqué.
Donc ouais le physique est sans doute niche aujourd'hui mais je pense qu'il se maintient assez bien quand même.
Mais on vend pas encore des vinyles key card et des vinyles avec un code dans la pochette
Le format physique existera toujours, mais beaucoup de studio ne proposeront plus d'edition physique ou tres tardivement.
Hollow Knight Silksong aura droit a une version physique mais on ignore toujours quand, et ce genre de cas il y en aura de plus en plus a l'avenir. Donc oui le format physique existera toujours mais il sera consideré de moins en moins comme une priorité.