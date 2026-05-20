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[Débat] Le physique est-il condamné malgré la résistance des joueurs ?
Entre les Game-Key Cards, les jeux incomplets sur disque/cartouche, les téléchargements obligatoires, le démat qui explose et les abonnements type Game Pass/PS Plus, on a parfois l’impression que le support physique devient surtout un “symbole” plus qu’une vraie garantie de possession.

Et pourtant, une grosse partie des joueurs continue de défendre le physique. Pour la collection, la revente, la préservation, le côté concret… ou simplement parce qu’acheter une boîte avec juste une clé dedans, beaucoup trouvent ça absurde.

Le paradoxe, c’est que malgré les critiques, le marché continue doucement d’aller vers le tout numérique. Sur PC, le physique a quasiment disparu. Sur consoles, Sony, Microsoft et même Nintendo poussent de plus en plus dans cette direction.

Mais est-ce vraiment inévitable ?

Parce qu’en face, il y a quand même une vraie résistance : succès des éditions collectors, attachement aux cartouches Nintendo, marché rétro qui explose, joueurs qui refusent les consoles full démat, inquiétudes autour de la conservation des jeux dans 10 ou 20 ans…

Le physique survivra peut-être, mais sous une autre forme : produit premium, collector, niche pour passionnés, un peu comme le vinyle dans la musique.

Perso, ce qui me dérange le plus aujourd’hui, ce n’est même pas le démat en lui-même. C’est surtout quand un jeu physique ne contient plus réellement le jeu.
    tags : xbox nintendo jeux vidéo playstation retro collection débat physique dématerialisé game key card
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    posted the 05/20/2026 at 11:35 AM by julie54
    comments (30)
    barret49201 posted the 05/20/2026 at 11:37 AM
    Perso, ce qui me dérange le plus aujourd’hui, ce n’est même pas le démat en lui-même. C’est surtout quand un jeu physique ne contient plus réellement le jeu.

    Arrêter d'acheter peut-être ?
    baalmung posted the 05/20/2026 at 11:44 AM
    Ce changement de position ce fait aussi aux travers des nouvelles générations qui n'accordent aucune importance à la possession et préfère l'immédiateté des services et des jeux, dl un jeu s'est s'éviter le trajet en boutique, comme pour netflix comme pour tout le reste.
    Le physique va disparaitre c'est certain avec toute la bonne volonté du monde ou la résistance possible, c'est comme ça par contre ces générations là vont connaitre aussi ce que c'est de ne plus rien avoir au moment ou toutes les licences seront revoquées, services annulés ect....
    skuldleif posted the 05/20/2026 at 11:47 AM
    C'est pas de la résistance c'est du bon sens pour quelqu'un qui ne touche pas au marché gris/store étranger pour une nouvelle sortie c'est limite obligatoire ,et en france avec des prix inférieur c'est encore plus vrai.

    ou alors faut tres peu consommer de jeux ,et meme un jeu vaut t-il 70/80€?
    skuldleif posted the 05/20/2026 at 11:51 AM
    je pense pas que nintendo arrêtera le physique , ni même Sony d'ailleurs

    je sais pas si vous vous rendez compte mais avoir le monopole sur ce plan ce n'est pas rien , c'est du marketing physique permanent qui coute rien et un monopole de store sur le marché physique.
    nyseko posted the 05/20/2026 at 11:57 AM
    Il ne disparaîtra pas complètement mais quasiment. Et c'est inéluctable.
    rogeraf posted the 05/20/2026 at 11:58 AM
    J'ai rien contre les cd mais je suis passé au demat car je les rangeais pas, ca prenait la poussiere et les rayures. Le démat a une facilité mais l'objet c'est toujours mieux... Compliqué mais le physique mérite de continuer, il lui faudra de nouveaux types de bluray par contre en capacité
    adamjensen posted the 05/20/2026 at 11:59 AM
    Bien qu'étant un joueur PC, je préférerais quand même que les deux continuent d’exister, mais il est évident que tôt ou tard, le physique pour les jeux vidéo disparaîtra totalement.
    C’est inévitable.

    Et de toute façon, quasiment tout, est, et finira, par devenir accessible sur PC d’une manière ou d’une autre. (émulateur, abandonware, version crack, etc...)
    Donc pour moi, ce n’est pas trop un problème, mais j’aimerais quand même que le physique continue d’exister, et aussi pour éviter certains abus et autres.
    kidicarus posted the 05/20/2026 at 12:04 PM
    Oui, il est si les constructeurs ne trouvent pas un support peu cher à produire avec beaucoup de giga, mais aussi un nouveau système de compression sans trop de contrainte.

    Peut être que l'IA va les aider sur tout ses points, sinon le support disparaîtra aussi vite que le dema évolue chez certains constructeurs ou autres studios de développement.
    skuldleif posted the 05/20/2026 at 12:07 PM
    vous etes trop fataliste et avec une pensee binaire
    zboubi480 posted the 05/20/2026 at 12:07 PM
    Ce sont les joueurs qui ont détruit le physique....et c’est pas les 2 gameurs du fond qui se rebellent qui vont changer les choses, vous représentez 0,01% du marché.
    magneto860 posted the 05/20/2026 at 12:08 PM
    A Noël j'ai joué au DLC de Cyberpunk pour zéro euro. Ca a été le déclencheur pour moi, car jouer à ce jeu dans le Ps Plus Extra et me voir demander autant pour un DLC j'ai halluciné. Donc j'ai acheté et revendu l'édition intégrale. Je n'ai même pas inséré le disque.

    Ensuite j'y ai pris goût. Jai joué à Clair Obscur pour 3 euros. Je m'attends à jouer à Death Stranding 2 pour zéro euro (je l'ai eu pour 35 euros). Et j'ai précommandé 007 First Light à 50 euros, en me disant que le prix risquait fort d'augmenter.

    Donc perso j'arrête mon abonnement PS Plus extra, non pas pour posséder des jeux, mais parce qu'acheter / revendre me permet de choisir des jeux AAA (qui ne sont même pas dans l'abonnement) et que ça me revient à priori beaucoup moins cher (sauf si je me plante).

    La différence clé pour moi, c'est que je platinerai moins de jeux mais que je jouerai à des jeux que j'ai choisi.

    Le jeu vidéo tend à devenir un loisir de luxe (avant je payais mon Ps Plus 4 € / mois en promo), le physique est une manière en France de continuer à jouer. Et pas que pour moi j'imagine.

    Donc le jour où le physique sera condamné, le marché du JV se rétrécira, et ça ne servira à rien pour eux de se plaindre.

    Dans un monde où Epic Game Store vous donne deux jeux gratuits tous les mois (Telltale Batman cette semaine ?), il m'apparaît ridicule de penser que tout le monde est prêt à payer 60 ou 80 euros pour un jeu, ou 13+ €/mois pour un abonnement / un accès dématérialisé.

    J'aime le dématérialisé en soi, pas de disque à mettre, la console qui ne ronfle pas, c'est pratique. Les promos PSN m'ont permis d'avoir un tas de jeux à petit prix.

    Pendant plus de deux ans, j'ai eu une PS5 avec disque et je n'ai strictement rien inséré dedans.

    Mais mon point de vue a changé car mon appétit a changé. Je ne veux plus choisir un jeu parmi une sélection de dix jeux mensuels qui viennent ou qui partent. Je veux pouvoir jouer également à des jeux primés ou à des jeux sorti cette année. Et pas question pour moi de cumuler cette envie avec un abonnement que je ne rentabiliserai pas.

    A ce titre, je pense que le physique a encore de beaux jours devant lui (quant au phénomène des jeux pas entiers sur le disque, perso ça ne me fait rien. La France est fibrée quasi complètement en 2026, donc télécharger un package ça prend 15 minutes).
    yurius posted the 05/20/2026 at 12:10 PM
    Microsoft a mis en place un système pour mettre en avant les demandes des joueurs il y a quelques jours.
    Peut-être que ce serait le moment de mettre ça en avant ,s'il y a suffisamment de monde qui manifeste un intérêt pour le "vrai" physique peut-être qu'ils le prendrons en considération.
    Même s'il y a peu de chance il vaut mieux mettre son énergie là-dedans que dans des postes de blog random
    victornewman posted the 05/20/2026 at 12:11 PM
    Même des jeux achetés sur le PlayStation Store PS3 (comme OutRun et After Burner) sont indisponibles alors que je les ai bien achetés... Bref, on l'a dans l'os sur le long terme avec le dématérialisé :'(
    cyr posted the 05/20/2026 at 12:21 PM
    Les GKC c'est revendable. Et vous avez une boite normal, avec une cartouche.

    Justement c'est une solution .

    victornewman ben normalement si tu a bien acheter sur le store, tu peux retelechargé autant de fois que tu veux. Bon perso j'ai rien acheter sur le store ps3 puisque je ne l'ai plus de toute façon.
    hypermario posted the 05/20/2026 at 12:24 PM
    barret49201 ENcore un commentaire de troll, jamais constructif...
    shirou posted the 05/20/2026 at 12:30 PM
    hypermario regarde l'historique du compte, on pourrait presque penser que Aeris avait peut être plus de numéro de disponible et est passé a Barret
    masharu posted the 05/20/2026 at 12:32 PM
    cyr Comme les NFT, c'est ce que tu ne comprendras jamais.
    gasmok2 posted the 05/20/2026 at 12:34 PM
    Quand tu dis "Et pourtant, une grosse partie des joueurs continue de défendre le physique." c'est totalement faux et les chiffres le montrerent.
    On est une majorité sur ce site à défendre le physique, mais on est une niche pour le grand public qui lui s'en fout.

    Il y a aussi une fracture générationnelle.
    Si tu as plus de 30 ans, tu seras plus sensible au jeux en physique (catégorie dont je fais partie).
    Mais quand je vois neveux s'en foutre royalement et même s'étonnent que j'achète des jeux en boite (ou pire des films et CD), je me dis que le marché est plié car ils représentent la catégorie majoritaire qui ne va que s’accroître avec le temps.

    Le seul paradoxe que je ne m'explique pas c'est le chiffres des ventes de consoles avec lecteurs (une majorité de machines vendues le sont avec lecteur).
    Or les gens achètent tout en numérique, alors pourquoi acheter une machine plus chère pour ne quasiment pas utiliser le dit lecteur.
    skuldleif posted the 05/20/2026 at 12:42 PM
    magneto860 bah normal ils sont beaucoup a jouer ainsi sur PS5 et en me traitant de mendiant ect... je le sais , et ce que tu fais c'est juste du bon sens ta acces a une feature sur ta console , en l'occurence du physique et de la revente , tu l'exploite et ta raison
    skuldleif posted the 05/20/2026 at 12:44 PM
    en fait je capte meme pas comment les ventes D1 demat peuvent exister et surtout en france avec une telle différence de prix physique/demat ,sans meme parler de revente
    skuldleif posted the 05/20/2026 at 12:46 PM
    je remarque aussi que ce sont bcps les jeux a longue duree de vie qui se vendent bien en demat , crimson desert black myth wukong expedition 33 fh6, les phenomenes solo PC plein pot sont souvent des jeux a duree de vie elevee ou replay value
    evasnake posted the 05/20/2026 at 12:54 PM
    Vu qu'on vend toujours des vinyles, imposs que le physique disparaisse totalement

    Mais oui, ça deviendra un produit de collectionneurs/amateurs. Le grand public lui a déjà fait la transition
    barret49201 posted the 05/20/2026 at 01:01 PM
    hypermario c'est vrai que t'aimes les games key cards j'avais oublié
    barret49201 posted the 05/20/2026 at 01:02 PM
    shirou c'est ma cousine
    hypermario posted the 05/20/2026 at 01:20 PM
    barret49201 Tu es nouveau sur Gamekyo et tu me connais ? c'est bien ce que je disais, tu es un ancien ban qui reviens troller car tu n'as pas bien appris ta lecon... perso j'en ai rien a foutre du format.
    hypermario posted the 05/20/2026 at 01:22 PM
    shirou Non, il troll en permance Link49 et Aeris de maniere gratuite
    momotaros posted the 05/20/2026 at 01:23 PM
    On est foutu, un jour ça finira par arriver et ce jour là, on se prendra toutes les pires douilles possibles et imaginables. Les éditeurs ne sont pas des enfants de coeur et ils n'attendent que ça. On pourra dire au revoir aux jeux day one à 45€-55€ et ceux qui ont les politiques tarifaires les plus agressives, se fairont un malin plaisir à nous plumer comme jamais.

    Là on a :

    Les blu ray qui ne contiennent qu'une clé (call of duty)

    Les blu ray qui ne contiennent qu'une partie du jeu (indiana jones, crimson desert)

    Les gamekey card

    Les codes dans la boite

    Toutes ces merdes sont le dernier palier avant le tout démat et malheureusement, on a fini par les accepter. J'évite de prendre les jeux dans ces formats mais pour crimson desert qui m'a beaucoup hypé, on a pas le choix donc j'ai craqué.
    adelfhitlor posted the 05/20/2026 at 01:26 PM
    Alors c'est vrai qu'entre les GKC et les récentes sorties Microsoft y'a quelques "faux" jeux physiques mais ça reste quand même assez minoritaire. Pour l'instant je ne me sens pas encore lésé par ça, je skip les jeux qui ne proposent pas de vrai physique et globalement ceux qui font ça se sont souvent ce qu'on appelle communément des bons gros jeux de merde (genre CoD). Donc de base pas bien difficiles à skip. Les seules fois où j'ai été un peu déçu de devoir skip, c'est avec quelques sorties récentes de Microsoft (Bethesda plus exactement), mais c'est pas uniquement à cause du physique, c'est dû à un foutage de gueule plus global de l'éditeur, l'absence de réel travail de localisation en fait partie.

    Donc ouais le physique est sans doute niche aujourd'hui mais je pense qu'il se maintient assez bien quand même.
    aeris201 posted the 05/20/2026 at 01:29 PM
    evasnake Vu qu'on vend toujours des vinyles, imposs que le physique disparaisse totalement


    Mais on vend pas encore des vinyles key card et des vinyles avec un code dans la pochette

    Le format physique existera toujours, mais beaucoup de studio ne proposeront plus d'edition physique ou tres tardivement.

    Hollow Knight Silksong aura droit a une version physique mais on ignore toujours quand, et ce genre de cas il y en aura de plus en plus a l'avenir. Donc oui le format physique existera toujours mais il sera consideré de moins en moins comme une priorité.
    masharu posted the 05/20/2026 at 01:29 PM
    adelfhitlor Je n'ai pas pris Crimson Desert à cause de ça, mais la faute revient à l'éditeur Plaion qui d'ailleurs fait de la merde sur un autre jeu.
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