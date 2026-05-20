Entre les Game-Key Cards, les jeux incomplets sur disque/cartouche, les téléchargements obligatoires, le démat qui explose et les abonnements type Game Pass/PS Plus, on a parfois l’impression que le support physique devient surtout un “symbole” plus qu’une vraie garantie de possession.



Et pourtant, une grosse partie des joueurs continue de défendre le physique. Pour la collection, la revente, la préservation, le côté concret… ou simplement parce qu’acheter une boîte avec juste une clé dedans, beaucoup trouvent ça absurde.



Le paradoxe, c’est que malgré les critiques, le marché continue doucement d’aller vers le tout numérique. Sur PC, le physique a quasiment disparu. Sur consoles, Sony, Microsoft et même Nintendo poussent de plus en plus dans cette direction.



Mais est-ce vraiment inévitable ?



Parce qu’en face, il y a quand même une vraie résistance : succès des éditions collectors, attachement aux cartouches Nintendo, marché rétro qui explose, joueurs qui refusent les consoles full démat, inquiétudes autour de la conservation des jeux dans 10 ou 20 ans…



Le physique survivra peut-être, mais sous une autre forme : produit premium, collector, niche pour passionnés, un peu comme le vinyle dans la musique.



Perso, ce qui me dérange le plus aujourd’hui, ce n’est même pas le démat en lui-même. C’est surtout quand un jeu physique ne contient plus réellement le jeu.