Il n’y a encore eu aucune annonce officielle, mais selon plusieurs sites marchands, l’adaptation manga du film CGIsortirait chez nous leLe tome unique sera disponible en français à cette date dans les boutiques spécialisées ainsi que dans les rayons livres des grandes surfaces. Il est déjà proposé en précommande dans plusieurs enseignes commeet autres.Pour rappel, le filmréunissait pour la première fois dans la saga Leon S. Kennedy, Chris Redfield, Jill Valentine, Rebecca Chambers et Claire Redfield dans une nouvelle affaire biologique se déroulant sur l’île d’Alcatraz.Reste désormais à voir si cette adaptation manga rencontrera le même succès que le film chez nous.