Il n’y a encore eu aucune annonce officielle, mais selon plusieurs sites marchands, l’adaptation manga du film CGI Resident Evil: Death Island
sortirait chez nous le 3 septembre 2026
.
Le tome unique sera disponible en français à cette date dans les boutiques spécialisées ainsi que dans les rayons livres des grandes surfaces. Il est déjà proposé en précommande dans plusieurs enseignes comme Amazon
, Fnac
et autres.
Pour rappel, le film Resident Evil: Death Island
réunissait pour la première fois dans la saga Leon S. Kennedy, Chris Redfield, Jill Valentine, Rebecca Chambers et Claire Redfield dans une nouvelle affaire biologique se déroulant sur l’île d’Alcatraz.
Reste désormais à voir si cette adaptation manga rencontrera le même succès que le film chez nous.
Si les persos ont une armure en scénarium pour les jeux, ils ont la double couche pour les films lol
Pour le manga, je prendrai sans déplaisir pour profiter de la patte graphique vu que c'est joliment dessiné.
Rq : sur le dessin au début de l'article j'ai confondu les mains de Leon avec les boobs de Jill...
Boobs que le mangaka expose sans problème pour la blondinette en dessous