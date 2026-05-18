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Resident Evil Requiem
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name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
Resident Evil Death Island arrive en manga en France


Il n’y a encore eu aucune annonce officielle, mais selon plusieurs sites marchands, l’adaptation manga du film CGI Resident Evil: Death Island sortirait chez nous le 3 septembre 2026.

Le tome unique sera disponible en français à cette date dans les boutiques spécialisées ainsi que dans les rayons livres des grandes surfaces. Il est déjà proposé en précommande dans plusieurs enseignes comme Amazon, Fnac et autres.

Pour rappel, le film Resident Evil: Death Island réunissait pour la première fois dans la saga Leon S. Kennedy, Chris Redfield, Jill Valentine, Rebecca Chambers et Claire Redfield dans une nouvelle affaire biologique se déroulant sur l’île d’Alcatraz.

Reste désormais à voir si cette adaptation manga rencontrera le même succès que le film chez nous.


https://www.fnac.com/a22987732/Resident-Evil-Resident-Evil-Death-Island-Zino
    tags : resident evil capcom resident evil death island resident evil code veronica remake resident evil requiem resident evil requiem dlc resident evil leaks biohazard death island resident evil death island manga biohazard death island manga
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    zevoodoo, link49
    posted the 05/18/2026 at 10:25 AM by marchand2sable
    comments (2)
    marchand2sable posted the 05/18/2026 at 10:30 AM
    J’ai moyennement aimé le film perso. Dommage qu’ils aient pas fait une nouvelle histoire comme Marhawa Desire et Heavenly Island.
    byakuyatybw posted the 05/18/2026 at 11:34 AM
    marchand2sable Pareil pas été transporté par le film et puis bon le ressort étiré à mort du "ohlala tels persos emblématiques sont infectés, comment ils vont s'en sortir?" on le connait que trop bien.
    Si les persos ont une armure en scénarium pour les jeux, ils ont la double couche pour les films lol

    Pour le manga, je prendrai sans déplaisir pour profiter de la patte graphique vu que c'est joliment dessiné.

    Rq : sur le dessin au début de l'article j'ai confondu les mains de Leon avec les boobs de Jill...
    Boobs que le mangaka expose sans problème pour la blondinette en dessous
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