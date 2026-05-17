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[Souvenir] L’époque où un jeu sortait “complet” sur une cartouche
Il fut un temps où acheter un jeu voulait dire… avoir le jeu entier.

Pas de patch day one de 40 Go, pas de contenu retiré pour être revendu plus tard en DLC, pas de connexion obligatoire, pas de roadmap sur 2 ans. Tu mettais la cartouche dans la console et c’était parti.

Que ce soit sur Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo 64 ou Game Boy, le jeu devait être terminé avant sa sortie. Les développeurs n’avaient pas la possibilité de “corriger plus tard”. Résultat : même avec des limites techniques énormes, beaucoup de jeux donnaient une impression de produit fini, pensé de A à Z.

Bien sûr, tout n’était pas parfait. Certains jeux étaient buggés, d’autres ultra difficiles pour rallonger artificiellement la durée de vie. Mais il y avait aussi quelque chose de rassurant : une fois acheté, le jeu t’appartenait réellement.

Aujourd’hui, entre les téléchargements obligatoires, les Game-Key Cards, les jeux incomplets au lancement et les serveurs qui ferment quelques années plus tard, on a parfois l’impression d’avoir perdu ce côté “objet définitif”.

Et pourtant, certaines cartouches de l’époque contenaient des mondes immenses :

- Zelda Ocarina of Time,
- Pokémon Or/Argent,
- Chrono Trigger,
- Super Metroid,
- Final Fantasy VI,
- Banjo-Kazooie…

Des jeux complets, jouables immédiatement, et qui ont marqué des générations sans mise à jour corrective pendant 10 ans.

    tags : pokemon jeux vidéo gaming game boy retro chrono trigger super metroid snes nintendo 64 dlc zelda ocarina of time nostalgie physique cartouche old school jrpg mega drive patch day one souvenir jv
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    posted the 05/17/2026 at 09:04 AM by julie54
    comments (12)
    superpanda2 posted the 05/17/2026 at 09:06 AM
    Oui, c'est aussi pour ça, ainsi que pour le plaisir de jeu immédiat, que j’ai préco l’aes+
    hypermario posted the 05/17/2026 at 09:18 AM
    un patch day one ne veux pas dire non jouable en offline... il y a encore des jeux actuelle "complet"
    jackfrost posted the 05/17/2026 at 09:19 AM
    Il y a toujours un mauvais et un bon côté
    keiku posted the 05/17/2026 at 09:23 AM
    hypermario un patch day one ne veux pas dire non jouable en offline... il y a encore des jeux actuelle "complet"

    mais un patch veut dire un jeu incomplet
    gaeon posted the 05/17/2026 at 09:30 AM
    Est ce qu'on y refléchissait vraiment à l'epoque je ne pense pas. Mais c'est sûr qu'il y avait cette simplicité, tu n'étais jamais là a espérer un DLC ou une MAJ pour ameliorer quelquechose dans un jeu. Le seul espoir c'était éventuellement d'avoir une suite toute neuve.

    Ah et aussi parl a force des choses les jeux sortaient souvent avec un degré de finition au top

    Par contre on était déjà dans la peur que le matos lâche, que ce soit la console, les jeux ou les manettes...
    5120x2880 posted the 05/17/2026 at 09:39 AM
    Commencer une partie sur Digimon PS1 pour finalement s'apercevoir que le jeu était infinis­sable. C'est mieux d'avoir accès aux fichiers directement et mettre le jeu sur le support de ton choix, c'est comme ça qu'on a pu patcher Digimon, et pour prendre les jeux dont parle l'article, qu'on a pas à choisir entre les révisions de cartouches sur N64, en gros si tu voulais les corrections de hitbox sur SMB64 tu devais racheter le jeu, pareil dans OOT mais plutôt à l'inverse, garder les bugs positifs, la musique originale du temple du feu, les symboles et le sang rouge.
    wazaaabi posted the 05/17/2026 at 10:13 AM
    C’était top.
    Rien que les DLC ça me gonfle car ils pourraient se concentrer sur du nouveau jeu mais non ça rajoute du contenu ça demande moins de ressources mais bon on a quand même énormément d’offres ça va .
    adamjensen posted the 05/17/2026 at 10:37 AM
    Pas seulement le jeu entier, mais aussi le fait d'avoir un livret et de le lire.
    Une autre époque...
    ghouledheleter posted the 05/17/2026 at 10:38 AM
    Julie54. Indiana jones est complet sur cartouche sur switch 2. Pas mal de gens le prennent pour soutenir la cause
    altendorf posted the 05/17/2026 at 10:59 AM
    5120x2880 La frustration à l’époque ! J’ai longtemps cru que j’avais une version buguée e contrairement à d’autres
    nindo64 posted the 05/17/2026 at 11:25 AM
    adamjensen Ça c'est bien un truc qu'on ne reverra plus jamais. A part dans des éditions collector, et encore. Ca me manque
    maxx posted the 05/17/2026 at 11:29 AM
    hypermario

    keiku Pas du tout. Un patch peut être pour corriger des bugs, parfois des bugs mineurs voire très rarement rencontrés pour certains jeux. Ca n'en fait en rien un jeu incomplet. C'est juste qu'avant, les bugs présent sur la cartouche restaient.
    Alors après peut être qu'à l'époque plus de jeux étaient mieux finis mais si on regarde chez certains éditeurs comme Nintendo et Sony, leurs jeux day one sont de manière générale totalement jouables sans téléchargement supplémentaires et avec peu de bugs. Ils ont quand même des patchs pour des choses mineures ou parfois des patchs pour ajouter des améliorations. Et rajouter des choses ne veut pas dire jeu de base incomplet car a l'époque, nous n'aurions simplement rien eu en plus et aurions gardé les bugs.
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