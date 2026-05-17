Il fut un temps où acheter un jeu voulait dire… avoir le jeuPas de patch day one de 40 Go, pas de contenu retiré pour être revendu plus tard en DLC,, pas de roadmap sur 2 ans. Tu mettais la cartouche dans la console et c’était parti.Que ce soit sur Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo 64 ou Game Boy, le jeu devait être terminé avant sa sortie. Les développeurs n’avaient pas la possibilité de “corriger plus tard”. Résultat : même avec des limites techniques énormes, beaucoup de jeux donnaient une impression de, pensé de A à Z.Bien sûr, tout n’était pas parfait. Certains jeux étaient buggés, d’autres ultra difficiles pour rallonger artificiellement la durée de vie. Mais il y avait aussi quelque chose de rassurant : une fois acheté, le jeuréellement.Aujourd’hui, entre les téléchargements obligatoires, les Game-Key Cards, les jeux incomplets au lancement et les serveurs qui ferment quelques années plus tard, on a parfois l’impression d’avoir perdu ce côté “objet définitif”.Et pourtant, certaines cartouches de l’époque contenaient des mondes immenses :- Zelda Ocarina of Time,- Pokémon Or/Argent,- Chrono Trigger,- Super Metroid,- Final Fantasy VI,- Banjo-Kazooie…Des jeux complets, jouables immédiatement, et qui ont marqué des générations sans mise à jour corrective pendant 10 ans.