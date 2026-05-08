Takashi Tezuka, concepteur vétéran chez Nintendo, qui a réalisé certains des jeux les plus influents de la société depuis le Super Mario Bros. original, prend sa retraite.Dans une note publiée en même temps que ses derniers résultats financiers, Nintendo a confirmé que Tezuka quittera son poste de dirigeant le 26 juin 2026.Tezuka est l'un des concepteurs de jeux les plus expérimentés de Nintendo, ayant dirigé des titres classiques tels que The Legend of Zelda , Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past et Yoshi's Island. Plus récemment, il était le producteur de Super Mario Bros. Wonder .À 65 ans, Tezuka a atteint l'âge de retraite typique de Nintendo, bien que son collaborateur de longue date, Shigeru Miyamoto (73 ans), reste actif au sein de l'entreprise en tant que membre exécutif.Ces dernières années, Nintendo a vu partir plusieurs créateurs de renom, même si certains ont préféré prendre leur retraite plutôt que de chercher du travail ailleurs.En janvier, il a été révélé que Hideki Konno (connu pour Mario Kart et Yoshi's Island) et Kensuke Tanabe (qui a travaillé sur Super Mario Bros 2 et 3, et la série Metroid Prime) avaient tous deux pris leur retraite de Nintendo.Âgés respectivement de 60 et 62 ans, Konno et Tanabe n'étaient que deux des nombreux créateurs Nintendo de renom de l'ère Famicom et Super Famicom à l'âge de la retraite ou approchant cet âge, parmi lesquels le créateur de Super Mario, Shigeru Miyamoto (73 ans), le directeur de Super Metroid, Yoshio Sakamoto (65 ans), le compositeur Koji Kondo (64 ans), le patron de Zelda, Eiji Aonuma (63 ans), et le concepteur de Super Mario Kart, Tadashi Sugiyama (66 ans).