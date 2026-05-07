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Encore un remake.. pas marre ?
C’est une vraie question que je pose : vous n’en avez pas marre des remakes/ portages sur Switch 2 ?

Aujourd’hui je vois un énième remake de la version 64 de Starfox, alors que Adventures aurait été plus rafraîchissant.

Le remake d’un jeu qui a mal vieilli, ultra court.. vendu au prix fort.

Quelle créativité chez Nintendo ces derniers temps depuis la sortie d’une console inédite euh pardon, d’une console sortie pour accueillir des remakes et mise à jour jeux switch : kirby monde oublié portage, mario wonder portage, mise a jour pour mario party, pour mario odyssey, mise a jour Zelda botw et totk, kirby riders qui est à moitié un remake, et maintenant le remake d’un remake.

Sans parler du remake de ocarina of time à venir.

Je ne suis pas « contre » les remakes ou portages, mais est il possible d’avoir des jeux INEDITS sur une nouvelle console ? En 1 an, en jeux inédits je n’ai joué qu’à : Donkey Kong Bananza, mario Kart world, et c’est tout. Le prochain Yoshi est un nouveau jeu, Dieu merci..
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    posted the 05/07/2026 at 07:38 AM by j49
    comments (13)
    thelastone posted the 05/07/2026 at 07:42 AM
    Non
    masharu posted the 05/07/2026 at 07:44 AM
    Bah un remake de Star Fox Adventure, tu aurais fais le même article. Première question, la réponse est donc débile.

    Ensuite oui c'est chiant d'avoir un 5e remake du Star Fox original et le 4e sur Star Fox 64, j'aurais vraiment voulu le Star Fox ambitieux qui combine les gameplay de Star Fox 64, Star Fox 2 et Star Fox Assault avec des phases de stratégie et des phases à pied, maintenant si ce remake peut amener à une suite qui soit ambitieuse dans cette ordre d'idée, on va croiser les doigts.
    wickette posted the 05/07/2026 at 07:47 AM
    Oui et non

    Je me dis quand meme que pleins de gens n’ont jamais joué à Starfox 64 ou meme vu de N64

    Mais un rail shooter, court, 50€, est-ce vraiment la voie à suivre pour renouveler Starfox ? Le public d’aujourd’hui attend autre chose

    Très interessant de voir les ventes et retours et pas que des nostalgiques surtout les nouveaux joueurs starfox
    zekk posted the 05/07/2026 at 07:49 AM
    Un remake Non, un remake comme ça, oui...
    yukilin posted the 05/07/2026 at 07:50 AM
    zekk : J'aurais pas dit mieux
    djfab posted the 05/07/2026 at 07:53 AM
    Il faut voir ce remake comme un jeu "en plus". Ça n'a pas d ma demandé bq de temps de développement, alors qu'un tout nouveau jeu on l'aurait eu dans deux ans. Ça permet a Nintendo d'avoir une fréquence de sortie assez soutenue. De plus, le jeu va avoir 30 ans, donc pourquoi pas pour les nostalgiques et pour un nouveau public, c'est pas inutile !
    sonilka posted the 05/07/2026 at 07:55 AM
    Tout dépend le travail réalisé sur le dit remake. La ce n'est qu'un vulgaire remake graphique alors que c'était l'occasion parfaite pour ajouter de nouvelles idées. C'est moins que le strict minimum, c'est dire. Et ca se permet le luxe d'être proposé à 50€ meme si ca aussi ce n'est pas surprenant. C'est dans la droite lignée du Nintendo de l'ère Furukawa.
    djfab posted the 05/07/2026 at 07:56 AM
    De plus ce serait dommage de laisser aux oubliettes certains grands jeux. Il faut des remakes ! (Mais de qualité !)
    j49 posted the 05/07/2026 at 07:58 AM
    Et la nouveauté c’est bien aussi non ? Ou vous prenez votre pied à refaire encore et encore les mêmes jeux ? Vous regardez aussi 5 fois le même film ?
    midomashakil posted the 05/07/2026 at 07:59 AM
    un remake d'un jeux qui date de + de 15 ou 20 ans ok mais un jeux a peine sortie comme le cas d'horizon 1 ( meme si c'est un remaster + ) bén non et 1000 non
    kikoo31 posted the 05/07/2026 at 07:59 AM
    Putain l auteur de l'article qui se contredit
    Marre des remake de StarFox ??
    J'aurais préféré celui de Star fox adventure

    ducknsexe posted the 05/07/2026 at 08:01 AM
    j49 Les jeux N64 ont mal vieilli. Nintendo va épuiser dans le catalogue de la 64 pour remaker des jeux mieux foutu.

    Les nouveaux jeux ? Splatton raider, et Yoshi and the Mysterious Boo arrive Cette année.
    rocan posted the 05/07/2026 at 08:05 AM
    On voit bien que Nintendo ressort ce jeu pour réactiver "facilement" Starfox dans les esprits avant le prochain gros jeu "aventure". Ils utilisent leurs jeux pour préparer le terrain, comme le film Mario pour Starfox.
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