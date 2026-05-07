C’est une vraie question que je pose : vous n’en avez pas marre des remakes/ portages sur Switch 2 ?
Aujourd’hui je vois un énième remake de la version 64 de Starfox, alors que Adventures aurait été plus rafraîchissant.
Le remake d’un jeu qui a mal vieilli, ultra court.. vendu au prix fort.
Quelle créativité chez Nintendo ces derniers temps depuis la sortie d’une console inédite euh pardon, d’une console sortie pour accueillir des remakes et mise à jour jeux switch : kirby monde oublié portage, mario wonder portage, mise a jour pour mario party, pour mario odyssey, mise a jour Zelda botw et totk, kirby riders qui est à moitié un remake, et maintenant le remake d’un remake.
Sans parler du remake de ocarina of time à venir.
Je ne suis pas « contre » les remakes ou portages, mais est il possible d’avoir des jeux INEDITS sur une nouvelle console ? En 1 an, en jeux inédits je n’ai joué qu’à : Donkey Kong Bananza, mario Kart world, et c’est tout. Le prochain Yoshi est un nouveau jeu, Dieu merci..
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posted the 05/07/2026 at 07:38 AM by j49
Ensuite oui c'est chiant d'avoir un 5e remake du Star Fox original et le 4e sur Star Fox 64, j'aurais vraiment voulu le Star Fox ambitieux qui combine les gameplay de Star Fox 64, Star Fox 2 et Star Fox Assault avec des phases de stratégie et des phases à pied, maintenant si ce remake peut amener à une suite qui soit ambitieuse dans cette ordre d'idée, on va croiser les doigts.
Je me dis quand meme que pleins de gens n’ont jamais joué à Starfox 64 ou meme vu de N64
Mais un rail shooter, court, 50€, est-ce vraiment la voie à suivre pour renouveler Starfox ? Le public d’aujourd’hui attend autre chose
Très interessant de voir les ventes et retours et pas que des nostalgiques surtout les nouveaux joueurs starfox
Marre des remake de StarFox ??
J'aurais préféré celui de Star fox adventure
Les nouveaux jeux ? Splatton raider, et Yoshi and the Mysterious Boo arrive Cette année.