C’est une vraie question que je pose : vous n’en avez pas marre des remakes/ portages sur Switch 2 ?



Aujourd’hui je vois un énième remake de la version 64 de Starfox, alors que Adventures aurait été plus rafraîchissant.



Le remake d’un jeu qui a mal vieilli, ultra court.. vendu au prix fort.



Quelle créativité chez Nintendo ces derniers temps depuis la sortie d’une console inédite euh pardon, d’une console sortie pour accueillir des remakes et mise à jour jeux switch : kirby monde oublié portage, mario wonder portage, mise a jour pour mario party, pour mario odyssey, mise a jour Zelda botw et totk, kirby riders qui est à moitié un remake, et maintenant le remake d’un remake.



Sans parler du remake de ocarina of time à venir.



Je ne suis pas « contre » les remakes ou portages, mais est il possible d’avoir des jeux INEDITS sur une nouvelle console ? En 1 an, en jeux inédits je n’ai joué qu’à : Donkey Kong Bananza, mario Kart world, et c’est tout. Le prochain Yoshi est un nouveau jeu, Dieu merci..