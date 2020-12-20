Qui nous explique carrément que crimson desert est le digne successeur de red dead redemption 2 niveau monde ouvert et qu'on se souviendra de crimson desert comme d'une référence niveau open world contrairement à plein de jeux surnotés bien moyens qui ne proposent même pas la même qualité globale, qui n'a même pas le dixième du contenu et d'intérêt de CD.(Ce qui rappelle l'époque où les joueurs défonçaient zelda BOTW car il copiait soit disant les autres open world et zelda botw reste une référence niveau open world contrairement à la plupart des autres open world bidons qu'on a tous oubliés.)Et que les notes ca puent la merde quand tu sais pas noter un jeu à sa juste valeur et quand tu joues que 10h alors que c'est même pas le tutoriel de CD.Il avoue lui-même qu'il n'a pas apprécié le début du jeu alors qu'il adore le jeu quand on découvre le monde et son contenu.Et que les joueurs devraient arrêter de parler en se basant sur des tests bidons qui ont à peine touché le contenu gargantuesque du jeu à faire.