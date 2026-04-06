Encore une augmentation de prix pour les PS5. 6 ans après la sortie de la console. C'est du jamais vu dans l'histoire du jeu vidéo. La version Pro atteint même les 1000 euros au complet. J'ai pas les mots et il faut arrêter de trouver des excuses. Le jeu vidéo sur console devient un luxe et la suite fait très peur.