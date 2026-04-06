profile
yanssou
23
Likes
Likers
yanssou
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 903
visites since opening : 1950832
yanssou > blog
all
[Conkerax] Une console de jeu à 1000 Balles ! On y est ! Merci Sony !


Encore une augmentation de prix pour les PS5. 6 ans après la sortie de la console. C'est du jamais vu dans l'histoire du jeu vidéo. La version Pro atteint même les 1000 euros au complet. J'ai pas les mots et il faut arrêter de trouver des excuses. Le jeu vidéo sur console devient un luxe et la suite fait très peur.
https://www.youtube.com/watch?v=r9OZMCjpIFk
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    xynot
    posted the 04/06/2026 at 07:26 PM by yanssou
    comments (11)
    negan posted the 04/06/2026 at 07:35 PM
    Il fait l'acteur alors qu'il va l'avoir gratuite.
    kalas28 posted the 04/06/2026 at 07:45 PM
    honteux pour sony. clairement on ne vit pas dans un monde ou tout à augmenté en masse, ou tous les produits tech on prix des flambée de tarifs. non non

    bref laissons tous ces teubés du net là ou ils sont on s'en portera bien mieux
    skuldleif posted the 04/06/2026 at 07:56 PM
    ecosysteme FERME ,puissance limité (on parle d'une 5060ti)
    1000€
    mdr
    bennj posted the 04/06/2026 at 08:05 PM
    kalas28 Genre au bout de 6 ans sur le marché l'intégralité de prix des composants de la PS5 n'ont pas baissé (le gpu est le même qu'il y a 6 ans) pour compenser l'augmentation de prix de certains autres ? Faut arrêter de nous prendre pour des cons, lors de la premiere augmentation de tarif il n'y avait la bulle de l'IA et ca ne les a pas empêché d'augmenter les prix. Ils le font car ils le peuvent car derrière le prix des cartes graphiques de nouvelles génération lui a explosé et pareil pour la DDR5 (sauf que pour la ram les prix sont en train de redescendre j'imagine que Sony va du coup baisser ses prix), mais surtout il y a GTA6 qui arrive et qui fera vendre des PS5 par palette quel que soit le prix, vu que tout de facon il n'y a plus de concurrence chez Xbox.

    negan 1. T'en sais rien. 2. T'es d'accord avec lui.
    khazawi posted the 04/06/2026 at 08:22 PM
    Le jeu vidéo dans les années 90 était déjà un luxe. Les jeux Nintendo étaient déjà à 100e avrc l'inflation. Je ne parle même pas de la Neo Geo...
    PlayStation avec son fameux 299 avait cassé le marché et ironiquement il est celui qui le ramène a ce qu'il était au départ
    ravyxxs posted the 04/06/2026 at 08:35 PM
    negan Gars, soit logique, c'est son taf wesh....
    bigb0ss posted the 04/06/2026 at 09:41 PM
    For the payeur
    kikoo31 posted the 04/06/2026 at 09:43 PM
    Apple a peur
    forte posted the 04/06/2026 at 09:56 PM
    negan Un bel acteur ouai, il a surement la pro depuis sa sortie, j'en mettrait ma main au feu. Pire encore, il se prend pour le chevalier blanc du physique, mais étrangement il se vante que très rarement d'acheter du physique. En même temps, les éditeurs lui file des clefs. Surtout qu'en plus de ca, il déblatère pas mal de conneries sur le démat. Bref, une vraie contradiction
    bennj posted the 04/06/2026 at 10:48 PM
    forte ben oui les éditeurs lui envoient des clés vu qu'il fait énormément de tests de jeux qui viennent de sortir. Oh wait je viens d'aller sur sa chaine et il n'y en a pas. C'est fou ca
    metroidvania posted the 04/06/2026 at 11:52 PM
    negan tu lui arrives même pas à l'oreille. Donc ????
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo