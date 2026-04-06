Encore une augmentation de prix pour les PS5. 6 ans après la sortie de la console. C'est du jamais vu dans l'histoire du jeu vidéo. La version Pro atteint même les 1000 euros au complet. J'ai pas les mots et il faut arrêter de trouver des excuses. Le jeu vidéo sur console devient un luxe et la suite fait très peur.
bref laissons tous ces teubés du net là ou ils sont on s'en portera bien mieux
1000€
mdr
negan 1. T'en sais rien. 2. T'es d'accord avec lui.
PlayStation avec son fameux 299 avait cassé le marché et ironiquement il est celui qui le ramène a ce qu'il était au départ