Selon plusieurs témoignages entre 2024 et 2025 :



- harcèlement organisé visant certains employés

- blacklisting interne

- favoritisme et « copinage »

- fraude et pratiques douteuses

- tentatives de pousser certains salariés vers la sortie



Glen Israel (Ex Directeur Artistique chez Halo Studios) :



" Entre janvier 2024 et juin 2025, j’ai été témoin ou victime de nombreux actes contraires à l’éthique et/ou illégaux commis par de hauts responsables de Halo Studios, notamment (mais sans s’y limiter) la mise sur liste noire, la fraude, le favoritisme et le népotisme généralisés (se manifestant par des entraves au recrutement et à l’avancement de carrière), ainsi que de multiples campagnes de harcèlement visant à provoquer le licenciement déguisé d’employés « indésirables » par ailleurs en règle."



"Compte tenu du nombre de personnes qui m’ont contacté en privé depuis mon premier message en octobre dernier, je soupçonne fortement ce qui suit :



– Que Microsoft organise ou instrumentalise systématiquement les licenciements pour se débarrasser des employés ayant déposé des plaintes légitimes et efficaces, masquant ainsi ces représailles sous un vernis de « justification commerciale ».



– Que les organisations et les enquêtes au sein du département des Ressources Humaines de Microsoft sont délibérément cloisonnées afin de dissimuler les responsabilités et de se ménager un déni plausible.



Si vous partagez ces soupçons ou pouvez les étayer, n’hésitez pas à me contacter en privé."



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