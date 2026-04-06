Selon plusieurs témoignages entre 2024 et 2025 :
- harcèlement organisé visant certains employés
- blacklisting interne
- favoritisme et « copinage »
- fraude et pratiques douteuses
- tentatives de pousser certains salariés vers la sortie
Glen Israel (Ex Directeur Artistique chez Halo Studios) :
" Entre janvier 2024 et juin 2025, j’ai été témoin ou victime de nombreux actes contraires à l’éthique et/ou illégaux commis par de hauts responsables de Halo Studios, notamment (mais sans s’y limiter) la mise sur liste noire, la fraude, le favoritisme et le népotisme généralisés (se manifestant par des entraves au recrutement et à l’avancement de carrière), ainsi que de multiples campagnes de harcèlement visant à provoquer le licenciement déguisé d’employés « indésirables » par ailleurs en règle."
"Compte tenu du nombre de personnes qui m’ont contacté en privé depuis mon premier message en octobre dernier, je soupçonne fortement ce qui suit :
– Que Microsoft organise ou instrumentalise systématiquement les licenciements pour se débarrasser des employés ayant déposé des plaintes légitimes et efficaces, masquant ainsi ces représailles sous un vernis de « justification commerciale ».
– Que les organisations et les enquêtes au sein du département des Ressources Humaines de Microsoft sont délibérément cloisonnées afin de dissimuler les responsabilités et de se ménager un déni plausible.
Si vous partagez ces soupçons ou pouvez les étayer, n’hésitez pas à me contacter en privé."
Pour plus d'info, lien en source.
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posted the 04/06/2026 at 08:59 AM by gameslover
Mais si c'est vrai et bien que la sentence divine soit !
J'aime pas quand on prend l'opinion à partit pour regler ses histoires encore plus quand l'opinion n'a aucun éléments, faits, certitudes autre que la parole de la "victime" à sa dispositon.
les modifications et/ou nouvelles lois votées ces dernières années dans notre beau pays à l’avantage du patronat ont accéléré et encouragé cela…
Quand une entreprise prospère et gagne de l'argent, les employés sont bien traiter et engager, quand la croissance et les marge diminue, il se font harceler et licencier...
Bref ainsi fonctionne le monde, dans tous les secteurs et dans toute les boite
et dire que trump adore les gens comme ça qui écrase les autres .
Y’avait rien de pire que les chefs des usines et structures agricoles communistes.
Alors oui nous sommes plus protégés, mais plus l’entreprise est grosse, plus se séparer de quelqu’un est simple, les frais de prud’hommes sont budgétisés et basta…
Suffit de lister les arrêtés et modifs de lois depuis une dizaine d’années pour voir que tout est de plus en plus facilité pour les patrons.
On va vers un modèle à l'américaine.
matarise non mais Microsoft c'est juste du n'importe quoi dans le jeu vidéo les gars n'ont jamais compris que c'est le marketing qui vend et pas la puissance, la ludothèque, le prix etc
Un seul mot MARKETING depuis la PcEngine jusqu'à la PS8 et la Switch 32.
Microsoft c'est juste aussi hasbeen que l'individu du dessus