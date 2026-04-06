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Microsoft, Halo Studio : Entre harcèlement et fraude
Selon plusieurs témoignages entre 2024 et 2025 :

- harcèlement organisé visant certains employés
- blacklisting interne
- favoritisme et « copinage »
- fraude et pratiques douteuses
- tentatives de pousser certains salariés vers la sortie

Glen Israel (Ex Directeur Artistique chez Halo Studios) :

" Entre janvier 2024 et juin 2025, j’ai été témoin ou victime de nombreux actes contraires à l’éthique et/ou illégaux commis par de hauts responsables de Halo Studios, notamment (mais sans s’y limiter) la mise sur liste noire, la fraude, le favoritisme et le népotisme généralisés (se manifestant par des entraves au recrutement et à l’avancement de carrière), ainsi que de multiples campagnes de harcèlement visant à provoquer le licenciement déguisé d’employés « indésirables » par ailleurs en règle."

"Compte tenu du nombre de personnes qui m’ont contacté en privé depuis mon premier message en octobre dernier, je soupçonne fortement ce qui suit :

– Que Microsoft organise ou instrumentalise systématiquement les licenciements pour se débarrasser des employés ayant déposé des plaintes légitimes et efficaces, masquant ainsi ces représailles sous un vernis de « justification commerciale ».

– Que les organisations et les enquêtes au sein du département des Ressources Humaines de Microsoft sont délibérément cloisonnées afin de dissimuler les responsabilités et de se ménager un déni plausible.

Si vous partagez ces soupçons ou pouvez les étayer, n’hésitez pas à me contacter en privé."

Pour plus d'info, lien en source.
Xboxygen - https://www.xboxygen.com/News/353618-halo-en-pleine-tourmente-un-veteran-accuse-le-studio-et-microsoft-de-pratiques-illegales-et-de-harcelement
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    riddler
    posted the 04/06/2026 at 08:59 AM by gameslover
    comments (20)
    heracles posted the 04/06/2026 at 09:23 AM
    C'est ça le wokistan chez MS ? Quand on sait qu'ils y vont à fond la caisse avec les DEI et vu ces témoignages
    rasalgul posted the 04/06/2026 at 09:23 AM
    J'ai tout de suite penser à victimisation je sais pas pourquoi

    Mais si c'est vrai et bien que la sentence divine soit !
    foxstep posted the 04/06/2026 at 09:24 AM
    Mais frere on s'en fou de vos dramas c'est bon, reglez vos merdes entre vos et un juge au tribunal. On est interessé par le JV ici.
    rasalgul posted the 04/06/2026 at 09:24 AM
    heracles bordel t'es encore coincé dans le passé toi qu'est-ce que t'es hasbeen
    zekk posted the 04/06/2026 at 09:24 AM
    J’ai l'impression que c’est vraiment propre à toute l'industrie malheureusement
    matarise posted the 04/06/2026 at 09:31 AM
    rasalgul sous l'ère spencer y a quand même eu une gestion catastrophique de certains studio et 343 ou maintenant halo studio en fait partie j'espère juste qu'avec la nouvelle dirigeante tout sa va s'améliorer
    heracles posted the 04/06/2026 at 09:31 AM
    rasalgul Ok le fan boy
    derno posted the 04/06/2026 at 09:40 AM
    J'ai déjà eu des collègues dont le licenciement étaient totalement légitime, prévenu à mainte reprises par nous ou la direction, qui sont tombés des nus quand quand la sanction est arrivé et clamant leur incompréhension à qui veut bien l'entendre.

    J'aime pas quand on prend l'opinion à partit pour regler ses histoires encore plus quand l'opinion n'a aucun éléments, faits, certitudes autre que la parole de la "victime" à sa dispositon.
    darksector posted the 04/06/2026 at 09:45 AM
    Pratiques malheureusement répandues un peu partout, même en France.

    les modifications et/ou nouvelles lois votées ces dernières années dans notre beau pays à l’avantage du patronat ont accéléré et encouragé cela…
    shambala93 posted the 04/06/2026 at 10:40 AM
    Ouais ouais à voir l’enquête mais le terme de harcèlement est fort et il engage ! C’est parfois se moquer de ceux qui souffrent ou ont réellement souffert d’harcellement.
    ravyxxs posted the 04/06/2026 at 10:52 AM
    T'es dans mon équipe tu fais ça, tu prends tellement cher niveau coup de pression, puis direct chez la RH !! Les responsables d'équipe sont des merdes c'est tout.
    keiku posted the 04/06/2026 at 11:23 AM
    De toute manière faire croire qu'une entreprise est différente d'une autre...

    Quand une entreprise prospère et gagne de l'argent, les employés sont bien traiter et engager, quand la croissance et les marge diminue, il se font harceler et licencier...

    Bref ainsi fonctionne le monde, dans tous les secteurs et dans toute les boite
    mafacenligne posted the 04/06/2026 at 11:55 AM
    ravyxxs encore l'esprit petit chef capitaliste qui fout la merde !
    et dire que trump adore les gens comme ça qui écrase les autres .
    zerdow posted the 04/06/2026 at 11:57 AM
    Darksector la France est l’un , si ce n’est le pays au monde où le salarié est le mieux protéger face au patron. Ce ne veux pas dire que certains patrons ne magouilles pas , mais c’est assez facile de la leur mettre profonde si ils te font chier.
    shambala93 posted the 04/06/2026 at 12:26 PM
    mafacenligne
    Y’avait rien de pire que les chefs des usines et structures agricoles communistes.
    roivas posted the 04/06/2026 at 12:38 PM
    shambala93 les directeurs de magasins se défendent très bien.
    darksector posted the 04/06/2026 at 01:35 PM
    zerdow C'est beaucoup plus simple pour une boite de virer quelqu'un maintenant crois moi...
    Alors oui nous sommes plus protégés, mais plus l’entreprise est grosse, plus se séparer de quelqu’un est simple, les frais de prud’hommes sont budgétisés et basta…
    Suffit de lister les arrêtés et modifs de lois depuis une dizaine d’années pour voir que tout est de plus en plus facilité pour les patrons.

    On va vers un modèle à l'américaine.
    darksector posted the 04/06/2026 at 01:46 PM
    keiku Exactement, On ne peut pas mieux expliquer le monde du travail.
    rasalgul posted the 04/06/2026 at 02:19 PM
    heracles je dis que t'es hasbeen parce que tu utilises le mot wokistan surtout

    matarise non mais Microsoft c'est juste du n'importe quoi dans le jeu vidéo les gars n'ont jamais compris que c'est le marketing qui vend et pas la puissance, la ludothèque, le prix etc
    Un seul mot MARKETING depuis la PcEngine jusqu'à la PS8 et la Switch 32.

    Microsoft c'est juste aussi hasbeen que l'individu du dessus
    jackfrost posted the 04/06/2026 at 06:03 PM
    zekk Certaines personnes sont embauchées pour créer des conflits.
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