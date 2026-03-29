God of war mais quel putain de licence culte, Kratos quel perso iconique.Aprés avoir trainer sur GOW ragnarok sur 8 mois environ pour le finir, trés bon jeu mais non de putain de sa mére les phases atreus à vomir chaque fois que le me me balance dans je laisse le jeu en pause des semaines voir mois sans le courage de le relancer le jeu, mais avec Kratos c'est toujours le pied meme si le scenario et l'intrigue sont moins alléchante que GOW2018.Et aprés je me m'était lancé Valhalla et la j'ai vraiment pris mon pied, j'ai l'impression limite que les devs chez SSM se sont rendu compte qu'ils nous ont souler nous fans GOW premier de nom avec les phases Atreus au gameplay cringe. Et le sans trop spoil y'as eu une nostalgie GOW greek saga qui se reveille doucement, et comme par hasard en cette periode le remake de la trilogy fut annoncé, et la BOOM je me dit putain faut que me les refasse.Et ce n'est pas tout, et il est la le truc de dignue je vous confie un secret (enfin si on peut l'appeler comme ça), ça fait genre quelque moi, et j'avais moi meme oublié cela, j'avais fait un reve ou je joue à une sorte de GOW mytholgie greque, ça ressemblais assez au tout premier sans l'etre autant, mais au fait je me suis rendu compte aprés que ce reve signifiait que j'ai un folle envie de refaire le jeu sans m'en rendre compte.Alors en refaisant les jeux je me suis pris un pied de ouf, en particulier le tout premier mais putain qu'il est phénoménal et quel aura, je pense que c'est aussi du à mon reve et aussi celui que j'ai pas fait depuis le plus longtemps et que j'ai le plus oublié. Un pied ouf aussi sur les 2 et 3, tellement de moment culte, limite chaque pas c'est un truc culte, ultra rare sont les jeux de ce niveau. Dommage qu'il y'a pas moyen de se faire les 1 et 2 en normal sans streaming mais c'est déja ça.Le truc aussi c'est que ces jeux ont exposé à quel point les ancienne manettes playstation sont plus solide que les dual sens qui font camelotte à coté, je vous jure j'était sous le choc sur ce point mais on s'en rends tellement pas compte.Mais bref quel saga culte, j'ai déja envie de les refaire mais bon le streaming ça souale un peu j'aimerais bien qu'ils sortent un edition des jeux classique en additionnant dendans les jeux psp et ascension. Les god of war en tout cas pour moi reste sans égale, malgrés les excellent bayonetta ou dmc GOW reste les mieux paufiner dans la gloabilité, le coté seamless, la narration, le focus sans l'eparpiellement à la con d'un dmc5 parex ex, bref. Vive God Of War, vive Kratos, vivement les remake en esperant que Santa Monica vont assuré les jeux comme ils ont déja fait.