1996 - 2026
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Resident Evil Requiem
5
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name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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Resident Evil Requiem s’offre sa première grosse mise à jour


Au programme dans cette première grosse mise à jour :

Plusieurs corrections de bugs viennent améliorer la stabilité globale du jeu. Certaines expressions faciales ont également été retravaillées dans plusieurs scènes, tandis que les sous-titres bénéficient d’une meilleure traduction dans certaines langues.

Mais la principale nouveauté reste l’ajout du mode photo avec de nombreux cadres, filtres, autocollants et poses pour Leon et Grace. Un ajout sympathique qui devrait ravir les amateurs de clichés.

Cette mise à jour reste toutefois une étape avant du contenu plus conséquent. En effet, le directeur du jeu, Koshi Nakanishi, a confirmé l’arrivée d’un mode bonus pour mai, tandis qu’un DLC narratif est en développement, sans aucune date de sortie pour le moment.

Une suite de contenu à surveiller de près donc.








Famitsu & Capcom - https://x.com/RE_Games/status/2037469998772301946
    tags : resident evil capcom resident evil 9 resident evil requiem resident evil requiem dlc resident evil requiem mode photo resident evil 9 mode photo biohazard 9 mode photo resident evil requiem mode bonus resident evil requiem koshi nakanishi
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    adamjensen
    posted the 03/28/2026 at 11:50 AM by marchand2sable
    comments (4)
    adamjensen posted the 03/28/2026 at 11:56 AM
    C'est surtout le Mode Bonus qui m'intéresse en attendant le DLC, mais c'est cool quand même.
    marchand2sable posted the 03/28/2026 at 12:03 PM
    adamjensen


    Complètement la flemme de ressortir le jeu juste pour ça. Je vais attendre sagement le mode bonus avec ****, je sais qu'il est *pas* mort c'est impossible.
    adamjensen posted the 03/28/2026 at 12:13 PM
    marchand2sable
    Oui, c’est clair que juste pour le mode photo, c’est une perte de temps inutile.

    Oui, effectivement, il y a eu plusieurs confirmations de différent genres, mais on peut s'en apercevoir par nous-mêmes en jeu de toute façon.
    J’espère vraiment que ce sera avec ce perso, ou au moins un truc bien.
    Si c’est juste un Mode Mercenaries, perso, je serais un peu déçu.
    cyr posted the 03/28/2026 at 02:04 PM
    C'etais donc ça la mise a jour d'hier? Bon vu la vitesse , je pense pas que la mise a joue pèse lourd. Du moins sur switch2.
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