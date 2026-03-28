Au programme dans cette première grosse mise à jour :
Plusieurs corrections de bugs viennent améliorer la stabilité globale du jeu. Certaines expressions faciales ont également été retravaillées dans plusieurs scènes, tandis que les sous-titres bénéficient d’une meilleure traduction dans certaines langues.
Mais la principale nouveauté reste l’ajout du mode photo avec de nombreux cadres, filtres, autocollants et poses pour Leon et Grace. Un ajout sympathique qui devrait ravir les amateurs de clichés.
Cette mise à jour reste toutefois une étape avant du contenu plus conséquent. En effet, le directeur du jeu, Koshi Nakanishi
, a confirmé l’arrivée d’un mode bonus pour mai, tandis qu’un DLC
narratif est en développement, sans aucune date de sortie pour le moment.
Une suite de contenu à surveiller de près donc.
Complètement la flemme de ressortir le jeu juste pour ça. Je vais attendre sagement le mode bonus avec ****, je sais qu'il est *pas* mort c'est impossible.
Oui, c’est clair que juste pour le mode photo, c’est une perte de temps inutile.
Oui, effectivement, il y a eu plusieurs confirmations de différent genres, mais on peut s'en apercevoir par nous-mêmes en jeu de toute façon.
J’espère vraiment que ce sera avec ce perso, ou au moins un truc bien.
Si c’est juste un Mode Mercenaries, perso, je serais un peu déçu.