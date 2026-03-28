Au programme dans cette première grosse mise à jour :Plusieurs corrections de bugs viennent améliorer la stabilité globale du jeu. Certaines expressions faciales ont également été retravaillées dans plusieurs scènes, tandis que les sous-titres bénéficient d’une meilleure traduction dans certaines langues.Mais la principale nouveauté reste l’ajout du mode photo avec de nombreux cadres, filtres, autocollants et poses pour Leon et Grace. Un ajout sympathique qui devrait ravir les amateurs de clichés.Cette mise à jour reste toutefois une étape avant du contenu plus conséquent. En effet, le directeur du jeu,, a confirmé l’arrivée d’un mode bonus pour mai, tandis qu’unnarratif est en développement, sans aucune date de sortie pour le moment.Une suite de contenu à surveiller de près donc.