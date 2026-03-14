Selon une fuite relayée par le leaker lego_minecraft_goat sur Instagram, un modèle inspiré de la toute première PlayStation serait actuellement en préparation chez LEGO.Le set reproduirait la célèbre console sortie dans les années 1990, avec au moins une manette incluse. D’après les informations partagées, il s’agirait vraisemblablement de la manette originale dépourvue de sticks analogiques, celle qui accompagnait les premières PS1 avant l’arrivée des versions DualShock.Toujours selon la fuite, la construction compterait 1911 pièces. Un chiffre inférieur à certains autres sets rétro de LEGO inspirés du jeu vidéo, comme ceux basés sur les consoles Atari 2600 (239,99 euros) ou NES (269,99 euros), qui dépassaient les 2500 pièces. Le tarif serait en conséquence un peu plus contenu : le set PlayStation serait attendu à 159,99 euros, avec une sortie envisagée pour la période des fêtes de fin d’année 2026.Pour l’heure, ni LEGO ni Sony n’ont officialisé l’existence d’un tel produit. Si la rumeur se confirme, ce modèle viendrait enrichir la série de sets nostalgiques dédiés aux consoles cultes.