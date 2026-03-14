- Nouveau top et on va (encore) reparler de Resident Evil, et des 2 épisodes avec Ethan. Cette fois, 2 jeux cumulés en 1 top, à savoir RE7 et RE8. Quels sont les boss les plus difficiles des 2 jeux ? Je précise que j'inclus aussi les boss des DLC de RE7.10)- C'est le chef des lycans, et on dirait un boss tout droit sorti de Bloodborne. On le rencontre pour la première fois au tout début du jeu pendant l'assaut des lycans. On l'affrontera ensuite dans sa tanière vers la fin du jeu. Il attaque avec un énorme marteau dans un espace réduit. Pas vraiment de stratégie, juste bourriner mais il a beaucoup de vie.9)- Bon il fait plus office de mini boss que de boss dans la mesure où il n'est pas obligatoire de le tuer mais bon... C'est le loup garou à 4 pattes, il yen a 2 dans le jeu, dehors il nous met la misère, il faudra vite se planqué une fois qu'on lui a tirer dessus car il nous rattrape très vite. Le 2 ème combat est plus difficile car il se planque dans les champs, ce qui fait qu'il peut nous sauter dessus sans qu'on s'en aperçoive. Il a beaucoup de vie, mieux vaut faire chanter ses armes les plus puissantes.8 )- C'est le monstre cybernétique qui nous attaque dans l'usine de Heisenberg. Son point faible c'est son dos qu'il faudra viser en priorité, c'est un peu l'enfer car le bougre n'arrête pas de bouger, et de tout cramer avec son lance flamme. Il a énormément de point de vie, et j'ai quand même galérer contre lui, les mines seront super efficace car ça le stun. Dans la 2 ème partie du combat, il sera plus rapide et se retournera plus vite pour pas qu'on ait le temps de shooter son dos.7)- Lui, il m'a vraiment fait galérer surtout que j'avais du mal à me faire au système de combat avec Joe à base de coup de poing je trouvais ça assez mal foutu. Ça a été un calvaire ce boss en parti à cause de ça. On l'affronte 2 fois dans le DLC, mais le plus difficile étant bien entendu le combat final.6)- Vraiment une galère en hardcore, elle est difficile à toucher puisqu'elle vole autour de la tour. Le sniper sera votre arme de prédilection contre elle mais les munitions se font rare... Sa deuxième forme est néanmoins plus simple car elle est plus facile à esquiver, mais alors la première j'ai bien galérer surtout qu'elle a de la vie bordel ! C'est un des meilleurs combats de boss du 8 néanmoins.5)- La dernière forme de Jack Baker, plein de yeux partout donc pas mal de points faible mais pas si évident que ça à toucher car le bougre n'arrête pas de bouger et surtout il tape très fort avec ses tentacules. Un bon boss néanmoins mais ouais il est balèze et surtout des yeux sont longs à détruire, encore une fois prévoyez pas mal de munitions.4)- Si les boss d'avant étaient difficile, là on rentre dans les vraiment pète couilles et on commence avec Lucas, boss du DLC avec Chris. Cet espèce de colosse difforme est un enfer tant il est balèze, j'en ai chier contre lui, surtout qu'il met la pression car il met du gaz toxique dans la pièce, il faudra vite résoudre le problème tout en affrontant le boss ce qui fait 2 choses à gérer en même temps. N'empêche, j'étais bien content de lui faire sa fête tant il m'aura emmerder dans le jeu de base ce psychopathe.3)- Ce poisson visqueux à la 3 ème place de mon classement. Un ENFER. Vraiment fort bien qu'il arrête pas de se lamenter qu'il est nul. En plus, il m'avait eu par surprise la première fois car il lance une pluie acide sans crier gare et je suis mort comme un con.. Il faut impérativement se planquer dans les abris quand il fait ça. Mais même en dehors de ça, c'est un sac à PV de l'angoisse, sérieux j'ai cru qu'il crèverai jamais en hardcore j'en pouvais plus ! Et qu'est ce que ses attaques font mal aussi, j'en ai gaspiller du soin.2)- Un boss qui m'a exaspéré, déjà parce que je trouve le combat complètement nul mais aussi parce qu'elle est balèze et que ses attaques sont souvent incompréhensible ce qui fait que j'avais souvent un sentiment d'injustice de me faire toucher pour rien. En plus, les 2 personnages arrêtent pas de s'envoyer des pics à ce moments là mais juste fermer vos gueules !!! Des fois, j'avais l'impression de pas la toucher mais en fait si et inversement, vraiment ce boss m'a fait péter un câble.1)- Certe c'est le boss le plus difficile pour moi des 2 jeux mais à l'inverse de Miranda, j'ai adoré ce boss mais oui je confirme après l'avoir affronté en survie que c'est le boss le plus hard..Je parle bien évidemment de sa formation mutée dégueulasse. Les insectes qu'elle ponds sont également insupportable et Marguerite se planque pour nous surprendre, nous sauter dessus et nous faire extrêmement mal. Son point faible se situe au niveau de son minou (désolé mais c'est vrai) et il faudra donc pruner à cet endroit là avec le pompe, lance flamme ou lance grenade. Quand j'ai réussi à la tuer je crois il me restait genre 10 balles de flingue et une herbe tant elle m'a tout fait utiliser vu le nombre de point de vie qu'elle a..Un boss excellent mais qu'est ce qu'il est éprouvant.Voilà j'espère que ce top vous aura plu, j'ai très hâte de commencer Requiem et peut être qu'il aura aussi un top de ce genre. A bientôt et bon week-end !