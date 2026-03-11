accueil
conférence live Jason ronald Xbox Helix , Path tracing confirmé , version alpha pour les devs 2027
voilou si vous vouliez la voir
https://youtu.be/gzMFp0o4tp0
posted the 03/11/2026 at 05:25 PM by
skuldleif
comments (
20
)
skuldleif
posted
the 03/11/2026 at 05:26 PM
ah merde il a cut donc ya que les 10 premieres minutes
zboubi480
posted
the 03/11/2026 at 05:34 PM
skuldleif
à mon avis, vu la bombe que vient de lâcher Jason Ronald sur le Path Tracing dispo sur Helix, va pas y avoir beaucoup de post sous ton blog
patrickleclairvoyant
posted
the 03/11/2026 at 05:35 PM
Des tas de mots inutiles pour jouer à 30fps au final
taiko
posted
the 03/11/2026 at 05:35 PM
zboubi480
pourquoi?
skuldleif
posted
the 03/11/2026 at 05:39 PM
patrickleclairvoyant
skuldleif
posted
the 03/11/2026 at 05:40 PM
premiers dev kit pour 2027
https://www.theverge.com/games/893119/xbox-project-helix-jason-ronald-gdc-2026
ouroboros4
posted
the 03/11/2026 at 05:45 PM
Tout ça pour rien
jaysennnin
posted
the 03/11/2026 at 05:51 PM
on dirait que la promesse sera tenue sur les specs, bon je peux déjà commencer à économiser
patrickleclairvoyant
posted
the 03/11/2026 at 06:22 PM
Sinon l’histoire la bibliothèque Xbox et Xbox 360. Ça sera comme sur SX où il y aura vraiment tous les jeux compatibles?
Car il y’a trop de jeux bloqués sur 360 et ps3 qui ne sont pas sortis sur pc
newtechnix
posted
the 03/11/2026 at 06:24 PM
C'est un peu moche pour Philou....les nouveaux débarquent et hop présentation
ravyxxs
posted
the 03/11/2026 at 06:30 PM
Dernière console hybride Microsoft, ça vaudra un prix de dingue dans des années.
walterwhite
posted
the 03/11/2026 at 06:36 PM
ravyxxs
Dernière console tout court
Va-t-elle dépasser les 10 millions de ventes ?
zboubi480
posted
the 03/11/2026 at 06:38 PM
patrickleclairvoyant
https://x.com/i/status/2031788662459892011
ravyxxs
posted
the 03/11/2026 at 06:39 PM
Et c'est pas moi qui le dit mais DF. Pas sûr hein, mais ça se dirige tout comme, zéro hype d'après eux, et ça va pas se vendre des masses. Je me demande si je l'acheterais pas pour la collection....
Les parlent déjà de dev avec des devs kits qui sont pas du tout enthousiasmé,tout comme la Serie S. Alors qu'il me semble Microsoft a mis en place des outils pour aider les devs.
walterwhite
Franchement si elle fait 10 sur 2 ans ça serait un exploit je pense.
walterwhite
posted
the 03/11/2026 at 06:40 PM
ravyxxs
Durant toute sa vie oui et je suis gentil sur l’estimation. Ça va faire du 5-6 millions grand MAX vu l’état de mort cérébrale de la marque.
raoh38
posted
the 03/11/2026 at 06:40 PM
On s'en fout des aigris sa va être une bete technologique pas pour les breles qui veulent jouer en 1080p
soulfull
posted
the 03/11/2026 at 06:48 PM
Et moi qui voulait racheter certains de mes jeux series x sur Ps5 pro, je pense que je vais finalement attendre la prochaine Xbox pour y jouer dans les meilleures conditions.
ravyxxs
posted
the 03/11/2026 at 06:48 PM
raoh38
La Steam box va probablement lui faire de l'ombre.
raoh38
posted
the 03/11/2026 at 06:54 PM
ravyxxs
pas la même cible, c'est comme les consoles pc portables tu as du steam deck pas chère et tu as du rogue one très chere et sa se vend super bien quand même.Et puis il me semble pas que la steam box te permette de jouer a xbox ou gamepass voir au store epic games.
Par contre , au contraire cela créait toujours une emulation sur les ventes.
Comme sur steam et pour les cartes graphiques par exemple tu as une majorité qui achete de petites cartes mais aussi beaucoup de joueurs qui mettent minimum 600 balles dans des plus haut de gamme , le potentiel est la pour les ventes, faudra t'il bien le marketter.
patrickleclairvoyant
posted
the 03/11/2026 at 06:57 PM
zboubi480
Merci! Mais reste à voir comment. Si mon vieux CD de Jet Set Radio Futur n’est pas compatible ça ne sert à rien
