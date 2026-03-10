profile
Yoshi and the Mysterious Book
4
Likers
name : Yoshi and the Mysterious Book
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : plates-formes
read the reviews
add a review
add a press review
profile
jofe
0
Like
Likers
jofe
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 20
visites since opening : 50758
jofe > blog
Surprise: Nintendo ne vendra pas le nouveau Yoshi à 70 balles





Bon, après, on se rappelle que Nintendo justifiait les prix par la 'valeur' des produits et des expériences proposées. Alors est-ce un début de remise en question sur leur politique tarifaire, or le signe qu'il ne faudra pas attendre grand chose de cet opus ?
Nintendo - https://www.nintendo.com/fr-fr/Jeux/Jeux-Nintendo-Switch-2/Yoshi-and-the-Mysterious-Book-2915259.html?srsltid=AfmBOorp5oDqITfKZYWQIn7lPBTRRd3XXyKLwSbcdiVZDo1VM-ueUZco
    tags : yoshi
    1
    Like
    Who likes this ?
    kisukesan
    posted the 03/10/2026 at 03:25 PM by jofe
    comments (5)
    shanks posted the 03/10/2026 at 03:30 PM
    ça veut tout et rien dire.

    DK Bananza était pas à 80 balles et pourtant, son contenu était très correct.
    Inversement, les mecs nous mettent 80€ pour le portage Switch 2 de Mario Wonder donc faut pas chercher la logique.
    forte posted the 03/10/2026 at 03:32 PM
    Parfait, ca sera 45 chez Leclerc !
    kikoo31 posted the 03/10/2026 at 03:47 PM
    shanks La logique c'est qu'un Dk et un Yoshi ne font pas autant vendre qu'un "Mario"
    et Nintendo veut un max de flouze sur la vente des jeux mario je suppose

    je mettrais des billets que le prochain mario 3D est à 80/90 balles
    rocan posted the 03/10/2026 at 03:50 PM
    Je pense qu'il est considéré comme un jeu petit à moyen, que ce soit en terme de temps de développement ou de durée de vie. Donc 60 balles.
    magneto860 posted the 03/10/2026 at 04:20 PM
    La valeur des produits ou la valeur de la licence ?
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo