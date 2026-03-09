profile
skuldleif
skuldleif > blog
Pickmon un nouveau Pokémon/palworld like (plagiat évident) vient de pop sur STEAM


putin







https://store.steampowered.com/app/4358270/Pickmon/
    posted the 03/09/2026 at 12:29 PM by skuldleif
    comments (15)
    shambala93 posted the 03/09/2026 at 12:31 PM
    Nintendo en embuscade avec leurs avocats !
    potion2swag posted the 03/09/2026 at 12:34 PM
    On dirait un rêve fiévreux
    shanks posted the 03/09/2026 at 12:35 PM
    J'allais dire "à ce rythme, ils vont nous faire un jeu du genre en rajoutant des véhicules" puis je vois la moto...
    yogfei posted the 03/09/2026 at 12:38 PM
    Pourquoi Link est suivi par Pikachu ?
    derno posted the 03/09/2026 at 12:41 PM
    shambala93
    A ce niveau là c'est plus pocketpair qui va leur faire un procès
    skuldleif posted the 03/09/2026 at 12:42 PM
    ils ont meme pompé overwatch

    shambala93 mais il me semble que la seule chose que nintendo a obtenu c'est le changement dans la methode de capture des PAL vis a vis de Palworld non? et je me demande si c'est pas justement pour ca qu'on voit ce jeu pop , ils ont du suivre le volet juridique vis a vis de palworld
    skuldleif posted the 03/09/2026 at 12:48 PM
    l'ia a du etre utilisé biiiiiiien comme il faut dans ce jeu
    khazawi posted the 03/09/2026 at 01:35 PM
    Je comprends pas pourquoi certains prennent des risques avec le passif de Nintendo concernant les droits de propriété. C'est comme ceux qui font des hack roms et qui se plaignent que Nintendo les attaque.

    Faire un pokemon-like sans repomper les chara design et tutti quanti, c'est possible non ?
    51love posted the 03/09/2026 at 01:47 PM
    rogeraf posted the 03/09/2026 at 01:49 PM
    C'est tout mimi tout ça
    masharu posted the 03/09/2026 at 01:53 PM
    khazawi Voilà le problème : ça n'est pas un Pokémon-like. C'est un jeu de survie crafting, comme Palworld mais c'est le même genre que ARK: Survival Evolved ou Don’t Starve en fait. Vous participez vous-même à la confusion générale.

    Le problème c'est de repomper n'ont pas le chara-design Pokémon, mais les modèles 3D carrément et Palworld a réussi à passer outre ce fait là, et comme Nintendo et Pokémon Company s'en foutent (le procès qu'ils portent à Pocketpair ne concerne qu'un élément de game-design), on verra d'autres jeux comme ça, sous AI générative ou pas.
    masharu posted the 03/09/2026 at 01:58 PM
    Et ouais ya pas que Overwatch, ya pas mal d'autres assets piqués comme le cristal aetherytes de FFXIV ou encore la vache de Story of Seasons
    newtechnix posted the 03/09/2026 at 02:27 PM
    shambala93 action Collective Nintendo x Game Freak x Pocket Pair
    newtechnix posted the 03/09/2026 at 02:30 PM
    Bordel cela respire le 100% IA même la musique

    Mais en voyant le truc je me suis dit que c'est peut-être même pas un jeu mais juste une vidéo IA
    mizuki posted the 03/09/2026 at 02:33 PM
    Sur le screen avec Lucario, on voit un énorme Malvalame (9G) aussi
