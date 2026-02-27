profile
kidicarus
38
Likes
Likers
kidicarus
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 258
visites since opening : 541690
kidicarus > blog
all
Wesker is back avec RE9
My life
Maintenant que mon titre putaclick vous a fait venir, place à ma section ma vie.

Comme vous pouvez le deviner, je viens de recevoir mon pack génération de Résident Evil Requiem.



Ce coffret n'a rien de spécial en dehors de son prix très généreux de 99€. Un simple fourreau contenant 3 boîtes de jeu Switch 2.



Les 3 jeux Résident Evil sont sous format Game Key Card (GKC). RE 7 et 8 sont les versions complètes avec les dlc.



Le téléchargement fût assez rapide en wifi, moins de 20 minutes. Le code dans la boîte correspond à une tenue pour Grâce. D'ailleurs, je n'ai pas galèré pour le téléchargement, contrairement à celui de Street Fighter 6. Là, j'ai lancé le jeu et c'est parti.
J'avais dû faire n'importe quoi la premier fois.

Bon, je raconte ma vie mais ce qui suit sont les images du jeu où seule la dernière est le ingame, les autres proviennent de la vidéo de départ.









Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En espérant que cette petite tranche de ma vie vous a plu?
Parce que je ne sais si je vais avoir le temps de faire un retour sur le jeu, vu que je pars en vacances et mes préparatifs me prennent tout mon temps.

Pour ceux qui ont pris le jeu, sur quel support l'avez vous pris ?

Mais surtout bon jeu à vous.
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    ducknsexe
    posted the 02/27/2026 at 12:56 PM by kidicarus
    comments (12)
    ducknsexe posted the 02/27/2026 at 01:08 PM
    cyr posted the 02/27/2026 at 01:12 PM
    Je viens d'acheter cette trilogie sur l'eshop. Au même prix.

    Par contre,attention cette offre sur l'eshop ne dure que jusqu'à fin mars. C'est temporaire. Donc ben voilà.
    icebergbrulant posted the 02/27/2026 at 01:13 PM
    Fais gaffe car si c’est vrai, tu peux te faire bannir
    kidicarus posted the 02/27/2026 at 01:25 PM
    icebergbrulant ce commentaire est pour moi ?
    icebergbrulant posted the 02/27/2026 at 01:33 PM
    kidicarus Bah oui...
    Si c’est vrai, c’est du pur spoil pour moi vu les antécédents de Wesker

    Sur ce, je pense que tu blaguais vu que toi-même, tu as dit dès la 1ère phrase de ton article que c’était un "titre provoc"

    Sur ce, bon jeu à toi, l’installation sur ma PS5 est en train de se faire
    adamjensen posted the 02/27/2026 at 01:36 PM
    Putain, la gueule de Grace sur switch, c'est violent...
    ravyxxs posted the 02/27/2026 at 01:36 PM
    kidicarus Mec change ton titre rien à faire si c'est vrai ou pas icebergbrulant a raison, change ça avant de te manger un ban aléatoire !!!!!!

    Pas besoin de faire des choses comme ça juste pour nous dire HEY LES GARS...
    drybowser posted the 02/27/2026 at 01:37 PM
    T as bien de la chance le pack est déjà plus dispo nulle part je suis dégoûté
    ravyxxs posted the 02/27/2026 at 01:38 PM
    adamjensen Et encore t'as pas vu sur PS5 sans ray tracing sa gueule mdrrr, faut vraiment avoir une PS5 Pro à ce niveau et activé le PSSR Ray Tracing pour plus de réalisme niveau gueule. Jour et la nuit.
    narukamisan posted the 02/27/2026 at 01:58 PM
    Comme toi, coffret trilogie switch 2
    pharrell posted the 02/27/2026 at 02:20 PM
    C'est vrai que 99 balles pour ces 3 jeux c'est un prix sympa !

    J'ai 2/3 jeux à finir avant mais ce RE9 me tente bien.
    kidicarus posted the 02/27/2026 at 02:52 PM
    icebergbrulant si c'est vrai, alors je deviendrais Nostradamus et je vous donnerai les chiffres du loto contre 10€ ou un pourcentage sur vos gains.

    ravyxxs je pense que ça va rester ainsi et on verra ce que me réserve la vie le modérateur face à une blague que beaucoup comprenne.

    drybowser tentes chez Auchan car je l'ai commandé tardivement vu Cdiscount a annulé ma commande fin janvier ou début février.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo