Maintenant que mon titre putaclick vous a fait venir
, place à ma section ma vie.
Comme vous pouvez le deviner, je viens de recevoir mon pack génération de Résident Evil Requiem.
Ce coffret n'a rien de spécial en dehors de son prix très généreux de 99€
. Un simple fourreau contenant 3 boîtes de jeu Switch 2.
Les 3 jeux Résident Evil sont sous format Game Key Card (GKC). RE 7 et 8 sont les versions complètes avec les dlc.
Le téléchargement fût assez rapide en wifi, moins de 20 minutes. Le code dans la boîte correspond à une tenue pour Grâce. D'ailleurs, je n'ai pas galèré pour le téléchargement, contrairement à celui de Street Fighter 6. Là, j'ai lancé le jeu et c'est parti.
J'avais dû faire n'importe quoi la premier fois.
Bon, je raconte ma vie mais ce qui suit sont les images du jeu où seule la dernière est le ingame, les autres proviennent de la vidéo de départ.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En espérant que cette petite tranche de ma vie vous a plu?
Parce que je ne sais si je vais avoir le temps de faire un retour sur le jeu, vu que je pars en vacances et mes préparatifs me prennent tout mon temps.
Pour ceux qui ont pris le jeu, sur quel support l'avez vous pris ?
Mais surtout bon jeu à vous.
Par contre,attention cette offre sur l'eshop ne dure que jusqu'à fin mars. C'est temporaire. Donc ben voilà.
Si c’est vrai, c’est du pur spoil pour moi vu les antécédents de Wesker
Sur ce, je pense que tu blaguais vu que toi-même, tu as dit dès la 1ère phrase de ton article que c’était un "titre provoc"
Sur ce, bon jeu à toi, l’installation sur ma PS5 est en train de se faire
Pas besoin de faire des choses comme ça juste pour nous dire HEY LES GARS...
J'ai 2/3 jeux à finir avant mais ce RE9 me tente bien.
ravyxxs je pense que ça va rester ainsi et on verra ce que me réserve la vie le modérateur face à une blague que beaucoup comprenne.
drybowser tentes chez Auchan car je l'ai commandé tardivement vu Cdiscount a annulé ma commande fin janvier ou début février.