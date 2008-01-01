



Bonjour à tous,



Je voulais partager une information importante de la part du Studio Business.



Comme je l’ai mentionné lors du Town Hall de décembre, 2025 a connu plusieurs temps forts au sein de PlayStation Studios. *Ghost of Yōtei* a rencontré un succès critique et commercial, *Death Stranding 2: On the Beach* a encore démontré notre engagement envers l’excellence narrative, et *Helldivers 2* ainsi que *MLB The Show* continuent de générer un engagement constant des joueurs et des revenus.



Dans le même temps, nous évoluons dans un environnement industriel de plus en plus difficile. L’augmentation des coûts de développement, le ralentissement de la croissance du secteur, l’évolution des comportements des joueurs et un contexte économique global défavorable rendent plus complexe la création de jeux de manière durable.



Pour faire face à cette réalité, nous devons continuer à nous adapter et à évoluer. Nous avons examiné de près notre activité afin de garantir notre performance actuelle tout en restant bien positionnés pour l’avenir. Par conséquent, nous fermerons **Bluepoint Games** en mars.



Cette décision n’a pas été prise à la légère. Bluepoint est une équipe incroyablement talentueuse et son expertise technique a permis d’offrir des expériences exceptionnelles à la communauté PlayStation. Je tiens à remercier tous les membres de Bluepoint pour leur créativité, leur savoir-faire et leur engagement envers la qualité. Lorsque cela sera possible, nous chercherons à proposer des opportunités à certains employés concernés au sein de notre réseau mondial de studios.



Je sais que c’est une nouvelle difficile à entendre, mais je reste confiant quant à la direction que nous prenons. La créativité, l’innovation et la création d’expériences inoubliables pour les joueurs restent au cœur de PlayStation Studios. Nous disposons d’une feuille de route solide pour l’exercice fiscal 2026 (FY26), avec beaucoup de choses à attendre dans les mois à venir.



Merci pour votre travail et votre soutien continu.



Cordialement,

Hermen Hulst

CEO, Studio Business Group



---





Et cet enculé est toujours en poste.. il veut nous vendre sa merde de Gaas de Guerilla (prochain studio à fermer) vu l'échec annoncé.