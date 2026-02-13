profile
Pragmata
name : Pragmata
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X
yanssou
yanssou
La demo de Pragmata ne m'a pas convaincu


Franchement, je suis plutot mitigé sur ce Pragmata que je trouve pas si original que ça.

Alors sympa tous ces Qte, surtout dans ces phases de combat, mais à la longue ça risque d'être assez redondant. J'ai notamment soufflé quand j'ai vu que les armes cassent et qu'il fallait en ramasser à chaque fois...

Et puis bon ces zones futuriste industriel vu et revu ça m'a limite soûlé tant je trouve la direction artistique assez fade pour l'instant, j'espère néanmoins que la narration sera au rendez-vous.

Bref j'attendrai les différents retours à sa sortie, cette demo ne représente pas le jeu final mais ça m'a refroidit d'un coup...
    ouken
    posted the 02/13/2026 at 11:32 PM by yanssou
    comments (64)
    jacquescechirac posted the 02/13/2026 at 11:51 PM
    Ce sera pas pour toi donc .
    C'est pas grave, on a de la chance dans le jv d'avoir à boire et à manger
    Mais c'est clair que le jeu semble particulier .
    soulfull posted the 02/13/2026 at 11:56 PM
    je viens de terminer la démo et pareil malheureusement j'ai pas trop accroché. J'ai limite un peu honte de ne pas avoir adoré parce que j'aime beaucoup l'originalité et j'encourage les developpeurs à tenter de nouvelles choses.

    En fait , j'ai peur que le hacking finisse par devenir chiant au fil de l'aventure mais j'espère toujours être surpris par le jeu final.A part cela j'ai adoré l'atmosphère et les graphismes.
    zekk posted the 02/13/2026 at 11:58 PM
    Pas accroché non plus
    jeanouillz posted the 02/14/2026 at 12:04 AM
    Ce jeu a des vibes ped0 ça me gêne grave...
    Et y a de plus en plus de gens qui en parlent
    hypermario posted the 02/14/2026 at 12:06 AM
    jeanouillz Pedo ? ou ca ? juste parce que c'est une fille ? vous etes des malade mental surtout
    hypermario posted the 02/14/2026 at 12:08 AM
    jeanouillz DK bananza est un jeu pedo aussi ? incroyable d'avoir des idée pareil des que l'on voi une petite fille, rien que de lire ca, tu me degoutes
    ravyxxs posted the 02/14/2026 at 01:05 AM
    jeanouillz N'importe quoi toi, parce que y a une enfant ? Pieds nu ? T'as jamais vu ça dans des films ? Arrête un peu. Y a 3000 JRPG au Japon avec des persos qui font 10 ans mais dans le jeu qui apparement ont 25 ans tout d'un coup. Tu frappes pas à la bonne porte coco, Pragmata c'est plus un côté mignon et innocent que pedo, faut ouvrir les yeux à un moment...

    yanssou Le jeu aura des décors ultra varié, si le gameplay t'as pas plus, laisse tomber, mais je pense que le jeu sera excellent et aura de très bonne note.
    ravyxxs posted the 02/14/2026 at 01:08 AM
    hypermario Non mais de nos jours,2026, tu sors un jeu, un film avec une petite fille, ALLEZ HOP PEDO

    Ils ont tous été lobotomisé, complètement oublier les films des années 80 avec ce genre d'enfant mis en avant souvent, c'était mignon et innocent, ils étaient fort souvent, et nous enfant, on voulait être comme eux. Aujourd'hui des gens comme jeanouillz voit de la pédophilie incroyable...

    C'est le Japon et les JRPG animé qui devrait être vu de près. Dernièrement l'affaire Lacari le prouve, c'est dégueulasse....
    guiguif posted the 02/14/2026 at 01:32 AM
    Perso j'ai adoré et le délire "snake" durant les combats pour hacker les ennemis fonctionnent a merveille. Le jeu que j'attends le plus cette année avec Beast of Reincarnation.

    jeanouillz Va consulter, mais genre vraiment

    ravyxxs Y a 3000 JRPG au Japon avec des persos qui font 10 ans mais dans le jeu qui apparemment ont 25 ans tout d'un coup.
    Je vois que tu t'accroches toi aussi avec ces conneries, même quand on te démontre le contraire
    burningcrimson posted the 02/14/2026 at 02:07 AM
    Moi au contraire j ai adoré alors qu'au début le jeu ne m'attirait pas.
    kratoszeus posted the 02/14/2026 at 03:13 AM
    Venant de toi pas etonnant.
    yogfei posted the 02/14/2026 at 04:59 AM
    guiguif hypermario ravyxxs Il est complètement à coté de la plaque... c'est gravos la...
    hyoga57 posted the 02/14/2026 at 05:57 AM
    ravyxxs Toi aussi tu racontes des bêtises avec l’exemple des J-RPG, comme quoi.
    suikoden posted the 02/14/2026 at 06:37 AM
    Ah bah moi pour le coup c'est l'inverse, le jeu m'attirait pas du tout et le gameplay et les interaction entre les deux perso m'a donné envie d'en savoir plus.
    J'ai trouve ca assez fun, alors que justement l'univers m'attirait pas justement.

    J'ai retrouve un peu un gameplay de jeu a l'ancienne de l'époque Saturn/Dreamcast/128bits je sais pas pourquoi. Le sernier jeu qui m'avait fait cet effet c'était le premier Bayonetta.

    Je le prendrai pas Day One, sauf promo intéressante mais je le ferai
    snave posted the 02/14/2026 at 07:06 AM
    jeanouillz Les plus dangereux, ce sont même les personnes comme toi qui font allusion à ça alors qu'il n'y a strictement rien. Il faut aller consulter..
    fruity posted the 02/14/2026 at 07:20 AM
    Le hacking devient vite assez stressant qu'on est entouré de plusieurs ennemis. Ça plus le manque de munitions, ça m'a un peu saoulé à la longue. Après, on avance dans un couloir, y'a 0 exploration. Ce n'est plus pour moi ce genre de jeu linéaire. ????
    ghouledheleter posted the 02/14/2026 at 07:26 AM
    suikoden comme toi , j'ai eu exactement le meme ressenti.
    Par contre je le prendrai pas day one car la en ce debut d'année c'est la folie les sortie sur switch 2.
    jenicris posted the 02/14/2026 at 07:32 AM
    Perso j'ai adoré alors que j'étais plus que septique au début notamment sur le système de combat.
    thelastone posted the 02/14/2026 at 07:46 AM
    Pareil on me l'a trop vendu au final bof ce que j'ai aimé c'est que ça bouge bien mais le reste c'est vite chiant, les mini jeux se ressemblent et rendent les combats brouillon entre fait les mini jeux et esquiver surtout que ça cache une partie de l'écran , bref pas pour moi je pense mais on verra les tests si surprise il ya
    thelastone posted the 02/14/2026 at 07:49 AM
    Jeanouillz Faut consulter rapidement parce que j'ai pas vu une seule référence/allusion pedo dans la démo au contraire que de la bienveillance.
    mrvince posted the 02/14/2026 at 07:53 AM
    jeanouillz oh le malade mentale.
    grundbeld posted the 02/14/2026 at 08:18 AM
    Je me suis renseigné sur cette histoire de « pédophilie » et franchement si vous pensez directement à des perspectives sexuelles quand vous voyez une petite fille dans un jeu, le problème il est chez vous. Pas chez les gens intéressés par Pragmata, ni les développeurs.
    ravyxxs posted the 02/14/2026 at 08:24 AM
    hyoga57 Mais bien sûr, tu parles parce que tu es un fan c'est tout, moi je te parle d'un fait réel, les JRPG affiche des personnages féminins dit la plupart du temps KAWAI, d'un âge très très jeune, et dans le jeu même te fait croire qu'ils ont 18 ans !
    Si tu connais pas l'histoire Lacari, vient pas me parler s'il te plaît. Je sais que t'es fan du genre et tout, mais vient SURTOUT pas faire l'hypocrite ici et dire que les JRPG ne vise pas un public d'homme avec ce genre de personnage très très dérangeant....Je déteste l'hypocrisie, alors me fait pas perdre mon temps ou vient on a une conversation intelligente. On sait très très très bien que le Japon, y a même des associations pour ça, qui aiment faire des Gachas, JRPG, animé, penchant sur tout ce que j'ai cité, c'est pour les Freak.

    Ou alors tu fais parti de ces gens là et j'ai visé juste ???

    guiguif Ecoute l'ami, toi aussi t'es fan, et tu défends ton genre bête et ongles comme hyoga57 , si vous connaissez pas le cas Lacari, venez pas me parler, soit je vous considère comme lui, mais venez pas me dire qu'on a tord. Vous êtes fou ou quoi ??? On a tous grandi avec des mangas et des Jrpg avec des personnages très jeune qui font gamin alors qu'en réalité on te sort qu'elles sont 18-40 ans ! Ca va deux minutes. L'autre fois t'as un mec sur Twitch qui disait que l'héroïne de Pokemon c'était ça "WAIFU", le mec a 40 ans hein, on lui dit, t'es au courant qu'elle a....10 ans ! Sa réponse ? Oh mais c'est pas réel.

    Calmez vous les gars, en ce moment je hack ma vita et je passe par tous les jeux PS1,PSP, et VITA....et ce genre de dessin,manga, appelez ça comme vous voulez est PARTOUT !!!! SAUF dans Persona, où c'est bien fait, logique et on fait bien la disctinction entre l'enfant, la jeune,et la femme.

    Pourquoi les nippons n'opte pas pour une approche similaire pour éviter toute confusion ? HEIN ? Vous savez pas ?? C'est parce que le produit a un PUBLIC POUR CA !!! Y a des hommes de 40-50-60 ans qui adore voir des personnages féminins jeune,voir enfantin, et qui dans l'oeuvre ont parfois, pas toujours donc y a toujours les enfants hein, 16 ans vor 30 ans.

    Ca m'énerve tellement que toi hyoga57 et guiguif font les sourds d'oreille et font comme ci tout va bien dans le monde des JRPG, j'ai vu une tonne d'article et documentaire ces derniers mois donc perdez même pas votre temps avec vos arguments zéro, à moins que vous vouliez sérieusement échanger, le cas de ce genre d'animé JRPG comme le nouveau KONAMI à été souligné à plusieurs reprise, c'est malsain pour afficher la femme et celle qui est très jeune, voir enfant.

    Le gros du public c'est même pas les femmes !!!!!!!!!
    fdestroyer posted the 02/14/2026 at 08:30 AM
    Y'a une démo dispo pour le grand public? Uniquement PC?
    brook1 posted the 02/14/2026 at 08:32 AM
    Pragamata est un jeu pédophile, ça c'était pas dans mon bingo de 2026

    fdestroyer il y a une démo sur console depuis quelques jours.
    akiru posted the 02/14/2026 at 08:35 AM
    jeanouillz va falloir qu'on fouille ton disque dur toi
    fdestroyer posted the 02/14/2026 at 08:40 AM
    brook1 ah cool je vais check merci!
    mrvince posted the 02/14/2026 at 09:59 AM
    ravyxxs totalement d'acc avec toi que y'a des persos gênant dans certains jeux. Surtout chez les jeux japonais mais la désolé y'a rien.
    guiguif posted the 02/14/2026 at 10:12 AM
    ravyxxs Mais c'est quoi le foutu rapport ?

    Tu nous parles d'un weeb random qui bande sur des personnages de manga, quand moi je te dis que c'est toi qui est incapable de faire la diff entre un perso de 8 ans et un perso de 18 ou 28 ans. Je me fiche qu'il y ait des mecs qui bandent encore a 40 ans sur des dessins, c'est pas le sujet.

    Pardon, mais les persos de Rev.Noir, puisque c'etait le sujet, en un coup d’œil tu sais que c'est pas des gamins de 18 ans ou qu'on est face a un charadesign glaireux.

    Et si Pragmata avait été un jeu avec un rendu manga, t'aurais eu le meme raisonnement sur la gamine ? Tu nous aurais pas fait le meme sketch que Jeanzouillz ?
    marchand2sable posted the 02/14/2026 at 10:32 AM
    Moi j'ai adoré vivement le 24 avril, juste peur du level design et du peu de décors différents.

    jeanouillz

    C'est plus un lien père fille, il lui parle comme une enfant plusieurs fois. Pas comme un charmeur.
    bigsnake posted the 02/14/2026 at 10:38 AM
    hypermario
    lautrek posted the 02/14/2026 at 11:20 AM
    Je n'ai pas été emballé non plus, après comme souvent il faut attendre l'avis des mecs qui maîtrisent le gameplay dans les modes de difficulté supérieur.

    C'est souvent dans ces conditions qu'on peut voir le véritable potentiel d'un gameplay.
    yanssou posted the 02/14/2026 at 11:20 AM
    jeanouillz oula tu part loin

    kratoszeus 2026 et pas foutu de respecter les avis des autres continue de te rendre ridicule surtout.

    ravyxxs si les notes sont bonnes je le prendrais peut être en reduc.
    lautrek posted the 02/14/2026 at 11:29 AM
    ravyxxs c'est quoi le "cas lacari" ?
    solarr posted the 02/14/2026 at 11:52 AM
    J'encourage l'originalité, mais voir un être humain sur les épaules d'un robot, ça me rebute.
    burningcrimson posted the 02/14/2026 at 11:53 AM
    solarr C est un androïde sur les épaules d'un être humain en fait...
    solarr posted the 02/14/2026 at 11:56 AM
    burningcrimson ah ok. merci de la précision.
    burningcrimson posted the 02/14/2026 at 11:56 AM
    solarr
    battossai posted the 02/14/2026 at 12:43 PM
    Testé la démo et j'ai trouvé sympa sans plus et la visibilité un peu brouillonne dans l'action avec ce pop up de hack.

    Je pense qu'il fera comme Binary Domain, un jeu sympathique à parcourir mais qu'on oublie au bout de 2 mois faute de moments marquants.
    ravyxxs posted the 02/14/2026 at 01:01 PM
    guiguif Mec je t'apprécie hein, mais tu me fatigues à faire celui qui comprends pas. C'est dans la culture nippone, mais on sait tous que la plupart du temps c'est malsain ce genre de représentation de jeune perso en petite jupette qui font clairement pas 16 ans ! A croire que tu veuilles que je te sortes 800 persos représentatif dans des JRPG. Arrête de faire celui qui comprend pas s'il te plaît c'est lourd....

    Toi et moi on fait la différence, mais on voit le problème, c'est de ça dont je te parle. Je te parle pas du perso qui fait 16 ans et on le remarque, je te parle de perso enfantin qui font, de nul part, 18 ans !!!! C'est cou rant mec accepte le....
    naoshige11 posted the 02/14/2026 at 01:03 PM
    fruity dans le trailer du State of Play ont peut voir des zones un peut plus ouverte, donc peut-être que la démo n'est pas représentative du jeu au complet.

    Perso je suis chaud, j'ai bien aimer le gameplay, un jeu que je vais assurément faire cette année.
    ravyxxs posted the 02/14/2026 at 01:18 PM
    hyoga57 DIT : "Tu racontes n’importe quoi, c’est surtout ça le pire. Les critères que tu cites ne sont pas représentatifs de la totalité des J-RPG qui sortent aujourd’hui. Bien évidemment qu’il y a ce genre de persos, mais dire qu’il y a 3000 jeux de ce genre c’est juste une connerie ahurissante. Allez, tu en as sur les jeux Atelier et Neptune’s, certains The Legend of Heroes, Tales of et Star Ocean, mais vane va pas plus loin. Et encore heureux que je défende ce genre face à des gens qui ne sont même pas renseignés. Donc maintenant tu changes de ton stp, merci."

    Vu que tu veux pas que les autres voient ton message je l'expose ici.

    Déjà de quel ton tu parles ? Tu arrives tu me dis que je dis n'importe quoi ? Ah ouais ??? Attends que je prenne le temps de te sortir des exemples en photo on va bien rigoler si je dis vraiment n'importe quoi.

    T'es un fervent défenseur du genre, t'es un fan, déjà ça, ça m'empêche d'échanger avec toi car ton opinion sera biaisé que tu le veuilles ou non.

    Qui te parle de totalité ???? Je te parle d'une GROOOOSSE majorité, apprends à lire. FF7 Remake est un JRPG et y a AUCUN soucis, les enfants sont représentés COMME des enfants avec les portions qui vont avec, aucun problème. Moi je te parle de studio pervers qui font des persos type kawai très très jeune, au tendance innocente, qui rougi pour un rien, et qui font pas plus de 14 ans, et qu'on habille avec des jupes courtes. Tu vas me dire que je dis n'importe quoi là aussi ??? Tu crois j'ai commencé le jeu vidéo hier, et que j'ai jamais eu de manga dans ma vie ?

    Ces tendances attire les pervers et autre pédophile, qui adore les hentai avec des représentations de ces personnages très jeune, tiré donc de ces studios de JRPG, dans des positions et interractions sexuel, avec le genre masculin vraiment inquiétante.

    C'EST CA QUE JE SOULIGNE !!!!


    qu’il y a 3000 jeux de ce genre c’est juste une connerie ahurissante

    Je suis en train de hacker ma vita mec, je passe par la ludothèque ENTIIIIERE de jeu PSP, PSVITA, PS1 et plus......Y A ENORMEMENT DE JRPG et DUNGEON RPG !! AVEC des persos de ce genre, donc vient pas me dire que je dis de la merde. 3000, j'ai du faire aller, 1500 jeux du genre,ça change quoi au chiffre ??? 3000 c'est pour te donner une idée de la quantité MASSIVE de ce genre de contenu, j'ai fait plus de 250 pages pour la PSP avec sur chaque page au moins 9-10 jeux....et des tonnes de JRPG qui sortent du trou de balle du monde, donc qu'est-ce que tu vas m'apprendre ici ??? Ca va faire un mois que je suis en plein hack sur ma vita, je vois les choses,PAS TOI !!


    Donc avant d'ouvrir ta bouche, parce que je suis pas un gros fan de JRPG comme toi, j'en fait l'expérience, je vois les pochettes, les vidéos du type de jeu, car oui, j'aime les JRPG, et je constate. A croire que tu t'arrêtes à ta vision de Wild Arms et que tu vois pas où je veux en venir, sacré hypocrite pour le coup.

    Du dégoût à présent que je ressens pour toi, faire le sourd et avoir un bandeau sur les yeux pour renier un fait présent !

    Et comme j'ai dit, va voir le cas LACARI, c'est de ça dont je parle, les mecs comme lui sont par dizaine, centaine !!! Ca kiffe le perso de Pokemon féminin comme un waifu, ALORS qu'elle a 10 ans !!! Et on continue de nous servir ce genre de soupe !!!
    guiguif posted the 02/14/2026 at 01:21 PM
    ravyxxs Je pense juste que c'est vous qui êtes incapables de faire la part des choses a partir du moment ou un personnage a de gros yeux et un nez pointu
    Encore une fois je sais faire la différence entre un perso de 8 et un perso de 18, je t'ai donné de très bon exemple sur l'autre article. Si t'as des weebs qui se branlent sur ce genre de perso, grand bien leur fasse, ce n’est pas mon probleme et ça sera toujours mieux que de le faire sur des vrais.

    Mais je te repose la question : Est-ce que si Pragmata avait eu un rendu en cell-shading type manga, tu aurais cassé les couilles sur le design de l'heroine ? L'aurais-tu plus sexualisé qu'avec un rendu "realiste" ?
    ravyxxs posted the 02/14/2026 at 01:30 PM
    hyoga57 Et comme j'ai dit, j'ai fait la ludothèque entière de PS1 PSP PSVITA, et bordel tu crois que le genre qui revient le plus souvent, et le plus mis en avant pour une console c'est quoi ???? Le sport ? Le combat ?? L'action ???

    Bordel de merde, BAH NON !! C'est le JRPG !! Donc quand je dis 3000, fait le compte de la ludothèque des 3 consoles combiné ! FAIT le compte !

    Si encore on avait des jeux qui reprenaient le style de dessin de
    Dragon's Crown J'aurais dit amen, on distingue bien la femme et l'enfant.

    guiguif Mais bien sûr, entre moi, Negan et une bonne armée ici nous sommes ceux qui ne voyons pas la perversité souvent exposé dans les JRPG, continue de te mentir à toi même, le pervers en toi va surement s'exposer un jour...



    Mais je te repose la question : Est-ce que si Pragmata avait eu un rendu en cell-shading type manga, tu aurais cassé les couilles sur le design de l'heroine ? L'aurais-tu plus sexualisé qu'avec un rendu "realiste" ?

    Mon dieu, mais tu sais lire ? Qui t'as dit que j'ai cassé les couille sur le design ? C'est l'autre VDD qui voit de la perversité partout et sur elle, PAS MOI !! Moi j'ai dit qu'en face tu as des JRPG qui EUX FONT EN SORTE que des persos font 10 ans mais bizarrement ont 20 ans dans le jeu, c'est de ça dont j'ai parlé.

    Le cas LACARI avec Pokemon par exemple, elle fait pas 10 ans, mais elle est jeune, et bah tu as des mecs qui en font leur waifu, alors que dans le jeu elle a 10 ans !!

    T'es lourd mec à pas comprendre, je vais pas perdre mon temps un samedi à vous exposer une réalité qui pour toi et hyoga57 n'existe pas, là ou la populasse le voit et le souligne depuis des lustres.

    Au final, à mon avis, vous êtes soit des pervers et j'ai touché une corde, ou alors, vous êtes TELLEMENT fan du genre, que ça vous casse les couilles qu'on affiche à ce point votre genre préférée, même si c'est une vérité difficile à assimiler.

    VOILA !!
    ravyxxs posted the 02/14/2026 at 01:34 PM
    hyoga57 Petite recherche pour toi, la preuve que je suis toujours en plein hack car énormément de jeu, en combiant leur ludothèque on atteint facilement plus de........7000 jeux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    FAIT LE COMPTE DE TES JRPG MAINTENANT !!! DIT MOI QUE JE MENS !!!


    Et me parle pas de ton tu vas rien faire mec ! Je te parle d'un cas sérieux de pédophilie trop souvent exposé librement au Japon, et tu prends la défense de ces merdes
    jeanouillz posted the 02/14/2026 at 01:47 PM
    Bon j'ai animé votre samedi
    Mais c'est un fait et de ce que j'ai compris dans ces trailers qu'ils nous imposent, c'est un robot. Et de tous les trucs possibles que le robot peut de transformer c'est en petite fille blonde ?
    C'est mega chelou c'est tout.

    Et ça fait des décennies qu'on nous impose des personnages comme ça dans le monde des jeux-video/manga, c'est une culture totale. Entre ces trucs de lolita, de petites filles dans des poses et aux dialogues suggestifs mega malaisant.
    Rien que dans Genshin Impact t'as pleins de personnages de merde comme ça
    https://genshin-impact.fandom.com/wiki/Aino
    Pourquoi ce personnage enfant porte des tenues comme ça ? Qu'est-ce que ça laisse supposer ?
    On a aussi Nahida qui est un perso de 500 ans mais a l'apparence très enfantin, pourquoi ?

    Dans Peace Walker, Snake peut littéralement "faire des choses dans une boite" avec Paz, un personnage de 16 ans.
    https://youtu.be/TIkBJUQSSGc
    Évidemment c'est présenté sous forme suggestif mais pourquoi c'est là ?

    Ped0 vibes, c'est tout. Et c'est un énorme soucis dans notre média.
    De toutes les histoires et choses a raconter, expérimenter, c'est toujours des vibes chelou comme ça qui se présentent. Au bout d'un moment faut savoir faire la part des choses et dénoncer ces choses là.
    guiguif posted the 02/14/2026 at 01:52 PM
    ravyxxs Mais bien sûr, entre moi, Negan et une bonne armée ici
    L'armée qui ne regarde quasiment jamais d’animés/lis jamais de manga et qui ne sait pas faire la diff a partir du moment ou des persos ont des gros yeux

    Oui, mais si elle avait eu un rendu manga, on t'aurais vu venir remettre en question son design comme sur l'article de Rev. Noir, donc c'est bien que vous sexualisez ce type de rendu plus que le type réaliste.

    Je ne nie pas que certains personnages, notamment dans les jeux Compile Hearts, c'est compliqué, mais un verre d'eau dans l’océan. Si par exemple pour toi les persos féminins de Tales of ou de Xenoblade font 8 ans, c'est que c'est toi le soucis.

    Quand a ton twitcheur dont tout le monde se fout, s'il bande sur les persos de manga (sans doute qu'il kiff ondine depuis qu'il est gosse), grand bien lui fasse, ça lui passera quand il aura une vraie meuf, c'est par pour autant qu'il ira abuser des gamines ou des ados.
    burningcrimson posted the 02/14/2026 at 01:54 PM
    jeanouillz Je pense que tu n'aurais pas du essayer de te justifier car tu t'enfonces. On ne sait rien du scénario donc le choix d'une petite fille pour l'androïde qui accompagne le héros est peut-être dû au fait que ce dernier est peut-être lui même le père ou le grand frère d'une enfant d' à peu près le même âge. Je comprends pas comment on peut penser à des choses aussi horribles en voyant une enfant dans un jeu. Si on suit ta logique de malade, Sam Porter est un pédo parce qu'il transporte un bébé ?
    jeanouillz posted the 02/14/2026 at 02:01 PM
    burningcrimson juste en cherchant "Pragmata fanart" sur Google je tombe déjà sur un dessin mettant la petite dans une pose suggestive.
    C'est un problème, c'est tout.

    J'avais oublié aussi en exemple Persona 5 ou la prof et le personnage principal (qui est un ado, je le rappel) nous font un remake du couple Brigitte/Emmanuel Macron
    burningcrimson posted the 02/14/2026 at 02:06 PM
    jeanouillz Bah si tu tapes fanart tu vas tomber toujours tomber sur du contenu sexuel à un moment, peu importe le produit. Y aura toujours de spervers et des malades. Et pour Persona 5, je me rappelle pas de ça, c'est quelle prof au juste ?
    jeanouillz posted the 02/14/2026 at 02:11 PM
    burningcrimson pour le fanart j'ai même pas forcé, rien cherché.

    Pour Persona 5, c'est Sadayo Kawakami. Elle devient une option de romance. Celle en espèce de soubrette sexy.
    burningcrimson posted the 02/14/2026 at 02:15 PM
    jeanouillz je viens de taper "Pragmata Fanart " sur Google images et je n'ai absolument rien eu de sexy voir sexuelle... Pour Persona 5 je savais pas pour la prof
    jem25 posted the 02/14/2026 at 02:28 PM
    jeanouillz


    Non mais sérieusement la va vraiment consulter… rien que de penser à ce genre de chose fait que t’es très louche…
    e3ologue posted the 02/14/2026 at 03:04 PM
    J'ai fait la démo j'ai trouvé ça bof, sans plus... puis je l'ai relancé, et relancé et relancé, et finalement j'adore
    hyoga57 posted the 02/14/2026 at 03:09 PM
    ravyxxs Balance la liste des 3000 J-RPG ou il y a ce que tu dis gros malin.

    Tu m’aurais dit les animes, je serais même allé dans ton sens. Car le problème est là. Mais les J-RPG j’insiste, ce n’est pas le cas pour tous.

    Et les plus gros jeux de détraqués ne sont pas forcément des J-RPG (sauf ceux de Complie Heart comme je l’ai dit).

    Maintenant je stoppe. Pas envie de débattre. Moi j’ai juste pointé du doigt ta remarque sur un genre apprécié par beaucoup et qui ne propose pas que du fan service douteux.

    Ps : et parmi les plus de 500 J-RPG chez-moi, j’en ai très peu ou il y a ce que tu décrit.
    yanssou posted the 02/14/2026 at 03:21 PM
    Je pensais pas que ça dérapera comme sa
    hyoga57 posted the 02/14/2026 at 03:24 PM
    yanssou Des fous, je stoppe là.

    guiguif Bonne chance pour la suite.
    solarr posted the 02/14/2026 at 03:32 PM
    un couteau c'est utile ou dangereux ? tout dépend de ses intentions, ou de ses pensées. Saines ou malsaines.

    Si je ne pense qu'au risque d'être tué, alors que mon voisin ne fait que couper du pain, alors je dois me faire soigner de mes peurs.
    judebox posted the 02/14/2026 at 04:28 PM
    Pareil, j’ai peur que ce soit trop répétitif…
    ghouledheleter posted the 02/14/2026 at 04:53 PM
    ravyxxs tu a tout a fait raison, le gros du publique c'est les porcs qui aiment les waifu qui ressemblent à des gamine.

    C'est la dissonance japonaise.
    Ne pas montrer de sang, mais faire des tres grosses allusions sexuelles sur des persos qui ont l'air de gamines ca passe pour eux.
    hypermario posted the 02/14/2026 at 08:01 PM
    jeanouillz Rien qu'apporter le sujet sur un jeu demo ou il n'y a aucune sujestion, pour moi tu merite un BAN.
    ravyxxs posted the 02/14/2026 at 09:40 PM
    hyoga57 C'est toi le fou qui fait semblant de pas comprendre, alors que tu as au moins 5 VDD qui me donne raison. Ajoute les animés si tu veux, je t'ai dit que c'est un soucis de culture au Japon, et ils poussent encore ce côté malsain.

    C'est quoi qui te mets hors de toi ??? Le nombre 3000 ???

    Le mec typique a qui faut faire de dessins. Je t'ai dit le nombre de jeu sur les trois plateformes, tu veux aussi que je mette les gachas ? Les jeux de merde PS1 d'échec japonais ???

    Fait celui qui comprend pas....le final c'est que c'est une normalité, dans l'absolue je m'en cogne du 3000 ou 2000 voir 600 000 si tu veux mêmes, toi, étant un grand connaisseur qui genre on s'attend à ce que tu approuves les dires, et que effectivement parfois, beaucoup, EN majorité, les JRPG mettent en avant des gamines typique pour plaire à un public malsain.

    Animé,jeu vidéo, même combat mec,donc fait pas genre stp...
    ouken posted the 02/15/2026 at 01:19 AM
    zekk pareil pas pour moi
    hyoga57 posted the 02/15/2026 at 03:56 AM
    ravyxxs Ce sont juste tes chiffres qui sont d’une connerie abyssale, c’est sur ça que j’ai réagit au départ. Alors que dans les faits, tu m’aurais dit que c’est le cas pour les animes, j’aurais été d’accord avec toi.

    Moi je suis très calme, c’est toi qui joue les caïds plus haut en me parlant comme un chien.

    Après, qu’il y ait des gamines dans les J-RPG ça change quoi au fait ? Est-ce pour autant qu’il y a du fan service dégueulasse pour plaire au public que tu cites ? La réponse est non.

    Les exemples qui te donnent raison sont rares au final. Franchement a t’entendre, on dirait qu’il y a que des gamines dénudées de 10 piges dans les J-RPG, alors qu’au final tu est loin du compte.

    Moi quand des exemples me dérangent je le dis. Genre Neptunia par exemple, c’est poubelle direct car ça correspond aux exemples que tu cites. T’as cru que je validais ce genre de J-RPG ? La réponse est non. Sauf que je n’en fais pas des caisses.

    Et pour information, ces critères on les retrouve sur d’autres genres de jeux aujourd’hui comme les jeux de Mah-jong par exemple. Donc non, anime oui, jeux vidéo non.
