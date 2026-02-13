Franchement, je suis plutot mitigé sur ce Pragmata que je trouve pas si original que ça.Alors sympa tous ces Qte, surtout dans ces phases de combat, mais à la longue ça risque d'être assez redondant. J'ai notamment soufflé quand j'ai vu que les armes cassent et qu'il fallait en ramasser à chaque fois...Et puis bon ces zones futuriste industriel vu et revu ça m'a limite soûlé tant je trouve la direction artistique assez fade pour l'instant, j'espère néanmoins que la narration sera au rendez-vous.Bref j'attendrai les différents retours à sa sortie, cette demo ne représente pas le jeu final mais ça m'a refroidit d'un coup...