Franchement, je suis plutot mitigé sur ce Pragmata que je trouve pas si original que ça.
Alors sympa tous ces Qte, surtout dans ces phases de combat, mais à la longue ça risque d'être assez redondant. J'ai notamment soufflé quand j'ai vu que les armes cassent et qu'il fallait en ramasser à chaque fois...
Et puis bon ces zones futuriste industriel vu et revu ça m'a limite soûlé tant je trouve la direction artistique assez fade pour l'instant, j'espère néanmoins que la narration sera au rendez-vous.
Bref j'attendrai les différents retours à sa sortie, cette demo ne représente pas le jeu final mais ça m'a refroidit d'un coup...
posted the 02/13/2026 at 11:32 PM by yanssou
C'est pas grave, on a de la chance dans le jv d'avoir à boire et à manger
Mais c'est clair que le jeu semble particulier .
En fait , j'ai peur que le hacking finisse par devenir chiant au fil de l'aventure mais j'espère toujours être surpris par le jeu final.A part cela j'ai adoré l'atmosphère et les graphismes.
Et y a de plus en plus de gens qui en parlent
yanssou Le jeu aura des décors ultra varié, si le gameplay t'as pas plus, laisse tomber, mais je pense que le jeu sera excellent et aura de très bonne note.
Ils ont tous été lobotomisé, complètement oublier les films des années 80 avec ce genre d'enfant mis en avant souvent, c'était mignon et innocent, ils étaient fort souvent, et nous enfant, on voulait être comme eux. Aujourd'hui des gens comme jeanouillz voit de la pédophilie incroyable...
C'est le Japon et les JRPG animé qui devrait être vu de près. Dernièrement l'affaire Lacari le prouve, c'est dégueulasse....
jeanouillz Va consulter, mais genre vraiment
ravyxxs Y a 3000 JRPG au Japon avec des persos qui font 10 ans mais dans le jeu qui apparemment ont 25 ans tout d'un coup.
Je vois que tu t'accroches toi aussi avec ces conneries, même quand on te démontre le contraire
J'ai trouve ca assez fun, alors que justement l'univers m'attirait pas justement.
J'ai retrouve un peu un gameplay de jeu a l'ancienne de l'époque Saturn/Dreamcast/128bits je sais pas pourquoi. Le sernier jeu qui m'avait fait cet effet c'était le premier Bayonetta.
Je le prendrai pas Day One, sauf promo intéressante mais je le ferai
Par contre je le prendrai pas day one car la en ce debut d'année c'est la folie les sortie sur switch 2.
Si tu connais pas l'histoire Lacari, vient pas me parler s'il te plaît. Je sais que t'es fan du genre et tout, mais vient SURTOUT pas faire l'hypocrite ici et dire que les JRPG ne vise pas un public d'homme avec ce genre de personnage très très dérangeant....Je déteste l'hypocrisie, alors me fait pas perdre mon temps ou vient on a une conversation intelligente. On sait très très très bien que le Japon, y a même des associations pour ça, qui aiment faire des Gachas, JRPG, animé, penchant sur tout ce que j'ai cité, c'est pour les Freak.
Ou alors tu fais parti de ces gens là et j'ai visé juste ???
guiguif Ecoute l'ami, toi aussi t'es fan, et tu défends ton genre bête et ongles comme hyoga57 , si vous connaissez pas le cas Lacari, venez pas me parler, soit je vous considère comme lui, mais venez pas me dire qu'on a tord. Vous êtes fou ou quoi ??? On a tous grandi avec des mangas et des Jrpg avec des personnages très jeune qui font gamin alors qu'en réalité on te sort qu'elles sont 18-40 ans ! Ca va deux minutes. L'autre fois t'as un mec sur Twitch qui disait que l'héroïne de Pokemon c'était ça "WAIFU", le mec a 40 ans hein, on lui dit, t'es au courant qu'elle a....10 ans ! Sa réponse ? Oh mais c'est pas réel.
Calmez vous les gars, en ce moment je hack ma vita et je passe par tous les jeux PS1,PSP, et VITA....et ce genre de dessin,manga, appelez ça comme vous voulez est PARTOUT !!!! SAUF dans Persona, où c'est bien fait, logique et on fait bien la disctinction entre l'enfant, la jeune,et la femme.
Pourquoi les nippons n'opte pas pour une approche similaire pour éviter toute confusion ? HEIN ? Vous savez pas ?? C'est parce que le produit a un PUBLIC POUR CA !!! Y a des hommes de 40-50-60 ans qui adore voir des personnages féminins jeune,voir enfantin, et qui dans l'oeuvre ont parfois, pas toujours donc y a toujours les enfants hein, 16 ans vor 30 ans.
Ca m'énerve tellement que toi hyoga57 et guiguif font les sourds d'oreille et font comme ci tout va bien dans le monde des JRPG, j'ai vu une tonne d'article et documentaire ces derniers mois donc perdez même pas votre temps avec vos arguments zéro, à moins que vous vouliez sérieusement échanger, le cas de ce genre d'animé JRPG comme le nouveau KONAMI à été souligné à plusieurs reprise, c'est malsain pour afficher la femme et celle qui est très jeune, voir enfant.
Le gros du public c'est même pas les femmes !!!!!!!!!
fdestroyer il y a une démo sur console depuis quelques jours.
Tu nous parles d'un weeb random qui bande sur des personnages de manga, quand moi je te dis que c'est toi qui est incapable de faire la diff entre un perso de 8 ans et un perso de 18 ou 28 ans. Je me fiche qu'il y ait des mecs qui bandent encore a 40 ans sur des dessins, c'est pas le sujet.
Pardon, mais les persos de Rev.Noir, puisque c'etait le sujet, en un coup d’œil tu sais que c'est pas des gamins de 18 ans ou qu'on est face a un charadesign glaireux.
Et si Pragmata avait été un jeu avec un rendu manga, t'aurais eu le meme raisonnement sur la gamine ? Tu nous aurais pas fait le meme sketch que Jeanzouillz ?
jeanouillz
C'est plus un lien père fille, il lui parle comme une enfant plusieurs fois. Pas comme un charmeur.
C'est souvent dans ces conditions qu'on peut voir le véritable potentiel d'un gameplay.
kratoszeus 2026 et pas foutu de respecter les avis des autres continue de te rendre ridicule surtout.
ravyxxs si les notes sont bonnes je le prendrais peut être en reduc.
Je pense qu'il fera comme Binary Domain, un jeu sympathique à parcourir mais qu'on oublie au bout de 2 mois faute de moments marquants.
Toi et moi on fait la différence, mais on voit le problème, c'est de ça dont je te parle. Je te parle pas du perso qui fait 16 ans et on le remarque, je te parle de perso enfantin qui font, de nul part, 18 ans !!!! C'est cou rant mec accepte le....
Perso je suis chaud, j'ai bien aimer le gameplay, un jeu que je vais assurément faire cette année.
Vu que tu veux pas que les autres voient ton message je l'expose ici.
Déjà de quel ton tu parles ? Tu arrives tu me dis que je dis n'importe quoi ? Ah ouais ??? Attends que je prenne le temps de te sortir des exemples en photo on va bien rigoler si je dis vraiment n'importe quoi.
T'es un fervent défenseur du genre, t'es un fan, déjà ça, ça m'empêche d'échanger avec toi car ton opinion sera biaisé que tu le veuilles ou non.
Qui te parle de totalité ???? Je te parle d'une GROOOOSSE majorité, apprends à lire. FF7 Remake est un JRPG et y a AUCUN soucis, les enfants sont représentés COMME des enfants avec les portions qui vont avec, aucun problème. Moi je te parle de studio pervers qui font des persos type kawai très très jeune, au tendance innocente, qui rougi pour un rien, et qui font pas plus de 14 ans, et qu'on habille avec des jupes courtes. Tu vas me dire que je dis n'importe quoi là aussi ??? Tu crois j'ai commencé le jeu vidéo hier, et que j'ai jamais eu de manga dans ma vie ?
Ces tendances attire les pervers et autre pédophile, qui adore les hentai avec des représentations de ces personnages très jeune, tiré donc de ces studios de JRPG, dans des positions et interractions sexuel, avec le genre masculin vraiment inquiétante.
C'EST CA QUE JE SOULIGNE !!!!
qu’il y a 3000 jeux de ce genre c’est juste une connerie ahurissante
Je suis en train de hacker ma vita mec, je passe par la ludothèque ENTIIIIERE de jeu PSP, PSVITA, PS1 et plus......Y A ENORMEMENT DE JRPG et DUNGEON RPG !! AVEC des persos de ce genre, donc vient pas me dire que je dis de la merde. 3000, j'ai du faire aller, 1500 jeux du genre,ça change quoi au chiffre ??? 3000 c'est pour te donner une idée de la quantité MASSIVE de ce genre de contenu, j'ai fait plus de 250 pages pour la PSP avec sur chaque page au moins 9-10 jeux....et des tonnes de JRPG qui sortent du trou de balle du monde, donc qu'est-ce que tu vas m'apprendre ici ??? Ca va faire un mois que je suis en plein hack sur ma vita, je vois les choses,PAS TOI !!
Donc avant d'ouvrir ta bouche, parce que je suis pas un gros fan de JRPG comme toi, j'en fait l'expérience, je vois les pochettes, les vidéos du type de jeu, car oui, j'aime les JRPG, et je constate. A croire que tu t'arrêtes à ta vision de Wild Arms et que tu vois pas où je veux en venir, sacré hypocrite pour le coup.
Du dégoût à présent que je ressens pour toi, faire le sourd et avoir un bandeau sur les yeux pour renier un fait présent !
Et comme j'ai dit, va voir le cas LACARI, c'est de ça dont je parle, les mecs comme lui sont par dizaine, centaine !!! Ca kiffe le perso de Pokemon féminin comme un waifu, ALORS qu'elle a 10 ans !!! Et on continue de nous servir ce genre de soupe !!!
Encore une fois je sais faire la différence entre un perso de 8 et un perso de 18, je t'ai donné de très bon exemple sur l'autre article. Si t'as des weebs qui se branlent sur ce genre de perso, grand bien leur fasse, ce n’est pas mon probleme et ça sera toujours mieux que de le faire sur des vrais.
Mais je te repose la question : Est-ce que si Pragmata avait eu un rendu en cell-shading type manga, tu aurais cassé les couilles sur le design de l'heroine ? L'aurais-tu plus sexualisé qu'avec un rendu "realiste" ?
Bordel de merde, BAH NON !! C'est le JRPG !! Donc quand je dis 3000, fait le compte de la ludothèque des 3 consoles combiné ! FAIT le compte !
Si encore on avait des jeux qui reprenaient le style de dessin de
Dragon's Crown J'aurais dit amen, on distingue bien la femme et l'enfant.
guiguif Mais bien sûr, entre moi, Negan et une bonne armée ici nous sommes ceux qui ne voyons pas la perversité souvent exposé dans les JRPG, continue de te mentir à toi même, le pervers en toi va surement s'exposer un jour...
Mais je te repose la question : Est-ce que si Pragmata avait eu un rendu en cell-shading type manga, tu aurais cassé les couilles sur le design de l'heroine ? L'aurais-tu plus sexualisé qu'avec un rendu "realiste" ?
Mon dieu, mais tu sais lire ? Qui t'as dit que j'ai cassé les couille sur le design ? C'est l'autre VDD qui voit de la perversité partout et sur elle, PAS MOI !! Moi j'ai dit qu'en face tu as des JRPG qui EUX FONT EN SORTE que des persos font 10 ans mais bizarrement ont 20 ans dans le jeu, c'est de ça dont j'ai parlé.
Le cas LACARI avec Pokemon par exemple, elle fait pas 10 ans, mais elle est jeune, et bah tu as des mecs qui en font leur waifu, alors que dans le jeu elle a 10 ans !!
T'es lourd mec à pas comprendre, je vais pas perdre mon temps un samedi à vous exposer une réalité qui pour toi et hyoga57 n'existe pas, là ou la populasse le voit et le souligne depuis des lustres.
Au final, à mon avis, vous êtes soit des pervers et j'ai touché une corde, ou alors, vous êtes TELLEMENT fan du genre, que ça vous casse les couilles qu'on affiche à ce point votre genre préférée, même si c'est une vérité difficile à assimiler.
VOILA !!
FAIT LE COMPTE DE TES JRPG MAINTENANT !!! DIT MOI QUE JE MENS !!!
Et me parle pas de ton tu vas rien faire mec ! Je te parle d'un cas sérieux de pédophilie trop souvent exposé librement au Japon, et tu prends la défense de ces merdes
Mais c'est un fait et de ce que j'ai compris dans ces trailers qu'ils nous imposent, c'est un robot. Et de tous les trucs possibles que le robot peut de transformer c'est en petite fille blonde ?
C'est mega chelou c'est tout.
Et ça fait des décennies qu'on nous impose des personnages comme ça dans le monde des jeux-video/manga, c'est une culture totale. Entre ces trucs de lolita, de petites filles dans des poses et aux dialogues suggestifs mega malaisant.
Rien que dans Genshin Impact t'as pleins de personnages de merde comme ça
https://genshin-impact.fandom.com/wiki/Aino
Pourquoi ce personnage enfant porte des tenues comme ça ? Qu'est-ce que ça laisse supposer ?
On a aussi Nahida qui est un perso de 500 ans mais a l'apparence très enfantin, pourquoi ?
Dans Peace Walker, Snake peut littéralement "faire des choses dans une boite" avec Paz, un personnage de 16 ans.
https://youtu.be/TIkBJUQSSGc
Évidemment c'est présenté sous forme suggestif mais pourquoi c'est là ?
Ped0 vibes, c'est tout. Et c'est un énorme soucis dans notre média.
De toutes les histoires et choses a raconter, expérimenter, c'est toujours des vibes chelou comme ça qui se présentent. Au bout d'un moment faut savoir faire la part des choses et dénoncer ces choses là.
L'armée qui ne regarde quasiment jamais d’animés/lis jamais de manga et qui ne sait pas faire la diff a partir du moment ou des persos ont des gros yeux
Oui, mais si elle avait eu un rendu manga, on t'aurais vu venir remettre en question son design comme sur l'article de Rev. Noir, donc c'est bien que vous sexualisez ce type de rendu plus que le type réaliste.
Je ne nie pas que certains personnages, notamment dans les jeux Compile Hearts, c'est compliqué, mais un verre d'eau dans l’océan. Si par exemple pour toi les persos féminins de Tales of ou de Xenoblade font 8 ans, c'est que c'est toi le soucis.
Quand a ton twitcheur dont tout le monde se fout, s'il bande sur les persos de manga (sans doute qu'il kiff ondine depuis qu'il est gosse), grand bien lui fasse, ça lui passera quand il aura une vraie meuf, c'est par pour autant qu'il ira abuser des gamines ou des ados.
C'est un problème, c'est tout.
J'avais oublié aussi en exemple Persona 5 ou la prof et le personnage principal (qui est un ado, je le rappel) nous font un remake du couple Brigitte/Emmanuel Macron
Pour Persona 5, c'est Sadayo Kawakami. Elle devient une option de romance. Celle en espèce de soubrette sexy.
Non mais sérieusement la va vraiment consulter… rien que de penser à ce genre de chose fait que t’es très louche…
Tu m’aurais dit les animes, je serais même allé dans ton sens. Car le problème est là. Mais les J-RPG j’insiste, ce n’est pas le cas pour tous.
Et les plus gros jeux de détraqués ne sont pas forcément des J-RPG (sauf ceux de Complie Heart comme je l’ai dit).
Maintenant je stoppe. Pas envie de débattre. Moi j’ai juste pointé du doigt ta remarque sur un genre apprécié par beaucoup et qui ne propose pas que du fan service douteux.
Ps : et parmi les plus de 500 J-RPG chez-moi, j’en ai très peu ou il y a ce que tu décrit.
guiguif Bonne chance pour la suite.
Si je ne pense qu'au risque d'être tué, alors que mon voisin ne fait que couper du pain, alors je dois me faire soigner de mes peurs.
C'est la dissonance japonaise.
Ne pas montrer de sang, mais faire des tres grosses allusions sexuelles sur des persos qui ont l'air de gamines ca passe pour eux.
C'est quoi qui te mets hors de toi ??? Le nombre 3000 ???
Le mec typique a qui faut faire de dessins. Je t'ai dit le nombre de jeu sur les trois plateformes, tu veux aussi que je mette les gachas ? Les jeux de merde PS1 d'échec japonais ???
Fait celui qui comprend pas....le final c'est que c'est une normalité, dans l'absolue je m'en cogne du 3000 ou 2000 voir 600 000 si tu veux mêmes, toi, étant un grand connaisseur qui genre on s'attend à ce que tu approuves les dires, et que effectivement parfois, beaucoup, EN majorité, les JRPG mettent en avant des gamines typique pour plaire à un public malsain.
Animé,jeu vidéo, même combat mec,donc fait pas genre stp...
Moi je suis très calme, c’est toi qui joue les caïds plus haut en me parlant comme un chien.
Après, qu’il y ait des gamines dans les J-RPG ça change quoi au fait ? Est-ce pour autant qu’il y a du fan service dégueulasse pour plaire au public que tu cites ? La réponse est non.
Les exemples qui te donnent raison sont rares au final. Franchement a t’entendre, on dirait qu’il y a que des gamines dénudées de 10 piges dans les J-RPG, alors qu’au final tu est loin du compte.
Moi quand des exemples me dérangent je le dis. Genre Neptunia par exemple, c’est poubelle direct car ça correspond aux exemples que tu cites. T’as cru que je validais ce genre de J-RPG ? La réponse est non. Sauf que je n’en fais pas des caisses.
Et pour information, ces critères on les retrouve sur d’autres genres de jeux aujourd’hui comme les jeux de Mah-jong par exemple. Donc non, anime oui, jeux vidéo non.