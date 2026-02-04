Le dernier évènement Overwatch Spotlight s'est tenu il y a quelques minutes, et on apprend que le jeu Overwatch 2 change de nom pour redevenir simplement "Overwatch". Une version Nintendo Switch 2 est également en préparation.Un second départ et une remise à zéro avec une nouvelle saison 1 ce 10 février introduisant notamment 5 nouveaux héros pour les 2 factions Overwatch et Talon, et 5 autres héros à venir plus tard. Durant l'année 3 épisodes scénarisé seront également présentés.Je n'ai pas regardé la présentation car occupé donc s'il y a d'autres informations je les rajouterais dans la nuit.