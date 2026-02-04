profile
Overwatch 2
name : Overwatch 2
platform : PC
editor : Activision Blizzard
developer : Blizzard Entertainment
genre : action
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
masharu
masharu > blog
Overwatch 2 se renomme en Overwatch (ce n'est pas une blague)


Le dernier évènement Overwatch Spotlight s'est tenu il y a quelques minutes, et on apprend que le jeu Overwatch 2 change de nom pour redevenir simplement "Overwatch". Une version Nintendo Switch 2 est également en préparation.



Un second départ et une remise à zéro avec une nouvelle saison 1 ce 10 février introduisant notamment 5 nouveaux héros pour les 2 factions Overwatch et Talon, et 5 autres héros à venir plus tard. Durant l'année 3 épisodes scénarisé seront également présentés.

Je n'ai pas regardé la présentation car occupé donc s'il y a d'autres informations je les rajouterais dans la nuit.
    tags : microsoft blizzard overwatch overwatch 2
    stardustx
    posted the 02/04/2026 at 06:51 PM by masharu
    comments (6)
    trodark posted the 02/04/2026 at 07:19 PM
    Il y a effectivement beaucoup d'autres informations.
    Franchement du très bon toutes ces annonces !
    burningcrimson posted the 02/04/2026 at 07:31 PM
    "Overdose" pour ma part...
    altendorf posted the 02/04/2026 at 07:34 PM
    sadagast posted the 02/04/2026 at 07:37 PM
    De toute façon, le 2 d'Overwatch 2 n'avait plus aucun sens. Il en avait surtout parce qu'il était une Refonte du Premier, une sorte de version 2.0 et non une suite et aussi parce qu'un Mode Campagne était prévu. Qu'il se renomme Overwatch tout simplement le démontre bien.
    stardustx posted the 02/04/2026 at 08:20 PM
    Ils reconnaissent enfin que ce n'est qu'une maj d'overwatch
    thelastone posted the 02/04/2026 at 08:21 PM
    Ils auraient dû le renommé overwashed
