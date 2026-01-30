Voici les résultats après plusieurs jours de votes :
2) 10 votes
1) 33 votes
- Zelda Twilight Princess remporte aisément le duel. Selon vous, de bien meilleur donjons, une histoire plus maîtrisée et un excellent gameplay avec les meilleurs objets de la série. Mais Skyward Sword a eu aussi quelques louanges notamment un jeu qui fait pas "ombre de Ocarina of Time" et de bonnes idées notamment la jauge d'endurance, le gameplay au Wiimotion Plus qui offrait des combats plus précis. Malgré tout, vu l'écart de votes, on peut malgré tout dire que le loup a bouffé le piaf !
Je remercie tous les participants qui ont permis d'établir ce classement et à bientôt pour un prochain Duel.
Même si ça fonctionnait un peu mieux que la Wiimote, c'était quand même pas super précis et parfois mal pensé -> exemple: quand il fallait mettre précisément un coup de gauche à droite, le problème était qu'il fallait d'abord ramener sa main de la droite vers la gauche (pour un droitier) ce qui mettait déjà un coup et foirait ce qu'il fallait faire. Comme j'ai pesté là dessus...
Le jeu me demandait de recalibrer le wiimotion+ toutes les 45min, ça cassait totalement l'immersion. Quand au reste du jeu, il n'y avait rien d'exceptionel.
Après TP, le jeu était trop facile et je n'étais pas fan de la DA, néanmoins il était bien.
De toute façon le problème principale avec TP et SS c'est que Wind Waker est bien supérieur à tous les niveaux.
Ça se branle un peu trop sur WW il a de sacré défauts aussi
Si je te dit que ocarina of time, majo mask j'ai pas un affect particulier.
J'ai pas fait les originaux, juste les version 3DS.
Mais pous jamais je ne vais retenter majora mask.
Mon zelda de cœur reste link's awakening, mon premier zelda.
1) zelda link's axakening
2)zelda totk/botw
3)wind waker
4)twilight princess
5) skyward sword
Non classé ocarina of time, majora mask
J'ai beaucoup aimé Twilight mais je ne le trouve pas Original, beaucoup trop proche d'Oot et les passages de loup sont justes normales sans rien d'épique.
Je n'ai encore fait ni Skyward ni Totk et je suis en train de refaire wind waker hd avant de pouvoir refaire un bon classement
Mais j'aime bien twilight princess. . L'un n'empêche pas l'autre.
Il a des défauts mais c'est le premier Zelda du Cube. Un opus audacieux qui a pris des risques notamment en allant à contre courant de ce que les joueurs imaginaient avec la DA la ou TP se veut autrement plus classique et sans réelle folie. Heureusement il compensait par ses donjons.