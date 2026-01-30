profile
mrpopulus
46
Likes
Likers
mrpopulus
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1213
visites since opening : 2435248
mrpopulus > blog
Résultat : Zelda Twilight Princess VS Zelda Skyward Sword
Voici les résultats après plusieurs jours de votes :

2) 10 votes



1) 33 votes


[/img]

- Zelda Twilight Princess remporte aisément le duel. Selon vous, de bien meilleur donjons, une histoire plus maîtrisée et un excellent gameplay avec les meilleurs objets de la série. Mais Skyward Sword a eu aussi quelques louanges notamment un jeu qui fait pas "ombre de Ocarina of Time" et de bonnes idées notamment la jauge d'endurance, le gameplay au Wiimotion Plus qui offrait des combats plus précis. Malgré tout, vu l'écart de votes, on peut malgré tout dire que le loup a bouffé le piaf !

Je remercie tous les participants qui ont permis d'établir ce classement et à bientôt pour un prochain Duel.
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr, lak3
    posted the 01/30/2026 at 09:06 AM by mrpopulus
    comments (16)
    zephon posted the 01/30/2026 at 09:11 AM
    justement skyward n'utilisait pas la wimmote original mais la version wiimotion plus (y en avait une gold en pack avec la 1er version du jeu)
    rocan posted the 01/30/2026 at 09:20 AM
    Skyward Sword est attachant en ce sens qu'il est une version miniature et linéaire de BOTW et TOTK (jauge d'endurance, idée d'exploration des airs...), mais TP reste dans mon coeur exceptionnel (car j'avais 11 ans quand j'y ai joué !)
    mrpopulus posted the 01/30/2026 at 09:23 AM
    zephon ah oui merde je corrige x)
    judebox posted the 01/30/2026 at 09:41 AM
    Pour moi, malgré le Wiimotion Plus, le gameplay en motion gaming pour Skyward Sword était un gros point négatif !

    Même si ça fonctionnait un peu mieux que la Wiimote, c'était quand même pas super précis et parfois mal pensé -> exemple: quand il fallait mettre précisément un coup de gauche à droite, le problème était qu'il fallait d'abord ramener sa main de la droite vers la gauche (pour un droitier) ce qui mettait déjà un coup et foirait ce qu'il fallait faire. Comme j'ai pesté là dessus...
    tyler33 posted the 01/30/2026 at 10:09 AM
    Mon expérience avec le wiimotion + sur skyward sword était vraiment pas bonne.

    Le jeu me demandait de recalibrer le wiimotion+ toutes les 45min, ça cassait totalement l'immersion. Quand au reste du jeu, il n'y avait rien d'exceptionel.

    Après TP, le jeu était trop facile et je n'étais pas fan de la DA, néanmoins il était bien.

    De toute façon le problème principale avec TP et SS c'est que Wind Waker est bien supérieur à tous les niveaux.
    cyr posted the 01/30/2026 at 10:16 AM
    zephon je l'ai toujours cette wiimote doré. Je me demander où je l'avais eu, tu viens de me donner la réponse, merci.
    mrpopulus posted the 01/30/2026 at 10:20 AM
    tyler33 Wind Waker supérieur à SS oui mais pas à TP. En terme de donjon, ce dernier lui met la raclée. Et la quête de la Triforce est vraiment insupportable et trop longue, et le dernier château c'est complètement de la merde comparé au château de TP.
    Ça se branle un peu trop sur WW il a de sacré défauts aussi
    tyler33 posted the 01/30/2026 at 10:37 AM
    mrpopulus agree to disagree
    zephon posted the 01/30/2026 at 11:51 AM
    tyler33 oui c'est pour cette raison que j'ai lâché le jeu plusieurs fois, le dernier run que j'ai tenté je l'ai arrêté avec la baleine géante car fallait faire des tornades avec l'oiseau ça me rendait dingue
    cyr posted the 01/30/2026 at 12:14 PM
    mrpopulus Chaque personne a sont zelda préféré.

    Si je te dit que ocarina of time, majo mask j'ai pas un affect particulier.

    J'ai pas fait les originaux, juste les version 3DS.

    Mais pous jamais je ne vais retenter majora mask.

    Mon zelda de cœur reste link's awakening, mon premier zelda.

    1) zelda link's axakening
    2)zelda totk/botw
    3)wind waker
    4)twilight princess
    5) skyward sword





    Non classé ocarina of time, majora mask
    mrpopulus posted the 01/30/2026 at 01:50 PM
    cyr Ya pas de préférence dans ce que j'enonce là, TP ATOMISE Wind Waker dans ses temples c'est un fait
    rogeraf posted the 01/30/2026 at 02:57 PM
    Je préfere quand meme Zeldas CDI et le dessin animé qui etait tout pourri
    soulfull posted the 01/30/2026 at 03:43 PM
    Pour moi il y a ocarina of time et les autres à coté.
    J'ai beaucoup aimé Twilight mais je ne le trouve pas Original, beaucoup trop proche d'Oot et les passages de loup sont justes normales sans rien d'épique.
    Je n'ai encore fait ni Skyward ni Totk et je suis en train de refaire wind waker hd avant de pouvoir refaire un bon classement
    hyoga57 posted the 01/30/2026 at 04:37 PM
    mrpopulus Il y en a quand même 10 qui ont voté pour Skyward Sword.
    cyr posted the 01/30/2026 at 05:49 PM
    mrpopulus OK, si tu le dis. Mais perso ça m'empêche pas de préféré wind waker, pour d'autre éléments.

    Mais j'aime bien twilight princess. . L'un n'empêche pas l'autre.
    sonilka posted the 01/30/2026 at 06:23 PM
    mrpopulus Ça se branle un peu trop sur WW il a de sacré défauts aussi

    Il a des défauts mais c'est le premier Zelda du Cube. Un opus audacieux qui a pris des risques notamment en allant à contre courant de ce que les joueurs imaginaient avec la DA la ou TP se veut autrement plus classique et sans réelle folie. Heureusement il compensait par ses donjons.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo