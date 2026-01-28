profile
ouroboros4 > blog
“La situation est extrêmement grave” : les fabricants de cartes graphiques sont au bord du gouffre, Zotac redoute le pire
Acheter une carte graphique pour jouer pourrait bientôt devenir un luxe inaccessible. Zotac, l'un des grands noms du secteur, vient de lancer un avertissement sans précédent : l'industrie tout entière est menacée de disparition.


Dans un message adressé à ses clients coréens, Zotac a brisé l'omerta qui régnait jusqu'alors dans l'industrie des cartes graphiques. L'entreprise, pourtant habituée aux cycles de pénurie, affirme cette fois que la situation dépasse tout ce qu'elle a connu. La crise actuelle remet en question la pérennité même des fabricants et distributeurs spécialisés.

Une conjugaison de facteurs délétères

Zotac pointe trois phénomènes simultanés qui étouffent le marché.
D'abord, l'approvisionnement en mémoire reste obstinément contraint, capté par l'appétit vorace des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. Ensuite, les volumes de GPU disponibles vont diminuer prochainement, particulièrement pour les modèles récents des séries RTX 50 qui dépendent de mémoire GDDR6 et GDDR7. Enfin, plusieurs modèles disparaîtront des rayons pour une durée indéterminée, sans préciser lesquels.

"La situation est extrêmement grave, suffisamment pour susciter des inquiétudes quant à la survie même des fabricants et distributeurs de cartes graphiques.

Zotac Korea"

Un collaborateur de l'entreprise va plus loin en confiant ses craintes : seules les cartes utilisant les procédés de fabrication Samsung pourraient maintenir un approvisionnement stable. Cette remarque vise implicitement les architectures anciennes, notamment la série RTX 30, alors que les générations récentes s'appuient sur d'autres fondeurs saturés.

L'aspect tarifaire achève le tableau : les prix de gros que reçoit Zotac ont bondi jusqu'à des "niveaux déraisonnables", selon les termes employés.
L'entreprise évoque des hausses prononcées tant pour la RTX 5090 que pour la RTX 5060, sans toutefois préciser l'ampleur exacte de ces augmentations. Ces hausses compriment dangereusement les marges des fabricants qui peinent déjà à maintenir leur rentabilité.

Face à cette réalité économique brutale, la filiale coréenne a suspendu son programme de fidélisation, lancé un mois plus tôt.
Le taux de cashback passe de 2 % à zéro, décision présentée comme inévitable malgré les excuses répétées aux clients. L'entreprise assure néanmoins maintenir ses tarifs au plus bas possible.Pour les joueurs hexagonaux, la question n'est plus de savoir si les prix vont grimper, mais jusqu'où : les fabricants eux-mêmes ne cachent plus leur inquiétude quant à leur capacité à poursuivre leur activité dans ces conditions.

https://www.lesnumeriques.com/carte-graphique/la-situation-est-extremement-grave-les-fabricants-de-cartes-graphiques-sont-au-bord-du-gouffre-zotac-annonce-la-couleur-n250592.html
    posted the 01/28/2026 at 07:03 PM by ouroboros4
    comments (40)
    gutzlebersekeur posted the 01/28/2026 at 07:09 PM
    On va tous y passer mon Dieu !
    jenicris posted the 01/28/2026 at 07:12 PM
    Le terme puérile Master Race, va devenir encore plus ridicule
    tyler33 posted the 01/28/2026 at 07:28 PM
    jenicris hmmm, ça va toucher le prix des consoles, des téléphones, des tablettes, bref de tout ce qui contient de la ram.
    cyr posted the 01/28/2026 at 07:35 PM
    Arreter de changer votre configue tous les 4 matin. C'est tous bête.

    Par contre celui qui se lance aujourd'hui dans le montage d'une tour gamer.....bon courage.
    walterwhite posted the 01/28/2026 at 07:37 PM
    Les risques systémiques de cette crise sentent tellement mauvais…
    wickette posted the 01/28/2026 at 07:38 PM
    Malheureusement l'industrie a le choix entre nous vendre de la RAM et des GPU aux prix qu'on connait, ou bien utiliser ces mêmes usines (saturées) pour vendre aux datacenters des composants à prix exorbitants

    Est-ce que c'est une semi-bulle, est-ce que ça va se calmer dans 1-2 ans ? Aucune idée, on est passé de la crypto craze à l'IA craze en temps record
    jenicris posted the 01/28/2026 at 07:39 PM
    tyler33 c'était juste pour la blague. Mais oui tu as raisons ça va toucher tous les hardwares
    hibito posted the 01/28/2026 at 07:50 PM
    ils vont trouvez une nouvelle technologie, vu comment cela va impacter tos les domaines technologiques
    gutzlebersekeur posted the 01/28/2026 at 07:53 PM
    Est-ce que les consoles sont concernées ?
    hibito posted the 01/28/2026 at 07:59 PM
    gutzlebersekeur

    Oui : tout objet technologique qui embarque de la GDDR/DDR. Cela peut également annuler les baisses de prix de mi-génération de celles-ci, ainsi que les versions ++.
    tyler33 posted the 01/28/2026 at 08:00 PM
    jenicris ouais c'est la merde. Les téléphones aussi, le boss d'essential phone en a parlé.

    Apple est déjà dans la mouise car leurs contrats d'approvisionnement en ram se terminait ce mois ci, donc ils doivent renégocier
    niflheim posted the 01/28/2026 at 08:02 PM
    De toute façon, la majorité des joueurs Steam ont 8 Go, RTX 3060 (pas un hasard si Nvidia a décidé de relancer la production de cette carte d'ailleurs) et un moniteur 1080p. Merci Valve d'avoir rétablit la vérité avec la Steam Machine grâce à leur enquête matériel.

    La Steam Machine pourrait même être just good enough (comme dirait JC) dans les prochaines années pour les joueurs PC.

    Une 5090 c'est 0,3% des joueurs
    Une 5070 c'est que 1,79%
    Une 4070 c'est que 2,03%
    Une 4060 Ti c'est que 2,67%

    Tu les additionne, t'es même pas à 10%

    Alors les "moi je suis en 100 000 images/seconde je me la pète"



    L'écart est juste phénoménal entre internet et la réalité
    cyr posted the 01/28/2026 at 08:05 PM
    tyler33 ben c'est peut-être le moment d'arrêter de changer de machine pour du plus puissant.....

    Changeons quand sa tombe en panne, pas parce que que tu a nouvelle carte/téléphone est sortie
    brook1 posted the 01/28/2026 at 08:12 PM
    Ils sont dans une merde noire pendant que les GAFAM font la queue auprès de Samsung pour négocier les contrats, le président américain fout des tarifs douaniers à la Corée du Sud, comment vous voulez que ça parte pas en couille
    jenicris posted the 01/28/2026 at 08:12 PM
    tyler33 c'est chaud quand on y pense...bien content d'avoir changer de PC et smartphone récemment
    hibito posted the 01/28/2026 at 08:18 PM
    niflheim Puis y a des solutions logicielles type Lossless Scaling qui peuvent prolonger la durée de vie de ta CG easy (meilleur investissement sur Steam)
    supasaiyajin posted the 01/28/2026 at 08:18 PM
    On n'a plus qu'à ressortir le scrabble.
    51love posted the 01/28/2026 at 08:45 PM
    niflheim

    le rapport entre ton message et l'article?

    A part nous montrer une nouvelle fois a quel point t'es puéril et la limite intellectuelle de tes raisonnements

    D'ailleurs, je suis allé demander a Gemini qu'ils nous compilent les stats des GPU sur Steam et il nous dit :

    Pour atteindre ces ~46 %, j'ai compilé les données de l'enquête Steam de janvier 2026. Le principe est d'additionner chaque GPU dont les performances brutes (TFLOPS) ou technologiques sont au moins équivalentes à la RTX 3060 12 Go (notre valeur pivot).


    Donc pas tres loin de la moitié des configs sur Steam seraient au moins équivalente aux consoles current gen PS5/Serie X

    De la meme façon, au moins 27% des joueurs ont un GPU equivalent ou mieux (> 3070) qu'une PS5 Pro.

    Et quand bien meme, qu'est ce que tu cherches a prouver?
    A qui veux tu donner la leçon?

    et quand tu dis
    Merci Valve d'avoir rétablit la vérité avec la Steam Machine grâce à leur enquête matériel.


    De quelle verité tu parles? ça fait des décennies que Steam publie regulierement des enquetes hardware, réveille toi

    Quand on voit que tout type de AAA qui se vendent extrêmement bien sur PC, ça te met pas la puce a l'oreille?

    Comment ils pourraient se vendre autant si y avait aussi peu de config solides dans la nature?
    ouken posted the 01/28/2026 at 09:00 PM
    Bientot les consoles....
    oreillesal posted the 01/28/2026 at 09:14 PM
    supasaiyajin et pourquoi pas ?
    J'ai mon stock de piles rechargeables, un chargeur solaire, ma GBA custom, le stock de jeux physique, prêt pour l'hiver nucléaire
    pademoniumcinematics posted the 01/28/2026 at 09:17 PM
    Je viens d'investir dans un ryzen5 j'avais pas changer de config depuis 15 ans, et j'avais toujourts mon increvable i7.. Qui ma fois tenait encore le cap j'étais pas chaud pour changer tout de suite et puis avec les hausses j'ai craqué. Ca va me faire tout drôle...
    niflheim posted the 01/28/2026 at 09:38 PM
    51love c'est l'enquête utilisateur que Valve a lancé pour concevoir la Steam Machine au meilleur prix possible d'un PC (just good enough comme avec la Switch 2 pour les jeux multi)

    L'ingénieur de la Steam Machine chez Valve "cette machine est égale ou supérieure à 70% que celles que les gens possèdent à domicile. Nous avons en fait consulter l'enquête matériel de Steam. Cela nous a permis d'obtenir un bon point de référence sur les performances des appareils personnels des utilisateurs"

    C'est plutôt toi qui cherche à donner la leçon à Mark Cerny :

    Comparaison des performances dans les benchmarks, la PS5 Pro est devant :

    PS5 Pro vs RTX 3060 12 Go https://fr.gadgetversus.com/carte-graphique/sony-playstation-5-pro-gpu-vs-nvidia-geforce-rtx-3060-12gb/

    PS5 Pro vs RTX 3070 https://fr.gadgetversus.com/carte-graphique/sony-playstation-5-pro-gpu-vs-nvidia-geforce-rtx-3070/

    Et même là je trouve ça ridicule de comparer comme ça (cela veut rien dire du tout). Enfin bon, tu le verras bien assez tôt avec Intergalactic: The Heretic Prophet et le Naughty Dog Engine (le moteur graphique le plus puissant du monde à ce jour) ce que les mots "talent" et "optimisation" veulent réellement dire !
    thejoke posted the 01/28/2026 at 09:38 PM
    Eh ben j'espère que la steam machine ne sera pas impactée.

    Jamais autant souhaité qu'une industrie se casse la gueule
    tyler33 posted the 01/28/2026 at 10:09 PM
    cyr je veux bien mais vu que les devs ont commencés à faire des jeux qui imposent 8go de Vram je fais comment avec mon PC portable qui a une 2060 6go?

    Vais je pouvoir jouer à Fable ou à GTA VI? Je vais surement finir par m'acheter une PS5, ce sera le plus simple/moins cher.
    k13a posted the 01/28/2026 at 10:24 PM
    Je vais garder ma RTX 4090 et ça me va comme ça. Je pense plus changer d'écran et de passer du 4K en 1440p ultrawide curved oled. Je vais gagner en performances sans réellement perde en netteté. Mon frères et un de mes amis ont fait ça et ils sont vraiment content de leur achat et j'adore leur écran.
    pcverso posted the 01/28/2026 at 10:32 PM
    k13a pareil je garde ma 4080 mais moi je suis passer l'année dernière avec un 1440 ultrawide oled et je confirme plus moyen de revenir a un écran 4k 16/9
    apejy posted the 01/28/2026 at 10:36 PM
    Je suis tranquille avec ma 5080, j’étais à la limite de me faire niquer.

    J’espère que ça se rétablira vite. Qu’on soit sur console ou sur PC, on devrait tous être d’accord là-dessus. Tout le monde est impacté !
    5120x2880 posted the 01/28/2026 at 10:54 PM
    Je déteste Zotac + ça apprendra aux gens à consommer
    51love posted the 01/28/2026 at 11:11 PM
    niflheim tu brasses de l'air et t'écoute pas ce que je te dis, je cherche absolument pas a donner la leçon à Cerny alors arrête de fabuler.

    C'est juste à toi et a toute les merdes que tu débites que je donne la leçon.

    Et tu réponds a coté de mes question pour faire genre tu gardes la face, mais bon faire l'autruche n'y changera rien.

    Juste que les faits sont là tu peux retourner le probleme dans tous les sens, il y a environ 27% des joueurs actifs sur Steam qui ont au moins une 3070 (similaire a une PS5 Pro en terme de perf), donc un quart de 140 millions de joueurs actifs, ça fait environ 35 millions de PC milieu/haut de gamme qui se connectent mensuellement sur Steam.

    En face, il y a environ 3-4% de PS5 Pro sur le parc total de PS5 (donc environ 3 millions sur 90 millions), ce qui donne environ 10 fois plus de joueurs actifs mensuels sur Steam avec des performances milieu/haut de gamme que de propriétaires de PS5 Pro

    Donc tu pourras retourner le probleme dans tous les sens, contrairement à ce que tu veux faire croire, le segment des joueurs les plus 'enthousiastes' est très majoritairement sur PC.

    Le grand public console s'en fout de la puissance, il veut une console abordable plutôt que d'avoir une meilleure résolution. L'histoire nous l'a assez montré avec les Playstation 1 et 2, avec la Wii, avec la Switch 1 & 2.
    akinen posted the 01/28/2026 at 11:18 PM
    J’vais pleurer
    k13a posted the 01/28/2026 at 11:58 PM
    pcverso J'y pense depuis quelques mois et je vais sans doute le faire au printemps mais j'hésite encore car les lunettes AR Viture Luma Ultra m'intéresse mais la résolution me fait hésiter (1920/1200) mais semble vraiment intéressante.
    pcverso posted the 01/29/2026 at 12:41 AM
    k13a jamais tester donc peux pas dire. Mais ca c'est a toi de voir ceux qui te servira le plus en attendant dvoir l'autre
    solarr posted the 01/29/2026 at 05:14 AM
    niflheim Une 5090 c'est 0,3% des joueurs
    Une 5070 c'est que 1,79%
    Une 4070 c'est que 2,03%
    Une 4060 Ti c'est que 2,67%

    Tu les additionne, t'es même pas à 10%

    Alors les "moi je suis en 100 000 images/seconde je me la pète"



    +1 les gens jouent avec des cartes graphiques d'ancienne génération : on a juste mis dans la tête des joueurs pas très calés techniquement côté PC Gaming l'effet de mode 4K natif et qu'en dessous tu allais vite te faire dépasser. Et à chaque gen, on fait croire que l'investissement n'est jamais suffisant alors que rares les devs qui se foulent pour sortir un jeu fini.
    nyseko posted the 01/29/2026 at 07:29 AM
    niflheim 51love Le fait que Madame Michu joue sur un PC de 2010 avec une vieille carte graphique ne change pas le fait que les hyperjoueurs PC jouent sur du matériel bien plus récent.

    C'est aussi réducteur que de dire que de toute façon les joueurs console jouent sur des PS4 (nous savons qu'il y a encore dans les 40 millions de PS4 actives), Xbox One, Xbox series S et Nintendo Switch et que donc 90% des joueurs consoles jouent en 1080p.

    Personnellement, je possède un PC supérieur à une PS5 Pro

    Mais bien sûr, je me doute que je n'apprend rien à 51love et que de toute façon niflheim va continuer sa propagande tronqué anti-PC.
    nyseko posted the 01/29/2026 at 07:33 AM
    Pour en revenir à l'article, les constructeurs de matériels dont la vente de carte graphique représente une grosse part de marché vont clairement avoir des problèmes dans l'avenir.

    Les autres vont s'en sortir... Excepté si l'impossibilité d'upgrader sa carte graphique fait que peut de joueurs upgrades leur PC, donc incluant tous les composants habituels comme CPU, carte mère et ainsi de suite.

    Je dirais que les plus gros qui adressent aussi le marché professionnel directement ou indirectement vont s'en sortir, les plus petit qui adressent spécifiquement le marché des gamers ont effectivement du soucis à se faire.
    kikoo31 posted the 01/29/2026 at 07:47 AM
    La 3060 qui va coûter 700 euros ou 1000 sois +400 % je le sens venir a 200 Km
    wickette posted the 01/29/2026 at 11:14 AM
    Certains ne comprennent pas que c’est techniquement tout aussi impactant pour les consoles, juste que les constructeurs absorbent une partie pour l’instant (sauf Microsoft qui veut faire du mal à xbox)
    raoh38 posted the 01/29/2026 at 03:20 PM
    Encore une fois ils tendent les bras aux chinois,qui eux vont produire en masse a des prix raisonnables, c'est quand même malheureux que tous les espoirs sont portés sur eux pour le consomateur...
    Comme pour les smartphones , les tv et bien d'autres, les occidentaux avide de grosses marges vont donner le baton pour que les chinois qui vont arriver avec des gpu performants dans quelques années a des prix raisonnables alors que amd et nvidia crachent sur leur clientèle qui les a fait...et sa sera bienfait.
    maki4vel posted the 01/29/2026 at 04:22 PM
    raoh38 Les Chinois aussi sont dans la bataille pour l'IA surtout avec un gouvernement qui théoriquement interdit nvidia ils sont donc obligés de faire leurs propres puces pour l'IA ça ne sera surement pas en destination du gaming.
    skk posted the 01/30/2026 at 06:07 PM
    niflheim Perte de crédibilité totale due à la source citée : 100%


    Après, les chiffres de steam, c'est mondial et non "Occident"?
