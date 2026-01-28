Acheter une carte graphique pour jouer pourrait bientôt devenir un luxe inaccessible. Zotac, l'un des grands noms du secteur, vient de lancer un avertissement sans précédent : l'industrie tout entière est menacée de disparition.





Dans un message adressé à ses clients coréens, Zotac a brisé l'omerta qui régnait jusqu'alors dans l'industrie des cartes graphiques. L'entreprise, pourtant habituée aux cycles de pénurie, affirme cette fois que la situation dépasse tout ce qu'elle a connu. La crise actuelle remet en question la pérennité même des fabricants et distributeurs spécialisés.



Une conjugaison de facteurs délétères



Zotac pointe trois phénomènes simultanés qui étouffent le marché.

D'abord, l'approvisionnement en mémoire reste obstinément contraint, capté par l'appétit vorace des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. Ensuite, les volumes de GPU disponibles vont diminuer prochainement, particulièrement pour les modèles récents des séries RTX 50 qui dépendent de mémoire GDDR6 et GDDR7. Enfin, plusieurs modèles disparaîtront des rayons pour une durée indéterminée, sans préciser lesquels.



"La situation est extrêmement grave, suffisamment pour susciter des inquiétudes quant à la survie même des fabricants et distributeurs de cartes graphiques.



Zotac Korea"



Un collaborateur de l'entreprise va plus loin en confiant ses craintes : seules les cartes utilisant les procédés de fabrication Samsung pourraient maintenir un approvisionnement stable. Cette remarque vise implicitement les architectures anciennes, notamment la série RTX 30, alors que les générations récentes s'appuient sur d'autres fondeurs saturés.



L'aspect tarifaire achève le tableau : les prix de gros que reçoit Zotac ont bondi jusqu'à des "niveaux déraisonnables", selon les termes employés.

L'entreprise évoque des hausses prononcées tant pour la RTX 5090 que pour la RTX 5060, sans toutefois préciser l'ampleur exacte de ces augmentations. Ces hausses compriment dangereusement les marges des fabricants qui peinent déjà à maintenir leur rentabilité.



Face à cette réalité économique brutale, la filiale coréenne a suspendu son programme de fidélisation, lancé un mois plus tôt.

Le taux de cashback passe de 2 % à zéro, décision présentée comme inévitable malgré les excuses répétées aux clients. L'entreprise assure néanmoins maintenir ses tarifs au plus bas possible.Pour les joueurs hexagonaux, la question n'est plus de savoir si les prix vont grimper, mais jusqu'où : les fabricants eux-mêmes ne cachent plus leur inquiétude quant à leur capacité à poursuivre leur activité dans ces conditions.



