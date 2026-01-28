Acheter une carte graphique pour jouer pourrait bientôt devenir un luxe inaccessible. Zotac, l'un des grands noms du secteur, vient de lancer un avertissement sans précédent : l'industrie tout entière est menacée de disparition.
Dans un message adressé à ses clients coréens, Zotac a brisé l'omerta qui régnait jusqu'alors dans l'industrie des cartes graphiques. L'entreprise, pourtant habituée aux cycles de pénurie, affirme cette fois que la situation dépasse tout ce qu'elle a connu. La crise actuelle remet en question la pérennité même des fabricants et distributeurs spécialisés.
Une conjugaison de facteurs délétères
Zotac pointe trois phénomènes simultanés qui étouffent le marché.
D'abord, l'approvisionnement en mémoire reste obstinément contraint, capté par l'appétit vorace des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. Ensuite, les volumes de GPU disponibles vont diminuer prochainement, particulièrement pour les modèles récents des séries RTX 50 qui dépendent de mémoire GDDR6 et GDDR7. Enfin, plusieurs modèles disparaîtront des rayons pour une durée indéterminée, sans préciser lesquels.
"La situation est extrêmement grave, suffisamment pour susciter des inquiétudes quant à la survie même des fabricants et distributeurs de cartes graphiques.
Zotac Korea"
Un collaborateur de l'entreprise va plus loin en confiant ses craintes : seules les cartes utilisant les procédés de fabrication Samsung pourraient maintenir un approvisionnement stable. Cette remarque vise implicitement les architectures anciennes, notamment la série RTX 30, alors que les générations récentes s'appuient sur d'autres fondeurs saturés.
L'aspect tarifaire achève le tableau : les prix de gros que reçoit Zotac ont bondi jusqu'à des "niveaux déraisonnables", selon les termes employés.
L'entreprise évoque des hausses prononcées tant pour la RTX 5090 que pour la RTX 5060, sans toutefois préciser l'ampleur exacte de ces augmentations. Ces hausses compriment dangereusement les marges des fabricants qui peinent déjà à maintenir leur rentabilité.
Face à cette réalité économique brutale, la filiale coréenne a suspendu son programme de fidélisation, lancé un mois plus tôt.
Le taux de cashback passe de 2 % à zéro, décision présentée comme inévitable malgré les excuses répétées aux clients. L'entreprise assure néanmoins maintenir ses tarifs au plus bas possible.Pour les joueurs hexagonaux, la question n'est plus de savoir si les prix vont grimper, mais jusqu'où : les fabricants eux-mêmes ne cachent plus leur inquiétude quant à leur capacité à poursuivre leur activité dans ces conditions.
https://www.lesnumeriques.com/carte-graphique/la-situation-est-extremement-grave-les-fabricants-de-cartes-graphiques-sont-au-bord-du-gouffre-zotac-annonce-la-couleur-n250592.html
tags :
posted the 01/28/2026 at 07:03 PM by ouroboros4
Par contre celui qui se lance aujourd'hui dans le montage d'une tour gamer.....bon courage.
Est-ce que c'est une semi-bulle, est-ce que ça va se calmer dans 1-2 ans ? Aucune idée, on est passé de la crypto craze à l'IA craze en temps record
Oui : tout objet technologique qui embarque de la GDDR/DDR. Cela peut également annuler les baisses de prix de mi-génération de celles-ci, ainsi que les versions ++.
Apple est déjà dans la mouise car leurs contrats d'approvisionnement en ram se terminait ce mois ci, donc ils doivent renégocier
La Steam Machine pourrait même être just good enough (comme dirait JC) dans les prochaines années pour les joueurs PC.
Une 5090 c'est 0,3% des joueurs
Une 5070 c'est que 1,79%
Une 4070 c'est que 2,03%
Une 4060 Ti c'est que 2,67%
Tu les additionne, t'es même pas à 10%
Alors les "moi je suis en 100 000 images/seconde je me la pète"
L'écart est juste phénoménal entre internet et la réalité
Changeons quand sa tombe en panne, pas parce que que tu a nouvelle carte/téléphone est sortie
le rapport entre ton message et l'article?
A part nous montrer une nouvelle fois a quel point t'es puéril et la limite intellectuelle de tes raisonnements
D'ailleurs, je suis allé demander a Gemini qu'ils nous compilent les stats des GPU sur Steam et il nous dit :
Donc pas tres loin de la moitié des configs sur Steam seraient au moins équivalente aux consoles current gen PS5/Serie X
De la meme façon, au moins 27% des joueurs ont un GPU equivalent ou mieux (> 3070) qu'une PS5 Pro.
Et quand bien meme, qu'est ce que tu cherches a prouver?
A qui veux tu donner la leçon?
et quand tu dis
De quelle verité tu parles? ça fait des décennies que Steam publie regulierement des enquetes hardware, réveille toi
Quand on voit que tout type de AAA qui se vendent extrêmement bien sur PC, ça te met pas la puce a l'oreille?
Comment ils pourraient se vendre autant si y avait aussi peu de config solides dans la nature?
J'ai mon stock de piles rechargeables, un chargeur solaire, ma GBA custom, le stock de jeux physique, prêt pour l'hiver nucléaire
L'ingénieur de la Steam Machine chez Valve "cette machine est égale ou supérieure à 70% que celles que les gens possèdent à domicile. Nous avons en fait consulter l'enquête matériel de Steam. Cela nous a permis d'obtenir un bon point de référence sur les performances des appareils personnels des utilisateurs"
C'est plutôt toi qui cherche à donner la leçon à Mark Cerny :
Comparaison des performances dans les benchmarks, la PS5 Pro est devant :
PS5 Pro vs RTX 3060 12 Go https://fr.gadgetversus.com/carte-graphique/sony-playstation-5-pro-gpu-vs-nvidia-geforce-rtx-3060-12gb/
PS5 Pro vs RTX 3070 https://fr.gadgetversus.com/carte-graphique/sony-playstation-5-pro-gpu-vs-nvidia-geforce-rtx-3070/
Et même là je trouve ça ridicule de comparer comme ça (cela veut rien dire du tout). Enfin bon, tu le verras bien assez tôt avec Intergalactic: The Heretic Prophet et le Naughty Dog Engine (le moteur graphique le plus puissant du monde à ce jour) ce que les mots "talent" et "optimisation" veulent réellement dire !
Jamais autant souhaité qu'une industrie se casse la gueule
Vais je pouvoir jouer à Fable ou à GTA VI? Je vais surement finir par m'acheter une PS5, ce sera le plus simple/moins cher.
J’espère que ça se rétablira vite. Qu’on soit sur console ou sur PC, on devrait tous être d’accord là-dessus. Tout le monde est impacté !
C'est juste à toi et a toute les merdes que tu débites que je donne la leçon.
Et tu réponds a coté de mes question pour faire genre tu gardes la face, mais bon faire l'autruche n'y changera rien.
Juste que les faits sont là tu peux retourner le probleme dans tous les sens, il y a environ 27% des joueurs actifs sur Steam qui ont au moins une 3070 (similaire a une PS5 Pro en terme de perf), donc un quart de 140 millions de joueurs actifs, ça fait environ 35 millions de PC milieu/haut de gamme qui se connectent mensuellement sur Steam.
En face, il y a environ 3-4% de PS5 Pro sur le parc total de PS5 (donc environ 3 millions sur 90 millions), ce qui donne environ 10 fois plus de joueurs actifs mensuels sur Steam avec des performances milieu/haut de gamme que de propriétaires de PS5 Pro
Donc tu pourras retourner le probleme dans tous les sens, contrairement à ce que tu veux faire croire, le segment des joueurs les plus 'enthousiastes' est très majoritairement sur PC.
Le grand public console s'en fout de la puissance, il veut une console abordable plutôt que d'avoir une meilleure résolution. L'histoire nous l'a assez montré avec les Playstation 1 et 2, avec la Wii, avec la Switch 1 & 2.
Une 5070 c'est que 1,79%
Une 4070 c'est que 2,03%
Une 4060 Ti c'est que 2,67%
Tu les additionne, t'es même pas à 10%
Alors les "moi je suis en 100 000 images/seconde je me la pète"
+1 les gens jouent avec des cartes graphiques d'ancienne génération : on a juste mis dans la tête des joueurs pas très calés techniquement côté PC Gaming l'effet de mode 4K natif et qu'en dessous tu allais vite te faire dépasser. Et à chaque gen, on fait croire que l'investissement n'est jamais suffisant alors que rares les devs qui se foulent pour sortir un jeu fini.
C'est aussi réducteur que de dire que de toute façon les joueurs console jouent sur des PS4 (nous savons qu'il y a encore dans les 40 millions de PS4 actives), Xbox One, Xbox series S et Nintendo Switch et que donc 90% des joueurs consoles jouent en 1080p.
Personnellement, je possède un PC supérieur à une PS5 Pro
Mais bien sûr, je me doute que je n'apprend rien à 51love et que de toute façon niflheim va continuer sa propagande tronqué anti-PC.
Les autres vont s'en sortir... Excepté si l'impossibilité d'upgrader sa carte graphique fait que peut de joueurs upgrades leur PC, donc incluant tous les composants habituels comme CPU, carte mère et ainsi de suite.
Je dirais que les plus gros qui adressent aussi le marché professionnel directement ou indirectement vont s'en sortir, les plus petit qui adressent spécifiquement le marché des gamers ont effectivement du soucis à se faire.
Comme pour les smartphones , les tv et bien d'autres, les occidentaux avide de grosses marges vont donner le baton pour que les chinois qui vont arriver avec des gpu performants dans quelques années a des prix raisonnables alors que amd et nvidia crachent sur leur clientèle qui les a fait...et sa sera bienfait.
Après, les chiffres de steam, c'est mondial et non "Occident"?