- Après avoir fait l'excellente trilogie des Crash Bandicoot, ND s'attelle à un nouveau jeu de plate-forme en 3D, place à Jak And Daxter, exclusivité PS2 sorti en 2001.Après une escapade sur L'île de le Brume, malgré les avertissements du Sage Samos, Daxter tombe malencontreusement dans une cuve d'Eco Noir, le transformant en espèce de beloutre orange. Il faudra donc trouver un moyen à Jak de sauver son ami pour lui faire retrouver une apparence normale.Évidemment, le scénario n'est qu'un prétexte pour une aventure de plate-forme (même si dans les suites, deviendra beaucoup plus important et intéressant, mais ça, ça sera pour une prochaine fois) néanmoins, je dois dire que la VF est d'excellente facture, surtout la voix de Daxter ou encore Samos le sage, et parfaitement dans le ton. Jak aura le droit à la parole dans Jak 2 et 3, ici, il restera muet du début à la fin.Après un rapide tuto pour vous expliquer les commandes, le jeu démarrera réellement avec le Village des Sables, lieu de Jak et compagnie et continuera dans un total de 15 mondes environs tous très variés. En effet, le joueur traversera entre autre une plage, une jungle, un marais, une montagne enneigée etc dans des décors magnifiques pour l'époque.(De nombreux orbes seront à récupérer dans les mondes)ND oblige, c'est un des plus beaux jeux de la PS2, les couleurs sont chatoyantes, vives et pètent à l'écran pour un résultat saisissant. De plus, un cycle jour nuit en temps réel ce qui permet d'apprécier des décors sous 2 aspects. En plus d'être beau, le jeu a également un excellent gameplay. Jak se manie à la perfection, peut rouler, sauter, faire un saut en longueur ou disposer des pouvoirs de l'Eco comme le bleu qui permet de se déplacer très rapidement, le jaune pour lancer des boules de feu ou encore le rouge qui améliore les attaques.Des ennemis barreront la route de Jak mais ils ne sont pas très résistants, un simple coup de pied ou de poing permet de s'en débarrasser rapidement. C'est d'ailleurs un peu le bas qui blesse... Jak est quand même un jeu relativement facile, les ennemis sont trop faible et les boss également, certains niveaux sont quand même un peu plus corsés que d'autres notamment vers la fin (Grottes aux araignées bonjour) mais rien de difficile loin de là, ce qui fair qu'on arrive à la fin du jeu un peu trop rapidement.Bien sûr finir le jeu en ligne droite est rapide, mais le finir à 100 % est déjà un peu plus ambitieux. Il ya quand même beaucoup de collectibles à choper dans les niveaux, entre les orbes précurseurs, les mécamouches, 7 dans chaque niveau et les piles d'énergies, ça parait beaucoup comme ça mais les niveaux n'étant pas immense, .ça se fait plutôt rapidement . J'ai réussi à le finir à 100 % en moins de 12 heures, il est pas toujours évident d'attraper tous les orbes du premier coup mais globalement ça se fait sans trop de problème.(Éviter ces caisses d'Eco Noir)Mais le fun a été présent tout le long, les niveaux sont variés et super sympa à parcourir certains plus que d'autres, je regrette par exemple que le niveau de lave est été un peu bâclé, en plus des phases à pied, Jak peut aussi utiliser un véhicule dans 3 niveaux lui étant entièrement dédié, et qui sont très sympa.Parfois, il faudra accomplir des objectifs pour choper des piles, notamment ramener des bêtes dans un enclos, se débarrasser de taupes un peu gênante ou encore vaincre un énorme monstre de lave pour déblayer un passage. Des objectifs en somme assez variés (même si échappe pas à : donne 200 orbes à un précurseur) qui fait un peu remplissage mais rien de très grave.L'OST est également très sympa mais ne m'a pas marqué non plus plus que ça c'est pas du Mario mais elle fait très bien l'affaire.(Quelques phases en véhicule seront de la partie)Les + :- Très beau pour l'époque- Cycle jour nuit- Excellent gameplay- Variés dans ses environnements- OST de bonne facture (mais pas marquante)- Fun du début à la fin- Un duo attachant- Du charme tout le long et un univers loufoque accrocheurLes - :- Trop facile, même pour le 100 %- Ennemis et boss trop simple à vaincre- Se finit trop rapidement9/10