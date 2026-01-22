



























4026 après J.-C. — Le voyage d'Emma et Koo



Les protagonistes de cette histoire, Emma et Koo, se rencontrent dans un pays situé à l'est.



Emma est née atteinte d'une « malédiction » qui lui confère le pouvoir de manipuler les plantes. Dépourvue de mémoire et d'émotions, Emma est rejetée et crainte par son entourage, et mène une vie totalement isolée.



Koo, quant à lui, est ce qu'on appelle un « malfaiteur » : une créature qui représente une menace terrible pour ce monde. Emma porte le fardeau d'une « scelleuse », un rôle qui l'oblige à chasser ces malfaiteurs et à absorber leur fléau dans son propre corps.



Bien que leurs existences soient fondamentalement incompatibles, le destin commence à s'en mêler lorsque Emma et Koo se croisent. Leur périple les mène finalement dans l'Ouest lointain, où ils doivent affronter la « Bête de la réincarnation », source de tous les fléaux. Dans ce monde, l'influence du fléau peut provoquer des changements environnementaux soudains, transformant le paysage en une forêt dense et envahissante. Ces « forêts maudites » sont générées par des maléfices géants appelés « Nushi ». Emma et Koo doivent se frayer un chemin à travers ces forêts et ces maléfices pour vaincre les Nushi. Pour vaincre définitivement la Bête de la Réincarnation, Emma et Koo doivent absorber l'immense pouvoir des Nushi et acquérir leurs compétences respectives.



Beast of Reincarnation est un « one-person, one-dog action RPG ».



Le gameplay mélange deux styles : Emma, le personnage principal, se bat à l'aide de katana dans des combats rapides, tandis que Koo la soutient grâce à de puissantes compétences déclenchées via un système de commandes, similaire à un RPG au tour par tour.



Dans ce jeu, vous ne devez pas compter uniquement sur vos compétences d'action brutes pour survivre. En parant les attaques ennemies avec Emma, vous gagnez des points qui peuvent être utilisés pour libérer les capacités de Koo.



Vous pouvez ouvrir le menu de commandes de Koo à tout moment. Koo possède un large éventail de compétences conçues pour faire face à diverses situations de combat. Chaque fois que vous êtes en difficulté, Koo est toujours là pour vous. Lorsque vous sélectionnez les compétences de Koo dans le menu, le combat ralentit. Cela vous donne le temps d'évaluer le champ de bataille et d'élaborer une stratégie pour revenir dans la partie.



Nous avons accordé une grande importance à cette notion de « tempo ». Plutôt que de forcer les joueurs à se fier uniquement à leurs réflexes dans des situations de forte pression, nous avons voulu créer des moments où vous pouvez faire une pause, réfléchir attentivement et combattre avec l'esprit tactique d'un RPG basé sur les commandes.



De plus, le jeu propose trois niveaux de difficulté. En plus du mode normal standard, nous avons inclus un mode difficile très exigeant, ainsi qu'un mode histoire. Dans le mode histoire, le timing des parades est plus indulgent et les dégâts infligés par les ennemis sont réduits.



Une histoire où tout le monde cache un lourd secret.



Emma et Koo portent tous deux un lourd secret. Tout au long du jeu, ils croiseront le chemin d'alliés qui leur offriront leur soutien, mais qui sont eux aussi liés par leurs propres secrets. Ces mystères s'entremêlent au parcours d'Emma et de Koo, ajoutant de la couleur et de la profondeur à cette histoire aux multiples facettes.



Il y a encore tant de choses que nous aimerions vous montrer, mais il y a une chose en particulier que je voudrais que tout le monde retienne. Il s'agit d'une règle essentielle concernant ce monde : « Ne regardez jamais vers le ciel. » Une ancienne légende de ce monde met en garde contre « quelque chose » qui flotte là-haut. Mais s'il vous plaît... pour votre propre bien, n'essayez pas de le voir par vous-mêmes.

Suite à la présentation durant le Developer Direct, voici quelques nouvelles images du jeu Beast Beast of Reincarnation de Game Freak. Un jeu qui a l'air fun et visuellement plaisant hors Pokémon, j'ai attendu ce moment depuis Drill Dozer sur GBA (n'ayant pas encore fait Giga Wrecker qui m'intéresse aussi).